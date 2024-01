Sky wird schon wieder teurer: Neue Preise sorgen für Aufregung

Neukunden zahlen für das Live-Sport-Abo von Wow, das unter anderem Übertragungen der Fußball-Bundesliga am Samstag, Formel 1, Tennis und Golf beinhaltet, ab dem 15. Februar 2024 deutlich mehr als bisher. Wer sich für das Monatsabo von Wow Live-Sport entscheidet, muss künftig 35,99 Euro statt bisher 29,99 Euro pro Monat bezahlen. Das sind rund 23 Prozent mehr, also eine Preiserhöhung um fast ein Viertel. Bestandskunden können Wow bis zum Ablauf ihrer Vertragslaufzeit zu den bestehenden Konditionen weiter nutzen und werden erst dann ebenfalls mit der Preiserhöhung bedacht. Deswegen gewährt Sky seinen bestehenden Wow-Kunden auch kein Sonderkündigungsrecht.

Sky leidet unter Kostendruck

Sky selbst schreibt auf einer eigens eingerichteten Seite im Wow-Hilfecenter, dass man „mit einem externen Kostendruck konfrontiert“ sei. Exemplarisch führt Sky „stetig steigende Kosten für Lizenzen und technische Infrastruktur“ an. Weiter heißt es: „Wir wissen, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind, und wir versuchen, sie so weit wie möglich zu vermeiden.“ Eine positive Nachricht gibt es aber auch: Wer ein Jahresabo von Wow Live-Sport abschließt, soll auch in Zukunft einen Vorteilspreis genießen können. Momentan liegt er noch bei 24,99 Euro pro Monat, spätestens ab dem 15. Februar 2024 dürfte er für Neukunden auf rund 30 Euro monatlich steigen. Offiziell ist das aber noch nicht.

Etwa für Fans der Fußball-Bundesliga heißt die neuerliche Preiserhöhung, dass sie künftig noch mehr Geld ausgeben müssen, wenn sie alle Spiele ihrer Lieblingsvereine im Fernsehen oder auf mobilen Endgeräten sehen möchten. Entscheidet man sich beispielsweise für ein Abonnement von Wow (Samstags-Spiele) und DAZN (Spiele am Freitag und Sonntag) mit monatlicher Abrechnung, sind künftig jeden Monat knapp 82 Euro zu bezahlen. Wer sich für ein Jahresabo bei beiden Streaming-Anbietern entscheidet, muss mindestens rund 60 Euro bezahlen.

Nicht nur bei Wow steigen die Preise

Fairerweise muss man an dieser Stelle aber auch betonen, dass nicht nur Sky die Preise für sein Streaming-Angebot erhöht. Erst Mitte 2023 hatte auch DAZN massiv an der Preisschraube gedreht und darüber hinaus kurz vor Weihnachten die Leistungen im Unlimited-Paket eingeschränkt. Im Sommer hatte die Deutsche Telekom die Preise für Magenta Sport um bis zu 60 Prozent angehoben. Bei Magenta Sport laufen unter anderem alle Spiele der 3. Liga live.

