Überraschung: Sky und RTL machen gemeinsame Sache

Es ist nicht neu, dass Sky und RTL zusammenarbeiten. In der Vergangenheit hatten es der Pay-TV-Sender aus Unterföhring dem Kölner Free-TV-Sender bereits im Rahmen einer Sublizenzierung gestattet, einzelne Rennen der Formel 1 im frei empfangbaren Fernsehen zu übertragen. Diese Partnerschaft wird nun massiv ausgeweitet. Denn RTL wird in Zukunft neben F1-Rennen noch weitere Inhalte von Sky übernehmen. Gleichzeitig bedient sich Sky an den von RTL gehaltenen Fußball-Rechten.

RTL darf wieder mehr Formel 1 zeigen

In einem ersten Schritt ist die Partnerschaft der beiden Medienkonzerne auf zwei Jahre ausgelegt. Sie sieht unter anderem vor, dass RTL sieben (noch festzulegende) Rennen der Formel 1 zeigen darf. Zudem wird RTL das Recht eingeräumt, alle Qualifikationsrennen und grundsätzlich das erste Rennen der Saison zu übertragen. Eigentlich liegen die deutschen TV-Rechte der Königsklasse des Motorsports exklusiv bei Sky. Künftig sind nur noch 17 der 24 geplanten Rennen exklusiv bei Sky zu sehen.

Überdies zeigt die Streaming-Plattform RTL+ pro Woche ein Spiel der englischen Premier League live. Nutzer von RTL+ bekommen so die Möglichkeit, mehr Spitzenfußball sehen zu können. Auch für Spiele der Premier League liegen die Exklusivrechte für den deutschen Markt eigentlich bei Sky. Zudem zeigt RTL ab dem kommenden Jahr von der 2. Fußball-Bundesliga drei Konferenzschaltungen pro Saison live. Weil nicht nur das Aufstiegsrennen, sondern auch der Kampf gegen den Abstieg hart umkämpft zu werden scheint, eine tolle Nachricht für alle Fußball-Fans in Deutschland.

Der Free-TV-Sender RTL und der Pay-TV-Sender Sky starten eine umfangreiche Zusammenarbeit.

Sky zeigt Fußballspiele der Europa League und der Europa Conference League

Sky Deutschland erhält wiederum die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche und kann seinen Abonnenten somit jeden Donnerstag zusätzlichen Live-Sport anbieten. Zudem umfasst die Partnerschaft den Austausch ausgesuchter Highlight-Rechte, Sky Fiction-Blockbuster sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionen und Redaktionen der beiden Unternehmen. So werden Serien wie „Der Pass“ oder „Das Boot“ künftig auch über RTL+ abrufbar sein.

Welche Rennen und Spiele bei RTL und Sky im Rahmen der neuen Kooperation zusätzlich laufen, legen die beiden Sender in Absprache vor den jeweiligen Sendeterminen fest. Schon jetzt steht fest, dass die jetzt kommunizierte Zusammenarbeit erst der Anfang einer umfangreicher angelegten Partnerschaft sein soll. Es sei das Ziel, künftig noch mehr Inhalte gemeinsam zu nutzen. Das würde die Grenzen zwischen Pay-TV und Free-TV noch stärker verwischen.