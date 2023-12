Sky: Viele Neuheiten im neuen Jahr

Streng genommen sind die Januar-Highlights von Sky und der zugehörigen Streaming-Plattform Wow für Serien-Fans eine kleine Enttäuschung. Denn der Fokus bei den Neuerscheinungen liegt im ersten Monat des neuen Jahres nicht auf klassischen Serien, sondern mehr auf Dokumentationen und True-Crime-Inhalten. Und wenn Sky in einer Medienmitteilung dann noch die erste Staffel von „Navy CIS“, die im Jahr 2003 (!) ihre Premiere feierte, als Januar-Highlight verkauft, scheint klar zu sein, dass für den größten deutschen Pay-TV-Sender arge Flaute am Serienmarkt herrscht. Zum Glück gibt es aber einige wenige Ausnahmen, die das Serien-Programm von Sky im Januar 2024 doch bereichern.

„True Detective: Night Country“ – Staffel 4 ist da

Als im Jahr 2014 die erste Staffel von „True Detective“ erschien, war sich die Fachpresse einig: meisterhaft! Woody Harrelson und Matthew McConaughey lieferten eine schauspielerische Top-Leistung bei ihrer Jagd auf einen Serienmörder ab. Ab dem 15. Januar 2024 erscheint nun die vierte Staffel der Serie mit sechs neuen Episoden zunächst auf Abruf bei Wow und Sky Q sowie ab dem 29. Januar 2024 immer montags zur Primetime um 20:15 Uhr dann auch linear bei Sky Atlantic. Dieses Mal mit zwei Ermittlerinnen: Jodie Foster und Kali Reis.

Und darum geht’s in der Thrillerserie: Als der Winter über Ennis im äußersten Norden Alaskas hereinbricht, versinkt alles in der Dunkelheit und Kälte der monatelangen Polarnacht. Da verschwinden acht Männer, die komplette Besatzung der arktischen Forschungsstation Tsalal, spurlos. Die beiden Polizistinnen Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis) sollen zusammen den rätselhaften Fall lösen, obwohl sie sich bei ihren letzten gemeinsamen Ermittlungen vor sechs Jahren überworfen haben. Dafür müssen sie nicht nur die unheilvollen Geheimnisse ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen, sondern sich auch ihren eigenen dunklen Abgründen stellen.

Schon Staffel 13: „Blue Bloods – Crime Scene New York“ ist wieder da

Schon ab dem 2. Januar 2024 steht die bereits 13. Staffel der Hitserie „Blue Bloods – Crime Scene New York“ bei Sky One und Wow zur Verfügung. Satte 21 neue Episoden der Krimiserie sind Teil der neuen Staffel, in der es reichlich Ärger im Hause Reagan gibt: Familienoberhaupt Frank will seine Tochter Erin nicht öffentlich bei ihrer Kandidatur als Bezirksstaatsanwältin unterstützen. Erin ist schwer enttäuscht, bis ihr der wahre Grund für seine Zurückhaltung klar wird. Eddie und Jamie untersuchen einen Fall von häuslicher Gewalt – bei dem es offenbar Verbindungen zu Ermittlungen von Danny und Baez gibt. Unterdessen wird Eddies Auto beschädigt. Steckt Eifersucht dahinter?

„Sexy Beast“: Staffel 1 startet bei Paramount+

Pay-TV-Kunden von Sky, die das Cinema-Paket gebucht haben, dürfen sich außerdem auf die Deutschlandpremiere von „Sexy Beast“ freuen. Die Prequelserie zum gleichnamigen Ganovenfilm aus Großbritannien startet am 25. Januar 2024 bei Paramount+. Sky-Cinema-Kunden haben kostenlosen Zugriff auf das Streamingportal. Und James McArdle ist als brillanter Safeknacker Gal Dove wieder mit von der Partie. Die Serie blickt auf die Anfänge seiner kriminellen Laufbahn, in der er sich unter anderem in den Erotikstar DeeDee verliebt.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Boom Boom Bruno 1 7. Dezember 2023 Warner TV Serie Deep Dive Australia 1 11. Dezember 2023 Sky Nature FBI: International 2 15. Dezember 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Kane West - Ikone und Skandal 1 15. Dezember 2023 Sky Documentaries Floribama Murders 1 19. Dezember 2023 Sky Crime Hunde außer Kontrolle 5 22. Dezember 2023 Sky Nature Sort Of 3 22. Dezember 2023 Sky Atlantic Der Doktor und das liebe Vieh 4 23. Dezember 2023 Sky One The Russell Murders - Who Killed Lin and Magan 1 28. Dezember 2023 Sky Sky Original Blue Bloods - Crime Scene New York 13 2. Januar 2024 Sky One Königinnen, die die Welt veränderten 1 5. Januar 2024 Sky Documentaries Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen 5 7. Januar 2024 Sky Documentaries Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht 5 15. Januar 2024 Sky Crime True Detective: Night Country 4 15. Januar 2024

29. Januar 2024 Sky Q

Sky Atlantic Unfall, Selbstmord oder Mord 4 16. Januar 2024 Sky Crime Royals: Bewahrung der Krone 1 19. Januar 2024 Sky Documentaries Last Call Killer: Todesangst im queeren New York 1 20. Januar 2024 Sky Crime Navy CIS 1 22. Janaur 2024 Sky One Islands: Die wilden Labore der Natur 1 23. Januar 2024 Sky Nature Sky Original Die Moor-Morde: Ein Serienmord erschüttert Großbritannien 1 25. Januar 2024 Sky Crime Sexy Beast 1 25. Januar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Wildes Skandinavien 1 30. Januar 2024 Sky Nature Air Warriors 8 31. Januar 2024 Sky Documentaries Seal Team 6 Januar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar SkyMed 2 Januar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar NCIS: Sydney 1 Januar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Woman in the Wall 1 Januar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Mayfair Witches 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original White House Plumbers 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im Januar 2024

Deutlich attraktiver: das Film-Angebot von Sky und Wow zu Beginn des kommenden Jahres. Verschiedene Blockbuster feiern im Januar 2024 ihre Premiere. Etwa „The Expendables 4“, in der die drei Söldner Jason Statham, Sylvester Stallone und Dolph Lundgreen in ihre vierte Mission starten: Terroristen haben Atomraketen geraubt und zetteln einen möglichen dritten Weltkrieg an. Robert De Niro ist in der Culture-Clash-Komödie „Und dann kam Dad“ zu sehen. Als kauziger italo-amerikanischer Vater droht er den Heiratsantrag seines Sones zu vermasseln. Zudem dürfen sich Fans von Nicolas Cage auf die Premire der kultverdächtigen Horrorkomödie „Renfield“ freuen, in der Cage als „Graf Dracula“ für Aufsehen sorgt.

Renfield (1. Januar 2024)

Und dann kam Dad (5. Januar 2024)

Ruby taucht ab (6. Januar 2024)

The Blaze – Flucht aus den Flammen (8. Januar 2024)

Polite Society (12. Januar 2024)

Little Dixie (13. Januar 2024)

A Thousand and One (15. Januar 2024)

The Expendables 4 (19. Januar 2024)

Love Again (20. Januar 2024)

Beau Is Afraid (22. Januar 2024)

Robots (27. Januar 2024)

Tár (29. Januar 2024)

Deadstream (Januar 2024 bei Paramount+)

The Death of Dick Long (Januar 2024 bei Paramount+)

Old Man (Januar 2024 bei Paramount+)