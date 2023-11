Sky: Im Dezember warten packende Neuheiten

Mitte Dezember ist es wieder so weit: Im Alexandra Palace in London trifft sich die Elite des Darts-Sports. Dabei geht es nicht nur um ein Millionenpreisgeld, sondern auch um die Sid Waddell William Hill World Darts Championship Trophy: einen 25 Kilo schweren Pokal. Wie in den vergangenen Jahren nutzt Sky die Gelegenheit, um mit „Die Wespe“ die passende Darts-Serie ins Programm aufzunehmen. Die bereits dritte Staffel wird ab dem 2. Dezember 2023 sechs neue Episoden umfassen. Und dieses Mal möchte Eddie sein Comeback als Dartprofi und Ehemann nicht vermasseln. Aber natürlich läuft in der Dramedy-Serie auch dieses Mal längst nicht alles so, wie geplant. Denn nicht nur Eddies Bruder Ecki, sondern auch ein bis dato unbekannter Teenager funken ihm gehörig dazwischen.

„Sort of“: Staffel 3 als großes Finale

Ab dem 22. Dezember 2023 ist bei Sky Atlantic und Wow die dritte Staffel von „Sort of“ zu sehen. Es wird gleichzeitig auch die finale Staffel der kanadischen Queer-Dramedyserie sein – mit acht neuen Episoden. Und natürlich wird es ein weiteres Mal um schicksalhafte Beschlüsse gehen. Denn nach dem Tod seines Vaters kämpft Sabi mit widersprüchlichen Emotionen und muss einige weitreichende Lebensentscheidungen treffen.

Neue Staffel von „Der Doktor und das liebe Vieh“ startet

Wie jedes Jahr zu Weihnachten hat sich Sky auch für 2023 dazu entschieden, eine neue Staffel von „Der Doktor und das liebe Vieh“ ins Programm einzubauen. Ab dem 23. Dezember kannst du bei Sky One und Wow die bereits vierte Staffel der britischen Serie sehen. Tierarzt James muss sich in sieben neuen Episoden entscheiden: Ist er bereit, mit Helen eine Familie zu gründen?

„Der Mann, der den ‚Schrei‘ stahl“ bei Sky Documentaries

Spannend klingt auch der Inhalt einer neuen Dokumentation, die ab dem 1. Dezember 2023 auf Sky Documentaries“ zu sehen sein wird: „Der Mann, der den ‚Schrei‘ stahl“ lautet der Titel. Und der ist gleichzeitig auch Programm. Zu Wort kommt darin nämlich Pål Enger, der im Jahr 1994 für einen der wohl spektakulärsten Kunstraubzüge der Geschichte verantwortlich war. Ihm gelang es, aus dem Nationalmuseum in Oslo das weltberühmte Bild „Der Schrei“ von Edvard Munch zu stehlen. Wenn man so will, sein zweiter großer Akt. Denn der Meisterdieb war auch vorher schon erfolgreich auf Beutezug. Jetzt berichtet er erstmals über seine Motive.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Spy/Master 1 16. November 2023 Warner TV Serie Yellowstone 5a 16. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Taronga Zoo Hautnah 4 22. November 2023 Sky Nature Unser Hof – mit Cheyenne und Nino 1 22. November 2023 Sky Nature Sky Original Eine Billion Dollar 1 23. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Who Killed Robert Wone? 1 23. November 2023 Sky Crime Farid– Magic unplugged – Sports Edition 2 27. November 2023 Sky One Annika - Mord an Schottlands Küsten 2 28. November 2023 Sky Krimi Family Law 3 30. November 2023 Sky One SurrealEstate – Spukhäuser in Bestlage 2 30. November 2023 Syfy The Lazarus Project 2 30. November 2023 Sky Atlantic Sky Original Der Mann, der den „Schrei“ stahl 1 1. Dezember 2023 Sky Documentaries Sky Original Mike Judge‘s Beavis & Butt-Head 2 1. Dezember 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Die Wespe 3 2. Dezember 2023 Sky One Sky Original Blood & Money 1 6. Dezember 2023 Sky Crime 23 - Der mysteriöse Tod eines Hackers 1 7. Dezember 2023 Sky Crime Sky Original Boom Boom Bruno 1 7. Dezember 2023 Warner TV Serie Deep Dive Australia 1 11. Dezember 2023 Sky Nature FBI: International 2 15. Dezember 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Kane West - Ikone und Skandal 1 15. Dezember 2023 Sky Documentaries Floribama Murders 1 19. Dezember 2023 Sky Crime Hunde außer Kontrolle 5 22. Dezember 2023 Sky Nature Sort Of 3 22. Dezember 2023 Sky Atlantic Der Doktor und das liebe Vieh 4 23. Dezember 2023 Sky One The Russell Murders - Who Killed Lin and Magan 1 28. Dezember 2023 Sky Sky Original True Detective: Night Country 4 15. Januar 2024 Sky Q lineare Ausstrahlung bei Sky Atlantic folgt zu einem späteren Zeitpunkt Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Mayfair Witches 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original White House Plumbers 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im Dezember

Für alle Kunden von Sky und Wow mit gebuchtem Cinema-Paket kündigen sich aber natürlich auch wieder einige spektakuläre Blockbuster an. So startet ab dem 1. Dezember 2023 der bewegende Streifen „Champions“. In der Hauptrolle: Woody Harrelson als hitzköpfiger Basketballtrainer, der von seinen Spielern mit geistiger Behinderung eine Lektion fürs Leben lernt. Action ist zudem garantiert, wenn ab dem 8. Dezember „Fast & Furious 10“ zu sehen ist. Dom Toretto muss sich im zehnten Teil des Highspeed-Spektakels dem Sohn eines früheren Widersachers stellen – der sich an Doms Familie rächen will. Und ab dem 25. Dezember ist Keanu Reeves im viertel Teil der „John Wick“-Reihe zu sehen.

Champions (1. Dezember 2023)

One Shot – Mission außer Kontrolle (2. Dezember 2023)

The Whale (2. Dezember 2023 – bei Paramount+)

Lamborghini (4. Dezember 2023)

Fast & Furious 10 (8. Dezember 2023)

Book Club – Ein neues Kapitel (9. Dezember 2023)

Transformers: Aufstieg der Bestien (9. Dezember 2023 – bei Paramount+)

A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress (11. Dezember 2023)

Gletschergrab (15. Dezember 2023)

Finestkind (16. Dezember 2023 – bei Paramount+)

Maggie Moore(s) (16. Dezember 2023) – Sky Original

Dieser eine Sommer (18. Dezember 2023)

Pearl (22. Dezember 2023)

Prisoners of the Ghostland (22. Dezember 2023 – bei Paramount+)

Beautiful Disaster (23. Dezember 2023)

Slotherhouse (23. Dezember 2023 – bei Paramount+)

John Wick: Kapitel 4 (25. Dezember 2023)

The Flash (26. Dezember 2023)

Der Nachname (29. Dezember 2023)

UFO Sweden (29. Dezember 2023)

Zwischen dem 11. und 26. Dezember wird zudem aus Sky Cinema Family der Sonderprogramm-Sender Sky Cinema Christmas. Zahlreiche weihnachtliche Filme stehen dort in einer Dauerschleife zur Verfügung – auf Abruf sogar schon ab dem 1. Dezember. Mit dabei sind unter anderem Filme wie „Buddy – Der Weihnachtself“, „Der Grinch“ oder „Der kleine Lord“. Ebenso „Schöne Bescherung“ und „Tatsächlich… Liebe“.