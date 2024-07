Serienmörder feiert Comeback: Erste Bilder zu neuer Top-Serie

Acht Staffeln umfasst die amerikanische Drama- und Krimiserie „Dexter“, die zwischen 2006 und 2013 produziert wurde. Im Mittelpunkt steht Michael C. Hall, der den Serienmörder Dexter Morgan spielt. Das Besondere: Er ist beim Miami Police Department als Forensiker in der Blutspurenanalyse tätig, übt in seiner Freizeit aber auch Selbstjustiz aus. Bei Serienfans war und ist die Produktion überdurchschnittlich beliebt. Bei IMDb kommt sie auf 8,6 von 10 möglichen Sternen. Und jetzt kündigt sich ein Comeback an.

„Dexter: Original Sin“ startet demnächst bei Paramount+

Denn demnächst, wahrscheinlich noch im laufenden Kalenderjahr, wird es bei Paramount+ möglich sein, die mit Hochspannung erwartete Prequel-Serie „Dexter: Original Sin“ zu sehen. Der Streamingdienst, der hierzulande von Sky-Kunden mit Cinema-Paket kostenlos nutzbar ist, hat jetzt erste Bilder zu der neuen Serie veröffentlicht. Sie zeigen die ikonische Familie Morgan, mit Golden-Globe-Gewinner Christian Slater als Harry Morgen, Patrick Gibson als Dexter Morgan und Molly Brown als Debra Morgan.

Die neue zehnteilige Thriller-Serie spielt 15 Jahre bevor das Publikum Dexter kennenlernte und erzählt die Geschichte von Amerikas Lieblings-Serienmörder in Ausbildung. Los geht es im Jahr 1991 in Miami. Als Dexter seine blutrünstigen Triebe nicht länger ignorieren kann, muss er lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters entwickelt er einen Kodex, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, ohne dabei ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten. Eine besondere Herausforderung für den jungen Mann. Denn ein Forensik-Praktikum beim Miami Metro Police Department beginnt.

Patrick Gibson (links) als Dexter Morgan und Christian Slater als Harry Morgan.

Starttermin noch unklar

Showrunner der neuen Serie ist Clyde Phillips, der auch schon bei „Dexter“ ein Teil des Teams hinter der Kamera war und jetzt wieder als ausführender Produzent agiert. Neben Showtime Studios ist auch Counterpart Studios an der Produktion beteiligt. Die Regie übernimmt Michael Lehmann („True Blood“, „Californication“). Ein konkretes Datum, wann „Dexter: Original Sin“ bei Paramount+ abrufbar sein wird, gibt es bisher nicht.