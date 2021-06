Die 15 besten Crime-Serien, die du kennen solltest

Ein Mordfall hier, ein Raubüberfall da, auf den Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon Prime gibt es jede Menge Crime Serien; darunter auch Original-Serien wie die französische Netflix Serie „Lupin“. Welche Serien am besten bewertet werden, kann auf der Film- und Serienbewertungsseite IMDB eingesehen werden.

Die bestbewerteten Crime-Serien: im Überblick:

Koombiyo (2017-2018)

Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

Breaking Bad (2008-2013)

The Wire (2002-2008)

Die Sopranos (1999-2007)

Dabei berücksichtigt IMDB nur Serien, die mindestens 5.000 Bewertungen haben. Neben den fünf genannten Serien gibt es noch viele weitere Crime-Serien. Neben dem wichtigen Aspekt der Suche nach dem wahren Verbrecher gibt es darunter lustige Crime-Serien, die mit viel Humor erzählt werden oder auch nervenaufreibende Serien, die bis oben hin mit Spannung gefüllt sind.

Sherlock (2010-2017)

Sherlock Holmes gehört zu den bekanntesten Detektiven der heutigen Zeit. Zusammen mit dem Militärarzt Watson unterstützt er die Ermittlungen des New Scotland Yards. Basierend auf der Buchvorlage von Sir Arthur Conan Doyle wurde Sherlock Holmes bereits mehrfach verfilmt. Die am besten bewertete Serie ist dabei „Sherlock“, welche zwischen 2010 und 2017 gedreht wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Mit sehr viel Witz wird in „Brooklyn Nine-Nine“ die Geschichte der Polizisten aus dem Brooklyner Revier erzählt. Das Team besteht aus Captain Raymond Holt, dem Spaßvogel Jake Peralta, der Regel-liebenden Amy Santiago und der knallharten Rosa Diaz. Nicht zu vergessen ist Charles, der beste Freund von Jake, der blind fast alles für Peralta tun würde. Ebenfalls dabei ist der absolute Familienmensch, Sergeant Terry Jeffords. Abgerundet wird das Team mit den verfressenen Michael Hitchcock und Norm Scully. Durch die verschiedenen Charaktere bekommt die Serie ihren einzigartigen Charme. Zusammen jagt das Team verschiedene Kriminelle.

Vincenzo (2021)

Vincenzo ist in der Italienischen Mafia als Anwalt und Berater tätig. Nach dem Tod des Familienoberhaupts der Familie Cassano, fliegt Vincenzo zurück nach Korea. Dort will er sich das Gold aus einem geheimen Raum unter einem Gebäude holen. Jedoch macht ihm die Babbel Group einen Strich durch die Rechnung. Mit illegalen Tricks gehört die Babbel Group zu den einflussreichsten Unternehmen in Südkorea.

Dexter (2006-2013)

Dexter führt eine Art Doppelleben. Das eines Forensikers bei der Polizei und das eines Selbstjustiz-verübenden Rächers (außerhalb seiner Arbeitszeiten). Der emotionslose Dexter gibt sich alle Mühe, normal zu wirken, obwohl er einen starken Drang zu töten hat. Eine Crime-Serie mit einem Mörder in der Hauptrolle, der hilft, andere Morde aufzuklären.

Person of Interest (2011-2016)

Ein neues Überwachungssystem nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ermöglicht es der Regierung, Verbrechen frühzeitig zu erkennen. Jedoch stört es den Entwickler Ingram, dass die Regierung nur die Liste der relevanten Verbrechen verhindert. Durch eine Hintertür im Programm gelingt es ihm, an die irrelevante Liste zu kommen. Das Problem ist, das zunächst nicht klar ist, welche Personen von der Liste Opfer und Täter sind. Eine spannende Crime-Serie, in der die Hauptfigur versucht, Verbrechen zu verhindern, bevor schlimmes passiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

White Collar (2009-2014)

Der Kunstdieb Neal Caffrey macht nach seiner Festnahme dem FBI Agenten Peter Burke ein Angebot. Caffrey hilft andere Kunstfälscher und -Diebe zu schnappen, wenn er dafür nicht ins Gefängnis muss. Mit einer Fußfessel ausgestattet werden die beiden Team. Doch Caffrey hat mit seiner neugewonnen Freiheit durchaus noch andere Pläne. Das einzig Hinderliche daran ist seine Fußfessel. Damit kann er sich nur in einem Radius von drei Kilometern bewegen.

How to Get Away with a Murder (2014-2020)

Annalise Keating ist nicht nur Strafverteidigerin, sondern auch Professorin für den Kurs „Einführung in das Strafrecht“, den sie aber lieber „Wie man mit Mord davonkommt“ nennt. Mit fünf ihrer Studierenden arbeitet sie an Mordfällen. Die auserwählten Studierenden sind bereit, einiges für ihre Professorin zu tun. Denn sie alle wollen die Anerkennung und die Trophäe am Ende des Semesters.

Prison Break (2005-2017)

In der Crime-Serie „Prison Break“ wird ein Gefängnisausbruch geplant. Michael Scofield glaubt an die Unschuld seines Bruders. Dieser sitzt wegen Mordes im Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Mit einem Plan zum Ausbruch lässt Michael sich ebenfalls inhaftieren, um seinen Bruder zu retten. Doch im Gefängnis angekommen, steht er vor einigen ungeahnten Problemen. Gleichzeitig versucht die Anwältin Veronica Donovan aus rechtlicher Sicht zu helfen. Sie vermutet hinter dem Mord eine größere Sache.

The Blacklist (2013-)

Raymond Reddington, kurz auch nur Red genannt, ist einer der meistgesuchten Schwerverbrecher. Jedoch stellt er sich eines Tages dem FBI und bietet an, andere Verbrecher und Terroristen aufzuspüren. Seine einzige Bedingung ist, dass er dabei mit Liz Keen zusammenarbeiten kann. Im Laufe der Serie erfährt der Zuschauer mehr darüber, warum er diese seltsame Bedingung gestellt hat.

Élite (2018-)

Eine Crime-Serie mit typischem Schuldrama ist „Élite“. In der spanischen Serie stirbt eine Mitschülerin. Da es sich dabei um einen Mord handelt, verhört die Polizei die Mitschüler. Neben den Verhören wird in Rückblicken erzählt, wie es zu dem Mord kam und wer wirklich der Täter ist. Die vierte Staffel der Serie ist gerade erst neu auf Netflix zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt