Netflix-Serie auf Überholspur - 17 Millionen Views kurz nach Start

Kritiker und Fans sind sich nicht immer bei Serien-Hits einig. Bei der dritten Staffel von „Ginny & Georgia“ hingegen jubeln Filmkenner und Publikum. Die Serie feiert nicht nur ihre beste Bewertung seit Beginn auf Rotten Tomatoes. Die 17,6 Millionen Views kamen in lediglich vier Tagen nach dem Release auf Netflix zustande. Damit überholte die Hitserie sogar frische Netflix-Releases wie „Dept O.“ oder „Sirens“ erfolgreich.

Nicht nur alte Fans von „Ginny & Georgia“ begeistert

Dabei scheint es keineswegs so, dass nur altbekannte Fans die neue Staffel genießen. Auch die ersten beiden Seasons der Dramedy-Serie erleben einen Zustrom an Zuschauern. Staffel 1 landete so mit 6 Millionen Views auf Platz 6 der Netflix-Charts. Staffel 2 mit 2,5 Millionen Views reiht sich auf Platz 9 der Liste ein. Es ist also davon auszugehen, dass allein einige der Abonnenten, die die ersten beiden Staffeln gerade ansehen die Views von Staffel 3 noch weiter nach oben ziehen werden. Mit stolzen 70 Prozent bei Rotten Tomatoes kann sich die Beurteilung der Kritiker sehen lassen. Das Publikum ist mit einer Wertung von 82 Prozent noch großzügiger, was die Dramedy-Serie betrifft.

Doch was genau sorgt dafür, dass so viele Fans bei dieser Netflix-Schöpfung verweilen? „Ginny und Georgie“ kombiniert eine Vielzahl von Themen miteinander, die die Serie zu einer überraschend gelungenen Mischung aus Humor, Drama und Coming-of-Age machen. Sowohl Ginny (Antonia Gentry) als auch Georgie (Brianne Howey) bieten dabei ein starkes Mutter-Tochter-Gespann, das die Zuschauer nicht nur unterhält. Es berührt sie auch emotional. Ergänzt werden die starken Frauenrollen durch Serienlieblinge wie Marcus (Felix Mallard), Max (Sara Waisglass) und Austin (Diesel La Torraca). Im Übrigen weist die Serie auch eine hohe Anzahl an gleichbleibenden Schauspielern auf. Während viele Rollen bei Serien zwischen Staffeln zu verschwinden neigen, gibt es gleich neun Rollen, die konstant in allen 30 Folgen der Serie vorgekommen sind. Das scheint bei den Fans gut anzukommen und für eine tiefere Bindung zwischen Zuschauern und den Charakteren zu sorgen. Wie soll man schließlich eine Verbindung zu jemandem spüren, der schnell verschwindet?

Staffel 4 wurde von Netflix bereits bestätigt

Auch der Nachschub ist bereits gesichert. Denn die Arbeiten von Staffel 4 haben bereits begonnen. Obwohl es noch keine offizielle Ansage von Netflix zu einem verbindlichen Startdatum gibt, hatte Netflix durchscheinen lassen, dass der Nachschub noch 2025 bereitstehen könnte. Allerdings soll die vierte Season auch zugleich die letzte der Serie werden. Man darf also gespannt auf das Finale warten, das uns womöglich noch mehr über die dunkle Vergangenheit von Georgia verraten könnte. Wenn du einen Einblick darin erhalten möchtest, was dich in „Ginny & Georgia“ erwartet, haben wir hier den passenden Trailer für dich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt