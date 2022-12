Netflix-Tipp: Dieser Erfolgskracher geht heute in die dritte Runde

Eine junge Amerikanerin zieht nach Paris. Des Berufs wegen – oder doch wegen der Liebe? Die Basis einer Geschichte, die so oder so ähnlich schon oft erzählt wurde. Dennoch reicht sie aus, um „Emily in Paris“ zum Erfolgskracher bei Netflix zu machen. Jetzt startet die brandneue dritte Staffel der Serie exklusiv beim Streaming-Dienst.

Emily in Paris: Neue Geschichten der Amerikanerin in Paris

Die Serie ist bunt und schließt in puncto Mode oft an die Historie von „Gossip Girl“ an. In den ersten beiden Staffeln begleiten Fans Emily alias Lily Collins auf ihrem Weg von den USA in die französische Hauptstadt. Nahm die junge Frau diese Chance zunächst aus beruflichen Gründen wahr, kreuzt schnell die Liebe ihren Weg, kein Wunder in der Stadt der Liebe. Doch es blieb zunächst verzwickt und Emily unsicher. Staffel 2 ließ Fans hungrig nach mehr zurück, nachdem es Emily gelingt, sich ein Leben in Frankreich aufzubauen.

Und ihr Tatendrang ist noch nicht versiegt: In den neuen Episoden schlittert Emily direkt in das nächste Gefühlschaos. Denn ein Jahr, nachdem die junge Amerikanerin wegen ihres Berufes in die französische Hauptstadt gezogen ist, steht sie erneut an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Der hat nicht nur mit Gabriel (Lucas Bravo) zu tun, sondern auch mit einem Team-Wechsel. Wofür sich Emily wohl entscheiden wird? Vor allem eines steht im Vordergrund: Worum geht es im Leben eigentlich?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dramedy im Stream

Pünktlich zu Weihnachten sind die brandneuen Folgen ab heute, dem 21. Dezember, bei Netflix im Stream verfügbar. Damit hält sich der Streaming-Dienst an eine gewisse Chronologie, denn auch Staffel 2 kam in etwa zur gleichen Zeit auf den Markt. Und damit nicht genug: Bereits vor einiger Zeit gab man bekannt, dass „Emily in Paris“ ebenfalls eine vierte Staffel spendiert bekommt. Kein Wunder, schließlich wurde die zweite Staffel der Dramedy in den ersten fünf Tagen nach Start über 100 Millionen Mal gestreamt, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Neben Lily Collins gehört nun auch Lucien Laviscount, der die Rolle des Alfie spielt, zum festen Hauptcast der Serie. Außerdem sind unter anderem Mindy Chen als Ashley, Lucas Bravo als Gabriel und Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie in Staffel 3 zu sehen. Die Hauptaufnahmen für die Serie werden tatsächlich in Paris gedreht, etwa im Jardins du Trocadéro, Monnaie de Paris oder auf dem Pont Alexandre III.