Nicht nur Weihnachten: Netflix zündet zum Jahresende Serien- und Filmfeuerwerk

Im Dezember geht es vor allem um eines: Weihnachten. Auch bei Netflix landen viele Filme und Serien rund um das besinnliche Fest; diese Highlights kannst du allerdings etwa in unseren Top 7 Adventsserien nachlesen. Daneben hält der letzte Monat des Jahres einige Überraschungen für dich bereit, auf die Fans schon das ganze Jahr über hinfiebern.

Neue Serien bei Netflix im Dezember 2022

Neben Weihnachtsserien findest du bei Netflix im Dezember eine frische Staffel von „Emily in Paris“. Du kannst Lily Collins aka Emily dabei zusehen, wie sie in das nächste Gefühlschaos gerät. Denn ein Jahr, nachdem die junge Amerikanerin wegen ihres Berufes in die französische Hauptstadt gezogen ist, steht sie erneut an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie muss sich entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen soll. Zu sehen ist Staffel drei ab dem 21. Dezember.

Die Story rund um den Hexer Geralt (Henry Cavill) aus „The Witcher“ ist nicht nur beliebt, sondern bekommt bald auch eine neue Staffel spendiert. Netflix spinnt die Geschichte weiter und bringt im Dezember „The Witcher: Blood Origin“ auf den Markt. Sie geht weit in der Geschichte zurück und spielt somit 1.200 Jahre vor Geralt. Sie erzählt von der ersten Sphärenkonjunktion sowie der Geburt des ersten Hexers. Starttermin: 25. Dezember.

Serie Staffel verfügbar ab Snack vs. Chef 1 30. November 2022 Die tierischen Fälle von Kit und Sam 2 30. November 2022 Sackgasse 1 1. Dezember 2022 JoJo's Bizarre Adventure STONE OCEAN Folge 25-38 1. Dezember 2022 S.W.A.T. 4 1. Dezember 2022 Hot Skull 1 2. Dezember 2022 My Unorthodox Life 2 2. Dezember 2022 Immer für dich da 2 2. Dezember 2022 La flor más bella 1 7. Dezember 2022 Smiley 1 7. Dezember 2022 Ich hasse Weihnachten 1 7. Dezember 2022 Finger weg! (USA) 4 7. Dezember 2022 Lookism 1 8. Dezember 2022 Club der magischen Dinge 1 8. Dezember 2022 Dragon Age: Absolution 1 9. Dezember 2022 Haus des Geldes: Korea 2 9. Dezember 2022 Wie man Weihnachen verhunzt 1 9. Dezember 2022 Traumhaus Makeover 4 9. Dezember 2022 CAT 1 9. Dezember 2022 Behind Every Star 1 13. Dezember 2022 Raus aus der Single-Hölle 2 13. Dezember 2022 Gudetama: An Eggcellent Adventure 1 13. Dezember 2022 Glitter 1 14. Dezember 2022 Ein Sturm zu Weihnachten 1 16. Dezember 2022 The Recruit 1 16. Dezember 2022 Paradise PD 4 16. Dezember 2022 Far From Home 1 16. Dezember 2022 Cook at all Costs 1 16. Dezember 2022 Summer Job 1 16. Dezember 2022 Dance Monsters 1 16. Dezember 2022 Emily in Paris 3 21. Dezember 2022 I AM A KILLER 4 21. Dezember 2022 Alice in Borderland 2 22. Dezember 2022 Dale, dale, dale! 1 23. Dezember 2022 The Witcher: Blood Origin 1 25. Dezember 2022 O Cangaceiro do Futuro 1 25. Dezember 2022 Verwechselt 3 25. Dezember 2022 Treason 1 26. Dezember 2022 The Circle: USA 5 28. Dezember 2022 Brooklyn Nine-Nine 8 30. Dezember 2022 Chicago Party Aunt 2 30. Dezember 2022 Machos affa 1 30. Dezember 2022 Königin des Südens 3 30. Dezember 2022 Sommer im Cielo Grande 2 30. Dezember 2022

Netflix Film-Highlights im Dezember

Vor allem auf filmischer Seite tut sich zum Abschluss des Jahres nochmal einiges beim Streaming-Dienst. Schon das gesamte Jahr über wird angeregt über Guillermo del Toros „Pinocchio“ diskutiert. Brachte Disney bereits seine neue, eher klassische Märchenverfilmung mit Tom Hanks auf den Markt, startet del Toros Schauermärchen am 9. Dezember bei Netflix. Die Variante kehrt vor allem die düsteren Seiten der Marionette nach außen – und das mitten in den 1930er-Jahren.

Einen Tag vor Heiligabend folgt der nächste Streich – und zwar mit James Bond-Star Daniel Craig. Nicht als Agent, aber als Detektiv geht er in „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ einem neuen Fall nach. Bei „Glass Onion“ handelt es sich um den zweiten Teil des Krimis „Knives Out“, der 2020 erschien. Beide Geschichten sind allerdings in sich geschlossen.