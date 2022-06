Knives Out 2: Ist dieser Mystery-Thriller der beste Film des Jahres?

Die Besetzung klingt wie bloßes Namedropping bekannter Schauspielgrößen aus Hollywood: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson und Dave Bautista. Nicht zu vergessen: Daniel Craig. Die Rede ist vom Mystery-Thriller „Knives Out“, der nun einen zweiten Teil bekommt.

Erfolgreicher Mystery-Murder geht in die zweite Runde

Als Geheimagent ist Daniel Craig aka James Bond im Ruhestand. Doch Verbrechen und Ermittlungen stehen auch weiterhin auf dem Plan des britischen Schauspielers. In Agatha Christie-Manier, die den Regisseur Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“) inspirierte, ermittelt Craig als Detektiv Benoit Blanc.

Und als eben jener kehrt er nun zurück. Als „Knives Out“ im Januar 2020 kurz vor Pandemie-Beginn ins Kino kam, landete er einen Mega-Überraschungserfolg. Mehr als 300 Millionen US-Dollar spielte der Mystery-Thriller weltweit ein; Netflix sicherte sich kurz darauf die Rechte für gleich zwei Nachfolger. Auch beim Publikum konnte sich der Film, der an Kultfilme wie „Eine Leiche zum Dessert“ erinnert, beliebt machen: In der Filmdatenbank von Rotten Tomatoes erreicht „Knives Out“ eine Wertung von 97 Prozent.

Knives Out 2: Überraschender Teaser verrät erste Details

Der Ankündigung von Johnson via Twitter nach zu urteilen, sind die Dreharbeiten zum zweiten Teil nun abgeschlossen und ein erster Trailer geschnitten. Demzufolge ermittelt Blanc in einem neuen Fall, sprich, es handelt sich offenbar um eine in sich geschlossene Geschichte. Um welchen mysteriösen Mord sich die Handlung dreht, bleibt bis jetzt ein Geheimnis.

Der kurze Teaser-Trailer verrät darüber hinaus auch schon den Titel des zweiten Teils: „Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Der Titel selbst verrät keine Details zur Handlung. Allerdings soll sich „Glass Onion“ an den gleichnamigen Beatles-Song anlehnen, den John Lennon und Paul McCartney für „The White Album“ schrieben, wie das Branchenmagazin Collider berichtet. „Knives Out“, der erste Teil, referierte hingegen einen Radiohead-Song, wie etwa die Los Angeles Times schrieb.

Da sich „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ dem Vernehmen nach bereits in der Postproduktion befindet, soll der Film noch 2022 starten. Laut dem US-Magazin The Hollywood Reporter soll der Murder-Mystery in der Weihnachtssaison bei Netflix starten. Ein genaues Datum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.