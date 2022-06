Überraschung für alle Joker-Fans: Der Mann mit dem hämischen Grinsen kehrt zurück

Für Batman-Fans sind aktuell glorreiche Zeiten angebrochen: Nicht nur, dass Anfang des Jahres ein brandneuer Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle im Kino Premiere feierte. Kurz darauf kündigte sich auch eine Serie an, die Gotham City in einem ganz neuen Licht beleuchten will. Aktuell kündigt sich ein weiteres Schmankerl an, das mit dem Erzfeind des Fledermausmannes zu tun hat.

Der Joker: Die Fortsetzung kommt

Der Joker, Batmans Erzfeind, wurde schon von einigen Schauspielgrößen gespielt – etwa von Heath Ledger oder Jared Leto. Einen Durchbruch erlebte die Figur allerdings 2019, als ein eigenständiger Film zur Figur aus dem DC-Universum ins Kino kam. Die Hauptrolle übernahm Joaquin Phoenix, der 2020 den Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Darbietung als Joker erhielt.

Die Geschichte des hämisch grinsenden Mannes scheint aber noch nicht zu Ende erzählt zu sein. Denn jüngst bestätigte Regisseur Todd Phillips höchstpersönlich, dass es einen zweiten Teil vom „Joker“ geben wird. Mit einem Bild bei Instagram, auf dem das neue Skript zu sehen ist, wischte er alle Gerüchte vom Tisch. Das Foto verrät den Titel „Folie à Deux“, bei dem es sich mutmaßlich um einen Arbeitstitel handelt. Der Titel spielt auf eine Geistesstörung an, bei der eine gesunde Person durch die Psychose einer erkrankten Person dessen Wahnvorstellungen übernimmt.

Unter dem Titel ist der Verweis auf die Drehbuchautoren vermerkt, die sich zum ersten Teil des DC-Films nicht ändern: Scott Silver – schrieb unter anderem „8 Mile“ – und Todd Phillips, der auch an Produktionen wie „Hangover“ oder „War Dogs“ beteiligt war.

Auf einem weiteren Bild sieht man darüber hinaus den Skript lesenden Joaquin Phoenix, der somit höchstwahrscheinlich erneut als Joker im Film zu sehen sein wird. Mehr Details, beispielsweise wann der „Joker 2“ erscheint oder worum es geht, sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Joker – Teil 1: Das ist Arthur Fleck

Zwar drangen in den Batman-Filmen immer wieder Details zum Leben des Jokers durch. Doch erst im eigenständigen Film lernen Fans ihn kennen: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). Der eigentlich fröhliche Mann verbringt seine Zeit als Clown nicht nur im Krankenhaus, um Kinder aufzumuntern. Er unterstützt und lebt auch mit seiner Mutter Penny (Frances Conroy), die an Demenz erkrankt ist, in einer kleinen Wohnung in Gotham City.

Doch es kommt, wie es kommen muss: Arthur durchlebt viele Niederlagen, wird wegen seines Aussehens verspottet und gehänselt. Hinzukommt seine psychische Erkrankung, die den jungen Mann vor allem hilflos machen. Sein Hirn spielt ihm einen Streich nach dem anderen, seine Realität ist eine andere als die seiner Mitmenschen. Er verliert zusehends den Verstand und die Verwandlung in den wahnwitzigen Joker ist unaufhaltsam.

Im Hinblick auf den Titel „Folie à Deux“ könnte sich Teil 2 von „Joker“ auf eine intime Beziehung mit seiner langjährigen Partnerin und Therapeutin Harley Quinn konzentrieren. Denn diese verfiel Arthurs Wahnvorstellungen während seiner Therapiesitzungen und verbreitete folgend gemeinsam mit dem Joker Schrecken in Gotham City. In Teil 1 verkörperte Margot Robbie Quinn. Ob sie dann auch in Teil 2 mit von der Partie sein würde, ist unbekannt.