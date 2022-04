The Batman: So streamst du den legendären Superheldenfilm jetzt schon Zuhause

Lange mussten Fans auf ihn warten und bekamen immer nur wieder Appetithäppchen zugeworfen. Die Rede ist vom brandneuen „The Batman“ mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Erst Anfang März lief der Superheldenfilm im Kino an. Und während er noch auf der großen Leinwand zu sehen ist, kannst du ihn dir auch schon jetzt in dein Wohnzimmer holen.

„The Batman“ streamen: So streamst du den Film schon jetzt

Bevor der neue Batman-Streifen an den Start ging, fragte man sich: Ist das der düsterste Batman-Film aller Zeiten? Zeigt das Batmobil die Wurzeln des Superhelden? Fragen wie diese werden seit dem 3. März beantwortet, denn seitdem läuft der DC-Film in Deutschland im Kino. Nach sechs Wochen kannst du ihn immer noch auf der Kinoleinwand sehen. Doch – vermutlich auch dank der Pandemie – schon jetzt auch Zuhause.

Streamen kannst du „The Batman“ ab sofort bei Amazon Prime Video und theoretisch auch bei HBO Max. Das Superheldenepos, das über drei Stunden geht, ist bei Amazons Streaming-Dienst derzeit aber noch nicht im Abo inbegriffen. Das heißt, du musst den Stream kaufen oder leihen. Preislich gesehen macht das im Vergleich zum Kinobesuch also keinen Unterschied, im Gegenteil: Willst du „The Batman“ ausleihen, verlangt Amazon Prime Video 17,99 Euro. Kaufst du ihn, werden 21,99 Euro fällig.

Auch bei HBO Max, dem Streaming-Dienst von Warner Bros., landet die DC-Comicverfilmung schon jetzt – und das sogar kostenlos. Das Problem: HBO Max ist hierzulande noch nicht verfügbar, sondern soll Stand jetzt erst Ende 2022 kommen. Derzeit kannst du nur ausgewählte Inhalte des Streaming-Dienstes über Sky Entertainment Ticket sehen. Alternativ brauchst du einen VPN-Client, um Inhalte bei HBO Max zu streamen.

Darum geht es im neuen DC-Superheldenepos

Der neue Batman-Film soll die düsterste Verfilmung des Fledermausmannes werden, die die Fans je zu sehen bekommen haben. Der Film führt in die Tiefen von Gotham City, wo Batman (Robert Pattinson) seit zwei Jahren auf den Straßen Angst und Schrecken verbreitet. Zumindest für Kriminelle. An seiner Seite sind stets Alfred Pennyworth (Andy Serkins) und Lt. James Gordon (Jeffrey Wright). Als sich schließlich ein Killer mit sadistischen Zügen in die Stadt verirrt, muss Batman im Untergrund auf Spurensuche gehen. Und dort warten altbekannte Charaktere wie Catwoman (Zoë Kravitz) oder Oswald Cobblepot (Colin Farrell) auf ihn. Schafft Batman die gerechte Strafe?