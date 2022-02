James Bond und Co.: Das waren die erfolgreichsten Kinofilme 2021

Durch die Coronapandemie mussten Kinos einige Rückschläge hinnehmen. Zahlreiche Filme verschoben sich nicht nur, sondern kamen direkt ins Netz zu diversen Streaming-Diensten. Das war nicht nur im ersten Pandemiejahr so, sondern auch 2021. Wie lief das vergangene Jahr für die Kinobranche? Und welche Filme liefen besonders gut?

Das waren die erfolgreichsten Kinofilme 2021

Die Filmförderungsanstalt Deutschland (FFA) hat einige Zahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Und wie diesen zu entnehmen ist, konnte ausgerechnet der Film die Herzen der Zuschauer gewinnen, der um zwei Jahre verschoben wurde. „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ sollte ursprünglich im Frühjahr 2020 kommen, lief letztlich aber erst Ende September 2021 an. Fast 6 Millionen Menschen sahen sich das letzte Abenteuer von Daniel Craig als 007 an. Auf Platz 2 folgt ein Marvel-Streifen, der im Dezember startete. Mit einigem Abstand zum erfolgreichsten Film 2021 folgt auf Platz 2 „Spider-Man: No Way Home“, der 2,6 Millionen Tickets verkaufen konnte.

Auch deutsche Filme waren im vergangenen Jahr bei Kinogängern beliebt. 2021 „Die Schule der magischen Tiere“ mit 1,3 Millionen verkaufter Tickets der beliebteste deutsche Film. Er landet im Vergleich mit internationalen Filmen auf Platz 6. Ein weiterer deutscher Film ist „Kaiserschmarrndrama“, der mit insgesamt 1,1 Millionen Zuschauern auf Platz 7 landet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die amerikanische Filmindustrie kann allerdings nach wie vor die größten Marktanteile für sich beanspruchen. Dieser beträgt 54,7 Prozent bei summa sumarum 22,6 Millionen verkauften Tickets für US-Filme. Im Vergleich zählt der deutsche Filmmarkt 21,7 Prozent Marktanteile.

Und wie ist die Lage der Kinos?

2020 war das Interesse groß, die Kunst- und Kulturbranche zu unterstützen. So gab es etwa Initiativen, durch die du Kinowerbung ansehen konntest. Dadurch griff man dem Kino um die Ecke finanziell unter die Arme.

Peter Dinges, Vorstand der FFA, gibt zumindest ein wenig Entwarnung: „Die deutschen Kinos haben auch das zweite Coronajahr relativ unbeschadet überstanden.“ Ob das auch in Zukunft so bleibt, ist unklar. Auch, wie sich die Filmbranche nachhaltig durch die Pandemie verändert hat.

Der Kinobestand in der Bundesrepublik laut der FFA nicht beschädigt, heißt es weiter. Und das trotz schnellerer Verfügbarkeit von Kinofilmen bei Streaming-Diensten und dem massiven Ausfall im Jahr 2020 und 2021. Die Standorte, Unternehmen, Spielstätten und Co. hätten sich im Vergleich zu 2019, dem letzten Corona-freien Jahr, nicht verändert. Im Gegenteil: Trotz der niedrigeren Einnahmen und Kinobesucher lagen die Besuchszahlen etwa am ersten Juli-Wochenende über denen des gleichen Wochenendes im Jahr 2019 – trotz Beschränkungen.

Auch in den erneut harten Wintermonaten, November und Dezember 2021, erholten sich die gesunkenen Kinobesuche, sodass man insgesamt 11 Millionen Zuschauer zählen konnte.