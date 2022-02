Ein Monat nach Kinostart: Dieser Blockbuster landet jetzt bei Disney+

Eigentlich dauert es eine Weile, bis Kinofilme ihren Weg ins Netz finden. Dieses Mal ist es anders: Noch im Januar konnte man „The King‘s Man – The Beginning“ auf der Kinoleinwand verfolgen. Doch knapp anderthalb Monate später landet der Blockbuster rund um den königlichen Geheimdienst nun exklusiv bei Disney+ im Stream.

„The King‘s Man – The Beginning“: So siehst du den Film

2014 erschien der erste Teil der Filmreihe – „Kingsman: The Secret Service“ – in den Kinos. Knapp acht Jahre später wird die Geschichte weitergedreht oder viel eher: Es ist die Vorgeschichte der ersten zwei Filme, wie der Titel bereits verrät. So ist es wenig verwunderlich, dass auch die Rollen sowie Schauspieler in „The King‘s Man – The Beginning“ variieren. Spielten in den ersten zwei Teilen noch Colin Firth und Taron Egerton zentrale Rollen, fallen diese in logischer Konsequenz in der Vorgeschichte weg. An ihre Stelle rücken etwa Ralph Fiennes (Harry Potter-Reihe) als Duke of Oxford, Harris Dickinson („Postcards from London“) als Conrad Oxford, Gemma Arterton („Hänsel und Gretel: Hexenjäger“) als Polly Wilkins oder auch Daniel Brühl („Inglourious Basterds“) als Erik Jan Hanussen.

Wie bereits erwähnt, landet „The King‘s Man – The Beginning“ vom Kinosaal direkt bei Disney+. Zu sehen ist der Film ab morgen, den 23. Februar.

Action und Geheimnisse. Darum geht es

Tyrannen und kriminelle Hochbegabte wollen nur eines: Einen Krieg anzetteln und Millionen Menschen vernichten. Mitten in diesem Komplott steckt der junge Conrad, der vom Duke of Oxford entdeckt und in die Welt der Spionage eingeführt wird. Er entdeckt beim King‘s Man nicht nur, wie man auf britische Weise spioniert, sondern trifft ebenso auf historisch bedeutsame Menschen – egal, ob General oder Attentäter.

Doch Conrad und der Duke müssen schnell handeln: Sie müssen die Machenschaften des Bösen und deren Kriegspläne verhindern. Ob ihnen das gelingt?