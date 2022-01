Das ist der beste Batman aller Zeiten: 300.000 Menschen können nicht irren!

Während sich etwa die Besetzung von Rocky Balboa über Jahrzehnte nicht verändert hat und Sylvester Stallone auch in Creed 2 „Rocky“ spielt, werden die Rollen von James Bond oder Batman immer wieder neu vergeben. So gab es bislang sechs Schauspieler, die Batman gespielt haben. Mit „The Batman“ kommt Anfang März ein weiterer Teil der Saga ins Kino (hier gibt’s den Trailer). Robert Pattinson wird dann als siebter Darsteller den dunkeln Ritter verkörpern. Immer wieder kommt die Frage auf, welcher Schauspieler der beste Batman aller Zeiten ist. Nun gibt es endlich eine Antwort. Fast 300.000 Menschen auf der ganzen Welt haben entschieden.

Das ist der beste Batman

Die Computerspiele-Website GameSpot hat eine Umfrage durchgeführt, an der fast eine Drittel Millionen Menschen teilnahm. Das Ergebnis ist vernichtend. Unangefochten auf Platz 1 befindet sich Christian Bale. Mit 66 Prozent stimmten zwei Drittel aller Befragten für den Schauspieler und Oscar-Preisträger, der heute, am 20. Januar, 48 Jahre alt wird. Bale spielte von 2005 bis 2012 in einer Trilogie den dunklen Ritter. Zu sehen war er in: „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“. Mit vergleichsweisen mickrigen 13 Prozent aller Stimmen landet Ben Affleck auf Platz 2. Es soll aber auch schon Umfragen gegeben haben, in denen Affleck vor Bale als bester Batman aller Zeiten gewählt wurde. Auch Affleck spielte in drei Filmen die Rolle des Fledermausmanns: „Batman v Superman: Dawn of Justice“, „Suicide Squad“ und „Justice League“.

Auf Platz 3 folgt mit nur einem Prozentpunkt weniger: Michael Keaton. Er verkörperte den dunklen Ritter von 1989 bis 1992 in zwei Filmen. Auf Platz 4 schafft es der erste Batman, den es je gab: Adam West. In „Batman hält die Welt in Atem“ spielte West 1966 die Hauptrolle.

Und der schlechteste?

Es gab im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte noch zwei weitere Schauspieler, die den Fledermausmann verkörperten. Zum einen war es Val Kilmer, der 1995 die Rolle im Film „Batman Forever“ übernahm. Zum anderen war es George Clooney, der den dunklen Ritter 1997 in „Batman & Robin“ spielte. Seit Langem gilt Clooney, auch wenn er ein begnadeter Schauspieler ist, als der schlechteste Batman aller Zeiten. Das liegt aber nicht allein an ihm. Joel Schumacher als Regisseur lieferte ein Debakel ab. Ob Alica Silverstone als Batgirl, die Bat-Nippel, oder Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, mit einer Reihe schlechter Wortspiele zum Thema Kälte – selbst der Clooney konnte den Film nicht mehr retten.