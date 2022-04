Kinofilme im April: Phantastische Tierwesen 3, Downton Abbey und mehr

Was früher zwar regelmäßig, aber nur mit einer kleinen Auswahl an Kinofilmen stattfand, ist heutzutage ein Massenstart. Seit den 1980er-Jahren starten jeden Donnerstag – bis dahin übrigens immer freitags – neue Blockbuster im Kino. In der heutigen Zeit stehen Filmemacher entscheidend mehr unter Druck, denn: Nicht nur die Gesamteinnahmen des Films entscheiden über dessen Erfolg, sondern das erste Spielwochenende fällt bereits maßgeblich ins Gewicht. Wie lange der jeweilige Kinofilm auf der großen Leinwand im Folgenden zu sehen ist, hängt ebenso von diesem ersten Wochenende ab. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass das neue Filmmaterial etwa sechs Wochen zu sehen ist.

Kinofilme im April: Das sind die Top 5

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse

Das Geheimnis wird endlich gelüftet: Wie wird Mads Mikkelsen als der böse Zauberer Grindelwald auftreten? Fest steht: Er will die Welt entzweien und versucht, eine neue Ära zu schaffen. Mittendrin sind der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) und eine Gruppe von weiteren Magiern, die gegen Grindelwald antreten wollen. Eine zentrale Rolle spielt der noch junge Albus Dumbledore (Jude Law), der einen entscheidenden Vorteil hat: Er schloss einst mit Grindelwald die Blutsbrüderschaft. Ob sie gegen den dunklen Zauberer gewinnen können?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die wundersame Welt des Louis Wain

Bekannt aus „Sherlock“ und als „Doctor Strange“: Benedict Cumberbatch schlüpft in „Die wundersame Welt des Louis Wain“ in die Rolle eben jenes Louis Wain, der britische Künstler, der durch seine Katzenbilder berühmt wurde. Der Film erzählt des notorischen Einzelgängers, der im 19. Jahrhundert seine wahre Berufung entdeckt: ein Künstlerdasein. Doch das Leben gestaltet sich schwierig – bis eine streunende Katze seinem Leben die entscheidende Wendung gibt. Zum Trailer gehts hier.

Downton Abbey 2: Eine neue Ära

Historische Serien und Filme feiern derzeit Hochkonjunktur. Das sieht man nicht nur am Erfolg von „Bridgerton„, sondern auch von „Downton Abbey“. Die erste Staffel rund um das altehrwürdige Anwesen, Lady und Lord Grantham startete als Serie bei Netflix. Nun wagen sich die Macher nun an einen Kinofilm. Die Handlung knüpft direkt an die Serie an – und Lady Grantham (Maggie Smith) sorgt mit einem verstorbenen Liebhaber für eine Überraschung. Dieser vererbt ihr kurzerhand eine Villa an der Côte d’Azur, dem Lord Grantham (Hugh Bonneville) auf den Zahn fühlt. In seiner Abwesenheit zieht die Stummfilmdiva Myrna Dalgleish (Laura Haddock) auf Downton Abbey ein – ein bewegendes Ereignis. Kommen die Familienmitglieder dieses Mal ohne Intrigen und Co. aus?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

The Lost City – Das geheimnis der verlorenen Stadt

Eine Actionkomödie voll gepackt mit Hollywood-Stars. In „The Lost City“ wagt sich die Abenteuerroman-Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) in der realen Welt an einen exotischen Ort – gezwungenermaßen. Denn der Milliardär Fairfax (Daniel Radcliffe) entführt sie, als sie auf einer Tournee ihr neues Buch vorstellt. Sie soll ihn zum Schutz in der antiken verlorenen Stadt führen, den sie in ihrem neuen Roman beschreibt. Der Titelheld ihrer Geschichten, Alan (Channing Tatum), existiert auch im realen Leben. Er will beweisen, dass er auch in der Realität heldenhaft sein kann. Kurzerhand macht er sich auf die Suche nach Loretta, um sie zu retten. Beide dringen immer mehr in Dschungel ein, wo Fiktion und Realität zunehmend verschwimmen. Den Trailer kannst du hier ansehen.

Death of a Ladies‘ Man

„Death of a Ladies‘ Man“, erzählt eine grotesk-surreale Geschichte, und das begleitet von berühmten Liedern des Sängers Leonard Cohen. Dem College-Professor Samuel O’Shea (Gabriel Byrne) schlägt das Leben ein wahres Schnippchen: Er erwischt seine zweite Ehefrau nicht nur mit einem anderen im Bett. Er erhält auch die Diagnose Hirntumor im Endstadium. Was tun? Richtig: Einen Pakt mit dem längst verstorbenen Vater schließen. Er – Ben (Brian Gleeson) – erscheint Samuel als handfeste Halluzination, wodurch sie unzertrennlich werden. Sein letztes Abenteuer beginnt – Hand in Hand mit dem Tod.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Kinofilme in diesem Monat

5. April Grüne Tomaten (Tragikomödie) Exhibition On Screen: Easter in Art (Dokumentation)



7. April Phantastische Tierwesen 3 – Dumbledores Geheimnis (Fantasy) Wo in Paris die Sonne aufgeht (Komödie) Death of a Ladies‘ Man (Drama/Komödie) Der Waldmacher (Dokumentation) Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? (Tragikomödie) Loving Highsmith (Dokumentation) Im Nachtlicht (Drama) Mein Freund der Pirat (Familie) Chumm mit – Der Schweizer Wanderfilm (Dokumentation) Perro (Dokumentation)



14. April Red Rocket (Komödie) The Dark and the Wicked (Horror) Eingeschlossene Gesellschaft (Komödie) Alles ist gutgegangen (Drama) The Contractor (Action) Geschichten vom Franz (Familie) The Innocents (Thriller) Vier Sterne Plus (Dokumentation) I Am the Tigress (Dokumentation) Lingui (Drama) Son Of Cornwall (Dokumentation)



21. April The Northman (Action/Drama) Die wundersame Welt des Louis Wain (Drama/Biografie) The Lost City – Das geheimnis der verlorenen Stadt (Action/Komödie) Massive Talent (Action) Haute Couture -Die Schönheit der Geste (Tragikomödie) In den besten Händen (Tragikomödie) Köy (Dokumentation) River (Dokumentation) Boonie Bears – Ein tierisches Abenteuer (Familie) Heil dich doch selbst (Dokumentation) Fuoco Sacro – Such nach dem heiligen Feuer des Gesangs (Musikdokumentation) The Second Life – Das zweite Leben (Dokumentation)