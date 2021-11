Was kostet Sky? Die neuen Preise für Sky Pakete in der Übersicht

Welches Sky-Abo ist das richtige für mich? Sollte ich eher auf einen langfristigen Pay-TV-Vertrag mit einem Jahr Mindestvertragslaufzeit setzen oder doch lieber flexibel den Streaming-Dienst Sky Ticket mit einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit nutzen? Welche Sender empfängt man mit Sky über Kabel, welche sind bei Sky über Satellit zu empfangen? Fragen über Fragen und wir geben dir die passenden Antworten.

Wie kann ich Sky empfangen?

Wer die Inhalte von Sky empfangen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Der klassische Weg findet über die deutschen Kabelnetze oder über Satellit (Astra) statt. Heißt: Die Pay-TV-Pakete sind über die deutschen Kabelnetzbetreiber wie Vodafone (ehemals Kabel Deutschland und Unitymedia) oder Pyur (Tele Columbus) ebenso zu empfangen wie unter Zuhilfenahme einer Satellitenschüssel. Auch bei IPTV-Angeboten wie MagentaTV oder Vodafone GigaTV ist Sky auf Wunsch inklusive.

Das Angebot von Sky setzt sich aus verschiedenen Programmpaketen zusammen, die sich einzeln buchen oder miteinander kombinieren lassen:

Entertainment Plus Basis Paket

Fußball Bundesliga Paket

Sport Paket

Cinema Paket

Kids Paket

Sky Entertainment Plus Basis Paket – Die Grundausstattung

Zu deiner Pay-TV-Grundversorgung als Sky-Abonnent gehört das Sky Entertainment Plus Basis Paket. Um den größten deutschen Pay-TV-Anbieter überhaupt nutzen zu können, ist dieses Paket inklusive Sky Atlantic HD mit Top-Serien von HBO im Rahmen einer Buchung verpflichtend. Teil des Pakets ist auch ein Abonnement von Netflix. Nur in seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, das Netflix-Abo im Rahmen einer Bestellung abzuwählen.

Das früher erhältliche Starter Paket ist nicht mehr im Angebot. Und auch das klassische Entertainment-Paket ohne Netflix-Abo gibt es nicht mehr oder genauer gesagt nur noch stark eingeschränkt. Etwa dann, wenn du dich ausschließlich für das Sky Sport Paket entscheidest. Abhängig vom von dir gewählten Empfangsweg (Satellit, Kabel, IPTV) kannst du mit einem Sky Abo die folgenden TV-Sender, die im klassischen Free-TV nicht zu empfangen sind, nutzen.

Sender im Sky Entertainment Plus Basis Paket Sky Atlantic HD Sky One HD Sky Crime HD Sky Comedy HD Sky Krimi HD Sky Nature HD Sky Documentaries HD SyFy HD WarnerTV Serie WarnerTV Comedy Universal TV HD 13th Street HD NatGeo Wild HD National Geographic HD Discovery HD History HD Spiegel TV Wissen Spiegel Geschichte HD Crime + Investigation Romance TV Heimatkanal Jukebox Classica E! Entertainment HD Motorvision.TV Eurosport 1 HD Beate Uhse TV HD Boomerang Cartoon Network

Außerdem im sogenannten Sky Ultimate TV Paket inklusive: die Sky Box Sets. Dabei handelt es sich um ein umfangreiches Serien-Archiv. Du kannst also per Einzelabruf auf diverse Serien zugreifen – von der ersten bis zur letzten Staffel.

Grundsätzlich sind beim Sky Entertainment Plus Basis Paket alle Netflix-Inhalte in SD-Qualität inklusive. Möchtest du die besten Serien und Filme bei Netflix in HD-Qualität sehen, musst du dich für das etwas teurere Standard-Abo entscheiden. Dann kannst du auch zwei Streams parallel nutzen. Bis zu vier parallele Netflix-Streams sind über das Premium-Netflix-Abo inklusive. Und dann gibt es auch zahlreiche Netflix-Inhalte in UHD-Qualität.

Premium-Paket für Film-Fans

Das Sky Cinema Paket ist vor allem für all diejenigen interessant, die sich für Kinofilme und Hollywood-Blockbuster interessieren. Denn im Cinema Paket gibt es Monat für Monat viele Deutschlandpremieren aktueller Filme, die häufig erst wenige Monate zuvor im Kino gelaufen sind. Die folgenden Sender sind Teil des Cinema Pakets von Sky.

Sky Cinema Paket - Diese Sender sind inklusive Sky Cinema Premieren Sky Cinema Premieren +24 Sky Cinema Best of Sky Cinema Family Sky Cinema Action Sky Cinema Thriller Sky Cinema Fun Sky Cinema Classics WarnerTV Film Kinowelt Television

Premium-Pakete für Sport-Fans

Für Sport-Fans ist das Sky Sport Paket interessant. Zu sehen sind über dieses Paket unter anderem alle Spiele des DFB-Pokals und der englischen Premier League. Außerdem zeigt Sky hier Handball-Spiele (Bundesliga und Champions League) Leichtathletik-Wettbewerbe und hat darüber hinaus Tennis- und Golf-Übertragungen sowie die Formel 1 im Angebot. Auch Top-Spiele der amerikanischen Eishockey-Profiliga sind über Sky Sport zu sehen.

Vorsicht: Übertragungen der UEFA Europa League und der UEFA Champions League sind nicht mehr Teil des Sky Sport Pakets. Grundsätzlich besteht bei Sportrechten immer die Gefahr, dass sich ein anderer Sender die Übertragungsrechte sichert. Das hat man in der Vergangenheit auch bei vielen Spielen der Fußball-Bundesliga gesehen. Denn längst zeigt Sky nicht mehr alle Bundesligaspiele live.

Sender im Sky Sport Paket Sky Sport 1 bis 11 Sky Sport F1 Sky Sport Austria

[Livesport aus Österreich] Sky Sport UHD

[nur mit UHD-Option] Eurosport 2 Eurosport 360

[bei Bedarf verfügbar]

Für Bundesliga-Fans unverzichtbar: das Sky Fußball-Bundesliga Paket. Denn dieses Paket deckt nicht nur viele Spiele der Fußball-Bundesliga ab, sondern auch alle Übertragungen von Spielen der 2. Bundesliga.

Insgesamt sind pro Saison die meisten Spiele der Fußball-Bundesliga live bei Sky zu sehen. Nämlich all jene, die samstags sowie dienstags und mittwochs im Rahmen einer Englischen Woche ausgetragen werden. Außerdem alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Parallel stattfindende Partien überträgt Sky in einer Konferenzschaltung.

Sky Fußball Bundesliga Paket Sky Sport Bundesliga 1 bis 10 Sky Sport Bundesliga UHD

[nur mit UHD-Option] Eurosport 2 Eurosport 360

[bei Bedarf verfügbar]

Wenn du auch an Inhalten für die Kleinsten interessiert bist: das Sky Kids Paket mit aktuell fünf Sendern ist für dich die richtige Wahl. Denn hier siehst du (oder genauer gesagt der Nachwuchs) Serienhighlights für Kinder.

Nick Jr. Junior Boomerang Nick Toons Cartoon Network

Was kostet ein Sky Abo?

Die oben genannten Sky-Pakete sind wahlweise einzeln oder in Kombination mit anderen Paketen buchbar. Dabei musst du zwischen Preisen während der ersten zwölf Monate und Preisen ab dem 13. Monat unterscheiden. Entscheidest du dich für das Sky Entertainment Plus Basis Abo kanst du die Sky Pakete zu den folgeden Preisen zubuchen:

Sky Entertainment Plus Basis Sky Fußball Bundesliga Sky Sport Sky Cinema Sky Kids Standardpreis 1. bis 12. Monat 20,00 Euro

(mit Netflix Basis Abo)

25,00 Euro

(mit Netflix Standard Abo)

30,00 Euro

(mit Netflix Premium Abo) 12,50 Euro 5,50 Euro 10,00 Euro 5,00 Standardpreis ab 13. Monat 25,00 Euro

(mit Netflix Premium Abo)

30,00 Euro

(mit Netflix Premium Abo)

35,00 Euro

(mit Netflix Premium Abo) 15,00 Euro 8,00 Euro 12,50 Euro 5,00 jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Bist du in erster Linie an den Sport-Paketen von Sky interessiert, gelten andere Konditionen. Das Sport Paket in Kombination mit Sky Entertainment Paket ohne Netflix (!) erhältst du während der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr für 20 Euro monatlich. Danach werden 25 Euro pro Monat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit fällig. Noch etwas teurer ist das Sky Bundesliga Paket. Es kostet einzeln 27 Euro pro Monat während des ersten Jahres bzw. 32 Euro monatlich ab dem 13. Monat.

Sky Sport und Sky Bundesliga im Doppelpack sind für 32,50 Euro monatlich zu haben. Ab dem 13. Monat erhöht sich die Grundgebühr auf 40 Euro im Monat. Optional kannst du DAZN zubuchen – für 12,50 Euro pro Monat. Dann hast du unter anderem auch Zugriff auf alle Bundesligaspiele, die am Freitag und Sonntag ausgetragen werden.

Sky-Pakete werden nach einem Jahr teurer

Etwas skurril mutet die Tatsache an, dass Sky die Treue der eigenen Kunden nicht belohnt, sondern vielmehr in gewisser Weise bestraft. Denn wenn du ein Abo nach einem Jahr Vertragslaufzeit nicht kündigst, erhöht sich die Grundgebühr. Im Gegenzug räumt dir der Pay-TV-Sender aber das Recht ein, dass du dein Abo monatlich kündigen kannst. Auf Wunsch kannst du dein Abonnement aber auch um ein weiteres Jahr verlängern, um wieder den Vorteilspreis zu bekommen.

Für 5 Euro Aufpreis pro Monat kannst du dir eine UHD-Option zubuchen. Dann siehst du verschiedene Sender in noch besserer Bildqualität. Allerdings nur jene, die auch in UHD-Qualität verfügbar sind. Das ist zum Beispiel bei Top-Spielen der Fußball-Bundesliga, der Formel 1, den Wimbledon Finalspielen, verschiedenen Serien oder Top-Filmen der Fall.

10 Euro Aufpreis kostet die Sky Multiscreen Option – auch Sky Go Plus genannt. Damit kannst du die Inhalte deines Abonnements auf zwei Sky Q Receivern parallel nutzen. Außerdem ist mit Sky Multiscreen ein paralleles Streaming deiner Programmpakete über das Internet über Sky Go möglich – auf bis zu drei mobilen Geräten. Insgesamt kannst du das Sky-Programm mit Sky Go Plus also auf bis zu fünf Geräten parallel nutzen. Inklusive UHD-Zugriff werden für das Multiscreen-Erlebnis 15 Euro Aufpreis pro Monat fällig.

Darauf musst du auch noch achten

Zum allgemeinen Verständnis: Sky HD ist nicht mit HD+ zu verwechseln. Wenn du private TV-Programme wie RTL, Pro Sieben oder Sat.1 in HD-Qualität sehen möchtest, musst du dafür ein HD+-Abo abschließen. Auch das ist auf Wunsch für 6 Euro Aufpreis direkt über Sky oder zum Beispiel über den entsprechenden Freischaltungs-Code bei Amazon möglich.

Hinzu kommen einmalige Kosten für die Aktivierung der Smart Card und für den Versand der Hardware. Die aktuellen Konditionen sind der Sky-Homepage zu entnehmen. Regulär liegt die Einrichtungsgebühr bei 29 Euro, aktionsbedingt kann sie aber auch reduziert sein oder ganz entfallen.

Anders als früher gibt es übrigens keinen Preis-Vorteil mehr, wenn du mehrere Pakete miteinander kombinierst. Jedes Paket hat seinen Preis und der bleibt auch beim Abo von mehreren Paketen gleich. Vereinzelt kann es noch Aktionsangebote geben.

Sky-Abo rechtzeitig kündigen

Da der Empfang von Sky nach dem Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit schlagartig teurer wird, ist es ratsam, das Sky Abo rechtzeitig zu kündigen. Spätestens mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Vertragsende. Nur so ist es möglich, ungewollt hohe Folgekosten zu vermeiden und mit etwas Glück von abermaligen Sonderkonditionen zu profitieren.

Sky selbst sagt zwar, dass eine Kündigung nicht notwendig ist, doch darauf allein solltest du dich nicht verlassen. Beachten solltest du aber auch, dass Sky satte 129 Euro berechnet, wenn du dein Abo kündigst und noch während deiner Vertragslaufzeit ein neues Abo abschließen möchtest. Möglicherweise ist das aber auch nur eine Art Instrument, um dich von einer Kündigung abzuhalten. Denn eigentlich kann und will Sky keinen Kunden verlieren. Und wer zahlt schon 129 Euro für eine Abo-Reaktivierung?

Eine Kündigung bei Sky sollte schriftlich per Einschreiben mit Rückschein erfolgen. Theoretisch ist eine Kündigung aber auch direkt über die Sky-Homepage im Hilfecenter möglich. In jedem Fall sollte eine Kündigungsbestätigung mit angefordert werden.

Sky-Abo per Rückholangebot sichern

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum du dein Sky-Abo immer zum Ende deiner Vertragslaufzeit kündigen solltest: Du wirst nach einer Kündigung in der Regel vom Sky Kundenservice kontaktiert, damit dir ein verbessertes Angebot gemacht werden kann. Ziel ist natürlich, dass du dein Sky-Abo doch noch verlängerst. Der Grund liegt auf der Hand: Sky hat unter enormer Konkurrenz durch Internet-Streamingdienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+ zu leiden und kämpft um jeden Kunden, der sein Pay-TV-Abonnement kündigen möchte. Schlicht und ergreifend, um den eigenen Umsatz nicht zu stark einbrechen zu lassen.

Die besten Sky Rückholangebote gibt es in der Regel erst kurz bevor dein Vertrag endet oder nachdem ein Abo bereits ausgelaufen ist. Es kann also sinnvoll sein, nicht das erste von Sky ausgesprochene Angebot zur Vertragsverlängerung anzunehmen, sondern geduldig auf bessere Angebote zu warten. In der Vergangenheit war es unter anderem häufiger möglich, ein Sky-Komplettpaket zu Preisen zwischen 25 und 35 Euro zu buchen.

Sky Q Receiver kaufen

Wer sich für ein Abonnement von Sky entscheidet, erhält den sogenannten Sky Q Receiver kostenlos dazu. Mit diesem Receiver ist es möglich, alle Sky- und Free-TV-Sender zu sehen und auf das Video-on-Demand-Angebot von Sky zuzugreifen. Auch Apps sind über den Sky Q Receiver abrufbar. Zum Beispiel für Disney+, Prime Video, DAZN und RTL+.

Auch unter dem Namen Sky+ Pro Festplattenreceiver bekannt, bietet das Empfangsgerät unter anderem integriertes WLAN für einen noch schnelleren Zugriff auf das On-Demand-Angebot von Sky. Außerdem ist der Zugriff auf eine 1 TB große Festplatte für Aufnahmen von bis zu 300 Stunden und darüber hinaus auf die UHD-Inhalte möglich. Angeboten wird dieser Receiver nicht nur in Schwarz, sondern auf Wunsch auch im Design des persönlichen Lieblings-Vereins (Sky Q Fan-Receiver).

Sky Q Receiver für den Empfang von Sky-Programmen.

Was sind die Unterschiede zwischen Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket?

Nicht immer möchten Sky-Kunden ihr gebuchtes Programm linear, also zu einer vorgegebenen Uhrzeit, sehen. Stattdessen wird der Wunsch, die Inhalte zum Zeitpunkt der persönlichen Vorlieben zu sehen, immer größer. Dafür hat Sky verschiedene Angebote, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten.

Sky Go

Der Dienst Sky Go ist als „on-top-Angebot“ für all diejenigen zu verstehen, die auf ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky über Kabel oder Satellit setzen. Sie können quasi das gesamte Sky-Programm über Sky Go auf Abruf sehen – oder auch live. Zur Verfügung steht Sky Go als App für Windows und Mac-Rechner sowie in Form von Apps für Smartphones und Tablets auf Basis von iOS und Android. Auch ausgewählte Fire-Tablets von Amazon können Sky Go nutzen. Mit der Download-Funktion lassen sich bei Sky allerdings nur bis zu 25 Titel (maximal 5 Spielfilme) gleichzeitig herunterladen.

Außerdem wichtig: Jeder Titel lässt sich nur zweimal im Kalenderjahr herunterladen. Die heruntergeladenen Titel bleiben jeweils für 30 Tage verfügbar. Nach Beginn der Wiedergabe stehen sie maximal für 48 Stunden zur Verfügung und werden anschließend gesperrt.

Sky On Demand

Sky On Demand steht allen Kunden zur Verfügung, die einen Sky Q Receiver nutzen und diesen mit dem Internet verbunden haben. Inhalte wie Filme, Serien und Dokumentationen lassen sich ausschließlich über den Sky-Receiver auf dem Fernseher streamen.

Sky Ticket

Für all diejeneigen, die kein Interesse an einem klassischen Pay-TV-Abonnement haben, steht Sky Ticket zur Verfügung. Damit ist es möglich, die Inhalte von Sky über eine aktive Internetverbindung zu sehen – ohne ein langfristiges Abo von Sky zu nutzen. Sky Ticket steht also für jeden Interessierten bereit, der Zugriff auf das Internet hat.

Zur Auswahl stehen bei einem Monat Vertragslaufzeit die folgenden Pakete, die du auf zwei Geräten zeitgleich nutzen kannst:

Sky Entertainment Monatsticket

Zugriff auf viele Serien direkt nach dem US-Start

Komplette Serien-Staffeln auf Abruf

Sky-Eigenproduktionen auf Abruf

9,99 Euro pro Monat

Jahresticket: 7,49 Euro pro Monat

Sky Entertainment & Cinema Monatsticket

Alle Inhalte des Sky Entertainment Monatstickets

Zugriff auf aktuelle Film-Blockbuster wenige Monate nach Kinostart

mehr als 1.000 Filme on Demand

14,98 Euro pro Monat

Sky Supersport Monatsticket

Verschiedene Sport-Wettbewerbe auf Abruf (Fußball Bundesliga, DFB Pokal, Formel 1, Handball, Tennis, Golf, NHL)

29,99 Euro pro Monat (inklusive vieler Einzelspiele der Fußball Bundesliga und 2. Bundesliga)