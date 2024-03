Sky über den Sky Q IPTV-Receiver gibt es bis heute nur in HD-Auflösung. Dabei hat Sky zum einen über die On-Demand-Plattform Sky Q zahlreiche Inhalte auch in UHD. Gleichzeitig zeigt Sky aber auch Sport in UHD. So gibt es beispielsweise das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend in UHD HDR – allerdings nur per Kabel oder Satellit. Kunden, die sich für den Empfang per Internet entschieden haben, bleiben bis heute außen vor.

Sky: UHD per Internet seit mehr als zwei Jahren angekündigt

Schon zum Vermarktungsstart der Box Ende 2021hatte man in Aussicht gestellt, dass der Receiver ebenfalls UHD-Inhalte zeigen wird. Ein Sprecher von des Pay-TV-Senders teilte uns seinerzeit mit, „UHD wird kommen, aber zum Start haben wir bewusst noch darauf verzichtet.“ Bis heute, knapp zweieinhalb Jahre nach dem Start hat sich das nicht geändert. Dabei wird der Verbreitungsweg per Internet angesichts des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs immer wichtiger. Zudem befeuert der Sender die Verbreitung des Sky Q IPTV-Gerätes durch sein neues Produkt Sky TV, das sich leicht zu einem vollwertigen Pay-TV-Abo aufwerten lässt.

Im Gespräch mit inside digital ließ Sky-Manager Wolfram Wildhagen durchblicken, dass man das UHD für diese Box nicht vergessen hat. „UHD ist definitiv ein Feature, dass für uns wichtig ist und an dem wir auch für den IP-Empfangsweg arbeiten“, so der Manager mit der offiziellen Bezeichnung Senior Vice President Sky Commercial & Consumer. Man arbeite konstant an Verbesserungen der IP-Box. „ ch bin zuversichtlich, dass wir da in nicht allzu ferner Zukunft Neuigkeiten vermelden können.“, so der Sender-Manager. Zu genaueren Zeitangaben wollte er sich aber nicht äußern. Klar scheint damit aber, dass die Box, die seit mehr als zwei Jahren ausgeliefert wird, in der Lage ist, UHD-Inhalte abzuspielen. Notwendig sind demnach offenbar Anpassungen in der Software und auf den Servern des Senders. Außerdem brauchst du als Kunde natürlich einen ausreichend schnellen Internetanschluss.

Im Gespräch mit inside digital erklärte Wildhagen auch, warum Sky sich entschlossen hat, einige der eigenen Film-Sender abzuschalten. Man sieht sich zudem gut für die Zukunft aufgestellt, wenn es um eine mögliche Zukunft ohne Kabelnetze in vielen Wohnungen geht.

