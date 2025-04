Prime Video Update: Amazon schenkt allen Kunden ein Upgrade

Pünktlich zum Monatswechsel hat jetzt auch Amazon Prime Video alle Details dazu verraten, welche neuen Inhalte in den kommenden Wochen bei dem Video-on-Demand-Service zu sehen sind. Im Fokus steht im laufenden Monat der Start des ersten Live-TV-Senders von Prime Video, der ab dem 17. April 2025 im Live-TV-Bereich der Prime Video App nutzbar ist. Er ist in der Prime-Mitgliedschaft enthalten und auch auf allen kompatiblen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Natürlich gibt es im April aber auch einige neue Inhalte bei Prime Video zu sehen.

LOL 6: Neue Episoden des Comedy-Hits starten bei Prime Video

Eines der Highlights der kommenden Wochen ist keine klassische Serie, sondern eine Show, die bei Amazon Prime Video schon seit einigen Jahren fulminant für Aufsehen sorgt: „LOL: Last One Laughing“. Ab dem 17. April 2025 startet die bereits sechste Staffel – mit sechs neuen Folgen, von denen jeweils zwei pro Woche veröffentlicht werden. Und auch dieses Mal versammelt Michael Bully Herbig zehn waschechte Entertainment-Stars hinter sich, von denen keiner während der TV-Aufzeichnung lachen darf: Mit dabei sind unter anderem Ralf Schmitz, Hazel Brugger und Lutz van der Horst (zum Trailer).

Neue Amazon Original-Serie: „The Bondsman“

Bereits ab dem 3. April 2025 lässt Amazon mit „The Bondsman“ eine neue Drama-Serie auf die Zuschauer von Prime Video los. Darin spielt Kevin Bacon einen ermordeten Kopfgeldjäger, der von den Toten auferstanden ist. Sein Ziel: Dämonen, die aus dem Gefängnis der Hölle entkommen sind, fangen und zurückschicken. Bei der Verfolgung setzt er auf die Hilfe seiner Familie, muss sich aber auch den Hürden der Entfremdung selbiger stellen. Denn er erfährt, wie seine eigenen Sünden seine Seele verdammt haben. Das bringt ihn dazu, eine zweite Chance für das Leben, die Liebe und die Country-Musik zu suchen (zum Trailer).

Animation trifft Comedy: „#1 Happy Family USA“ geht an den Start

Ebenfalls neu im Programm von Prime Video ist die animierte Serie „#1 Happy Family USA“. Sie wurde von Ramy Youssef („Poor Things“) und Pam Brady („South Park“) entwickelt und umfasst acht Episoden, die ab dem 17. April 2025 abrufbar sind. Mit bissigem Humor und satirischer Schärfe erzählt die Eigenproduktion die Geschichte der Husseins – einer übertrieben optimistischen, absolut friedlichen und keinesfalls verdächtigen muslimischen Familie im Amerika der frühen 2000er Jahre. Während ihre Nachbarn sie argwöhnisch beobachten, finden sie sich in absurden und komischen Situationen wieder (zum Trailer).

Titel Staffel abrufbar ab Bosch: Legacy 3 27. März 2025 Twisted Metal 2 31. März 2025 America's Test Kitchen: The Next Generation 2 1. April 2025 Prison Break 1 bis 5 1. April 2025 The Bondsman 1 3. April 2025 Mobile Suit Gundam GQuuuuuux 1 8. April 2025 Spy High 1 8. April 2025 #1 Happy Family USA 1 17. April 2025 LOL: Last One Laughing 6 17. April 2025 LOL: Se Rir, Já Era! 4 18. April 2025 Heidi 13 19. April 2025 Étoile 1 24. April 2025 The Way Out 1 24. April 2025 Wear Whatever The F You Want 1 29. April 2025 Drunter und Drüber 1 9. Mai 2025 Overcompensating 1 15. Mai 2025 The Better Sister 1 29. Mai 2025 Der Sommer, als ich schön wurde! 3 Juli 2025 Maxton Hall 2 Ende 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Noch eine weitere neue Show startet derweil ab dem 24. April 2025 bei Prime Video durch: „The Way Out“. Hier nehmen unter anderem Papaplatte, Michael Kessler, Wigald Boning und Mirja Boes teil, um in vier Episoden in zwei Teams gegeneinander anzutreten: Content Creator vs. Comedians. Ziel ist es, einige lustige und aufwändig gestaltete Escape-Rooms zu meistern. Die Räume schicken die Teilnehmer in einen Märchenwald, auf eine Grusel-Kirmes, unter Wasser und nach Las Vegas. Sie müssen in Großmutters Bauch kriechen, durch die Geisterbahn fahren und sich vielen weiteren Challenges stellen, die ebenso spannend wie lustig sind. Dabei werden alle Teilnehmer aus ihrer Komfortzone gelockt, denn in den geschlossenen Sets sind sie auf sich allein gestellt, stets beobachtet von 30 versteckten Kameras (zum Trailer).

Neue Filme bei Prime Video: Amazon zündet Film-Feuerwerk

Abseits des Serien-Kosmos darfst du dich bei Prime Video aber auch auf viele neue (und noch mehr bereits bekannte) Filme freuen, die ab sofort mit einem Abo abrufbar sind. Im Mittelpunkt steht eine Eigenproduktion: Ab dem 10. April 2025 steht bei Prime Video nämlich der neue Original-Film „G20“ zur Verfügung. Als der G20-Gipfel belagert wird, wird US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis) zur Zielscheibe Nummer eins. Nachdem sie der Gefangennahme durch die Angreifer entkommen ist, muss sie den Feind überlisten, um ihre Familie zu beschützen, ihr Land zu verteidigen und die Staatsoberhäupter der Welt in diesem actiongeladenen Thrill-Ride zu schützen. Action pur (zum Trailer)!

Titel verfügbar ab Holland 27. März 2025 Amazon Original Film Kandahar 28. März 2025 Exklusiv-Inhalt Darkland: The Return 30. März 2025 Exklusiv-Inhalt Thelma & Louise 1. April 2025 Quigley der Australier 1. April 2025 Die rote Flut 1. April 2025 Barbershop 2: Krass frisiert! 1. April 2025 Species 1. April 2025 Species II 1. April 2025 Der Stadtneurotiker 1. April 2025 Mr. Mom 1. April 2025 The Great Escape 1. April 2025 21 Jump Street 1. April 2025 22 Jump Street 1. April 2025 Hot Tub - Der Whirlpool... ist 'ne verdammte Zeitmaschine 1. April 2025 Over the Top: Mein Daddy schlägt sie alle 1. April 2025 Die größte Geschichte aller Zeiten 1. April 2025 Soul Planea 1. April 2025 Candyman 1. April 2025 Der Weg nach Westen 1. April 2025 Amityville Horror - Eine wahre Geschichte 1. April 2025 Wenn ich bleibe 1. April 2025 Vier Hochzeiten und ein Todesfall 1. April 2025 Max - Agent auf vier Pfoten 1. April 2025 Wish Upon 1. April 2025 Freiwurf 1. April 2025 Uptown Girls - Eine Zicke kommt selten allein 1. April 2025 Possessor 1. April 2025 Mile 22 1. April 2025 How To Be Single 1. April 2025 Rain Man 1. April 2025 The Terminator 1. April 2025 Death Wish 1. April 2025 Das Schweigen der Lämmer 1. April 2025 Natürlich blond 1. April 2025 Natürlich blond 2 1. April 2025 Berlin Nobody 1. April 2025 Exklusiv-Inhalt Du neben mir 1. April 2025 Tatami 1. April 2025 The Good, The Bad And The Ugly 1. April 2025 Fargo: Blutiger Schnell 1. April 2025 King Arthur: Legend Of The Sword 1. April 2025 Love & Other Drugs 3. April 2025 The Killer 4. April 2025 Exklusiv-Inhalt Immaculate 4. April 2025 Exklusiv-Inhalt Kong: Skull Island 5. April 2025 Heat 5. April 2025 Fast Charlie 6. April 2025 Exklusiv-Inhalt Johnny English - Der Spion, der es versiebte 6. April 2025 Daredevil 6. April 2025 Runner, Runner 7. April 2025 Maverick - Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel 8. April 2025 In Time - Deine Zeit läuft ab 8. April 2025 The Dead Don't Hurt 8. April 2025 G20 10. April 2025 Amazon Original Film Prakti.com 10. April 2025 Kung Fu Panda: Die Geheimnisse der Meister 11. April 2025 Kung Fu Panda - Die Geheimnisse der Schriftrolle 11. April 2025 Sissi 11. April 2025 Sissi - Die Junge Kaiserin 11. April 2025 Sissi - Schicksalsjahre Einer Kaiserin 11. April 2025 Marley & ich 11. April 2025 Knight And Day 12. April 2025 Beilight - Biss zum Abendbrot 13. April 2025 Mein Sommer Mit Dir 13. April 2025 Voll ins Leben 14. April 2025 Der Exorzist - Bekenntnis 14. April 2025 Exklusiv-Inhalt Spur Der Knochen 15. April 2025 Tenet 17. April 2025 The Game - Das Geschnek seines Lebens 17. April 2025 Man On Fire 17. April 2025 Aloha: Die Chance auf Glück 18. April 2025 Plötzlich Star 20. April 2025 Something In The Water 21. April 2025 Exklusiv-Inhalt Bride Wars - Beste Feindinnen 21. April 2025 Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat 22. April 2025 Mr. & Mrs. Smith 23. April 2025 Die Jury 24. April 2025 Get Out 25. April 2025 The Seeding 26. April 2025 Werewolves 26. April 2025 Fight Club 27. April 2025 Fight Or Flight 27. April 2025 Armored 27. April 2025 Trolls – Gemeinsam Stark 28. April 2025 Exklusiv-Inhalt Der perfekte Ex 29. April 2025 Nur noch ein kleiner Gefallen 1. Mai 2025 Amazon Original Film Deep Cover 12. Juni 2025 Amazon Original Film

Und für alle, die Fußball lieben: Prime Video zeigt im April zwei Spiele der UEFA Champions League live. Am 8. April 2025 ist es die Partie von Bayern München gegen Inter Mailand und am 15. April 2025 die Begegnung von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Zwei echte Fußball-Leckerbissen. Und am 29. April 2025 ist auch ein Halbfinalspiel der Königsklasse des europäischen Fußballs in voller Länge bei Prime Video zu sehen.