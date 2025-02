Prime Video Update: Irre Neuheiten für alle Kunden

Für Amazon stehen in den kommenden Wochen bei Prime Video einige hochinteressante Neustarts aus dem Serien- und Film-Kosmos auf der Agenda. Wir zeigen dir, auf welche Produktionen du dich schon jetzt freuen kannst. Auch ein neues Reality-Format ist mit von der Partie. Doch dazu später mehr. Lass uns erst einen Blick auf die neuen Serien werfen, die bei Prime Video im Februar 2025 vor dem Start stehen.

„Reacher“ Staffel 3 bei Prime Video: Action-Serie geht in die Fortsetzung

Action gefällig? Ab dem 20. Februar 2025 ist bei Prime Video die dritte Staffel von „Reacher“ zu sehen. Los geht es zunächst mit drei Episoden, gefolgt von wöchentlich einer neuen Folge. Die dritte Staffel der Serie basiert auf dem Roman „Persuader“ von Lee Child und stürzt den Ermittler Reacher in das dunkle Herz eines kriminellen Unternehmens. Er muss einen verdeckten DEA-Informanten retten, stößt aber auf eine Welt voller Geheimnisse und Gewalt. Zudem wird er mit einigen unerledigten Dingen aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Die zweite Staffel von „Reacher“ war im Jahr 2023 die meistgesehene Serie bei Prime Video. Eine vierte Staffel ist noch vor dem Start der dritten Staffel bereits bestätigt.

Serien-Neustart: „Clean Slate“ Staffel 1

Schon etwas eher, nämlich am 6. Februar 2025, startet bei Prime Video von Amazon die erste Staffel der neuen Original-Serie „Clean Slate“. Es handelt sich um ein Comedy-Format, bestehend aus acht Episoden, in der die vierfach für einen Emmy nominierte Leverne Cox und der legendäre Comedian George Wallace in den Hauptrollen zu sehen sind. Wallace verkörpert einen altmodischen Autowaschanlagen-Besitzer, der sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Denn das entfremdete Kind, das er für seinen Sohn hielt, kehrt überraschend zurück – als Trans-Frau Desiree (Cox). Kann es ihr gelingen, das angespannte Verhältnis zu ihrem Vater zu reparieren?

„House of David“ Staffel 1: Eine Bibel-Geschichte als Serie

Noch bis Ende Februar musst du dich gedulden, bis bei Prime Video die erste Staffel der neuen Eigenproduktion „House of David“ startet. Darin wird ab dem 27. Februar 2025 in ziemlich bildgewaltigen Szenerien der Aufstieg der biblischen Figur David erzählt, der schließlich der berühmteste und angesehenste König Israels wird.

Titel Staffel abrufbar ab Calleja en el espacio 1a 3. Februar 2025 Clean Slate 1 6. Februar 2025 Invincible 3 6. Februar 2025 50.000 First Dates: A True Love Story 1 11. Februar 2025 Soltos no Carnaval 1 14. Februar 2025 Reacher 3 20. Februar 2025 Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo 2 & 3 23. Februar 2025 House of David 1 27. Februar 2025 Su Majestad 1 27. Februar 2025 Mission Unknown: Atlantik 1 28. Februar 2025 Das Rad der Zeit 3 13. März 2025 LOL: Last One Laughing 6 Frühjahr 2025 Drunter und Drüber 1 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Februar 2025

Abseits der Serien-Neustarts können sich Kunden von Prime Video aber natürlich auch auf neue Filme freuen. Zum Beispiel ab dem 13. Februar 2025 auf die britische Adaption des Films „Culpa Mia (My Fault)“. „Culpa Mia – Meine Schuld London“ basiert auf dem ersten Buch der Bestseller-Trilogie „Culpables“ von Mercedes Ron und knüpft an den weltweiten Erfolg des spanischen Original-Films an.

Ebenfalls ab dem 13. Februar ist bei Prime Video „Broken Rage“ zu sehen. Die japanische Produktion ist zwar nur eine Stunde lang, kombiniert aber eine packende Verbrechensgeschichte mit innovativer Selbstparodie in zwei Akten. Im Mittelpunkt steht ein Auftragskiller, der zwischen Yakuza und Polizei ums Überleben kämpft. Im zweiten Teil wird das Werk dann zu einer einzigartigen Mischung aus Drama und Comedy.

Titel verfügbar ab Birds Of Prey 28. Januar 2025 Ihr seid herzlich eingeladen 30. Januar 2025 Amazon Original Film American Fighter 1. Februar 2025 American Fighter 2 - Der Auftrag 1. Februar 2025 Asphalt-Cowboy 1. Februar 2025 Big Bad Man 1. Februar 2025 Atemlos 1. Februar 2025 Brüder wider Willen 1. Februar 2025 Capote 1. Februar 2025 Die Geliebte des französischen Leutnants 1. Februar 2025 Die barfüßige Gräfin 1. Februar 2025 Das Leben - Ein Sechserpack 1. Februar 2025 Die Mafiosi-Braut 1. Februar 2025 Fargo: Blutiger Schnee 1. Februar 2025 Liebe und Eis 1. Februar 2025 Liebe und Eis 3 1. Februar 2025 Love, Rosie - Für immer vielleicht 1. Februar 2025 Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses 1. Februar 2025 Mondsüchtig 1. Februar 2025 Moonlight & Valentino 1. Februar 2025 Platoon 1. Februar 2025 Running Scared 1. Februar 2025 Schmeiß' die Mama aus dem Zug 1. Februar 2025 The Song of Names 1. Februar 2025 Paradise Hills 1. Februar 2025 West Side Story 1. Februar 2025 Black Mass 5. Februar 2025 Sting 5. Februar 2025 1917 5. Februar 2025 Spider-Man 7. Februar 2025 Spider-Man 3 7. Februar 2025 Spider-Man: Homecoming 7. Februar 2025 Spider-Man: Far from Home 7. Februar 2025 The Hunt 8. Februar 2025 Upgrade 10. Februar 2025 You Can't Run Forever 12. Februar 2025 Broken Rage 13. Februar 2025 Amazon Original Film Culpa Mia - Meine Schuld London 13. Februar 2025 Amazon Original Film Crazy, Stupid, Love 14. Februar 2025 Absolution 15. Februar 2025 Amazon Original Film Asteroid City 18. Februar 2025 Hana's Game 18. Februar 2025 Exklusiv-Inhalt Fast & Furious: Hobbs & Shaw 24. Februar 2025 Fast & Furious Five 24. Februar 2025 Fast & Furious 6 24. Februar 2025 2 Fast 2 Furious 24. Februar 2025 May December 24. Februar 2025 Exklusiv-Inhalt Sterben 24. Februar 2025 The Silent Hour 24. Februar 2025 Meet Cute 25. Februar 2025 Marked Men 28. Februar 2025 G20 10. April 2025 Amazon Original Film

Neues Reality-Format mit Knossi und seinen Freunden startet bei Prime Video

Und dann wäre da noch das eingangs erwähnte Reality-Format, das seinen Weg im Februar zu Prime Video von Amazon findet: „Mission Unknown: Atlantik“. Im Mittelpunkt stehen zwei Teams, bestehend aus mal mehr, mal weniger bekannten Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Beide Teams vereint ein verrücktes Vorhaben: auf einer Segelyacht den Atlantik überqueren. Gerissene Segel, ausgefallene Technik, Schlafmangel, Seekrankheit und stürmisches Wetter – alles dabei. Mit von der Partie sind auf dem Abenteuertrip unter anderem Knossi, Joey Kelly, Sophia Thiel und Clemens Brock. Los geht es ab dem 28. Februar 2025.

