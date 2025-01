Netflix Update: Immense Neuheiten für alle Kunden

So ganz haben wir die kalten Nächte noch nicht hinter uns gelassen. Trotzdem steht der Frühling vor der Tür, was der Streaminganbieter Netflix nutzt, um mit einer ganzen Sammlung an neuen Serien und Filmen für Aufsehen zu sorgen. Netflix-Abo abschließen und die volle Ladung Unterhaltung genießen, lautet offenbar die Devise. Bei Bedarf auch über ein günstigeres Zusatz-Abo, das du jetzt zum Beispiel für Freunde oder Familienmitglieder außerhalb deines eigenen Haushalts abschließen kannst.

Cassandra Staffel 1: Smart Home der 70er

In den Fokus des Interesses stellt Netflix für die kommenden Wochen unter anderem die neue Thriller-Serie „Cassandra“. Die deutsche Produktion startet am 6. Februar 2025 und stellt Samira mit ihrer Familie in den Mittelpunkt, die in das älteste Smart-Home Deutschlands zieht. Dabei entdeckt sie, dass das Haus von einer virtuellen Haushaltshilfe namens Cassandra gesteuert wird. Einmal aus ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf erweckt, setzt Cassandra alles daran, nicht noch einmal allein gelassen zu werden. Und zwar mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Was ihre neue Familie nicht ahnt: Die ehemaligen Eigentümer des Hauses sind vor über 50 Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Was hat Cassandra damit zu tun?

Apple Cider Vinegar Staffel 1: Instagram aus einem anderen Blickwinkel

Ebenfalls ab dem 6. Februar 2025 kannst du bei Netflix die neue Drama-Serie „Apple Cider Vinegar“ sehen. Sie spielt in der Anfangszeit von Instagram, als zwei junge Frauen ihre lebensbedrohliche Krankheit mit gesunder Ernährung und Wellness heilen wollen und als Influencerinnen eine weltweite Fangemeinde in ihren Bann ziehen. All das wäre unglaublich inspirierend, wenn es denn wirklich wahr wäre. Stattdessen sehen wir eine nicht ganz wahre Geschichte, die auf einer Lüge beruht und vom Aufstieg und Zusammenbruch eines Wellness-Imperiums erzählt.

Zero Day Staffel 1: Robert De Niro ist zurück!

Und auch diesen Serien-Neustart möchten wir dir ans Herz legen: „Zero Day“. Ab dem 20. Februar 2025 sind darin Robert De Niro und Angela Bassett zu sehen. Sie müssen sich in einem Verschwörungsthriller knifflige Fragen stellen lassen. Woher wissen wir, was die Wahrheit in einer Welt ist, die sich in einer permanenten Krise befindet? In einer Welt, die von Kräften gespalten zu werden scheint, über die wir keine Macht haben. Und wie viele dieser Kräfte sind in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien und Täuschungen die Produkte unserer eigenen Handlungen? Oder vielleicht sogar unserer eigenen Fantasie?

Weitere neue Serien bei Netflix

Doch nicht nur ganz neue Serien gehen bei Netflix in den kommenden Wochen an den Start. Du kannst unter anderem auch die fünfte Staffel der Drama-Serie „Sintonia“ sehen, „Süße Magnolien“ startet in die vierte Staffel und „Cobra Cai“ geht mit dem dritten Teil der sechsten Staffel weiter. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen bevorstehenden Serien-Neustarts und -Fortsetzungen.

Serie Staffel verfügbar ab Six Nations: Full Contact 2 29. Januar 2025 Mo 2 30. Januar 2025 The Recruit 2 30. Januar 2025 Das Mädchen im Schnee 2 31. Januar 2025 Ghosts 1 & 2 1. Februar 2025 Bear Hunt – Die Promi-Jagd 1 5. Februar 2025 Envidiosa 2 5. Februar 2025 Sintonia 5 5. Februar 2025 Zelle 211 1 5. Februar 2025 Apple Cider Vinegar 1 6. Februar 2025 Cassandra 1 6. Februar 2025 Die Åre-Morde 1 6. Februar 2025 Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido 1 6. Februar 2025 Süße Magnolien 4 6. Februar 2025 Die größten Rivalen im Cricket: Indien gegen Pakistan 1 7. Februar 2025 Entrevías 4 7. Februar 2025 Cobra Kai 6c 13. Februar 2025 Der Handel 2 13. Februar 2025 Dog Days Out 1a (Kids & Family) 13. Februar 2025 Winter Palace 1 13. Februar 2025 I Am Married...But! 1 14. Februar 2025 Love is Blind 8 14. Februar 2025 Melo Movie 1 14. Februar 2025 Valeria 4 14. Februar 2025 Gabby`s Dollhouse 11 (Kids & Family) 17. Februar 2025 Court of Gold 1 18. Februar 2025 Offline Love 1 18. Februar 2025 Die Geschichte meiner Familie 1 19. Februar 2025 Zero Day 1 20. Februar 2025 Full Swing 3 25. Februar 2025 Pokémon Horizons: Die Serie 1 27. Februar 2025 Running Point 1 27. Februar 2025 Toxic Town 1 27. Februar 2025 Gockel 1 Februar 2025 Mezarlık – Der Friedhof 2 Februar 2025 Too Hot to Handle: Germany 2 Februar 2025 The Residence 1 20. März 2025 Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge 1 2025 Der Leopard 1 2025 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen Squid Game 3 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Februar 2025

Abseits des umfangreichen Serien-Kosmos von Netflix zeigt der Streamingdienst im Februar 2025 natürlich auch wieder einige neue Filme. Zum Beispiel „The Witcher – Sirens of the Deep“. Ab dem 11. Februar handelt es sich dabei aber nicht um einen Fantasy-Film im klassischen Sinne, sondern um eine animierte Adaption aus dem „Witcher“-Universum. Bereits ab dem 3. Februar kannst du in „Bogotá: Stadt der Verlorenen“ einen Ausflug in die kolumbianische Hauptstadt wagen. Darin begleitest du einen jungen Koreaner, der die Hoffnung hat, ausgerechnet in einer der gefürchtetsten Städte der Welt, ein besseres Leben zu starten. Er arbeitet sich auf dem kolumbianischen Schwarzmarkt hoch und riskiert dabei alles.

Titel Verfügbar ab Chantal im Märchenland 29. Januar 2025 Luccas Welt 31 .Januar 2025 Rambo: Last Blood 2. Februar 2025 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2. Februar 2025 Bogotá: Stadt der Verlorenen 3. Februar 2025 Irgendwie schwanger 5. Februar 2025 Surviving Black Hawk Down – Die Schlacht von Mogadischu 10. Februar 2025 Dokumentation The Witcher: Sirens of the Deep 11. Februar 2025 Flitterwochen mit meiner Mutter 12. Februar 2025 Tod vor der Hochzeit 12. Februar 2025 Hello, Love, Again 13. Februar 2025 La Dolce Villa 13. Februar 2025 Dhoom Dhaam 14. Februar 2025 Ewige Liebe 14. Februar 2025 The Crow - Die Krähe 14. Februar 2025 The Most Beautiful Girl in the World 14. Februar 2025 Umjolo: There is No Cure 14. Februar 2025 Nur noch ein einziges Mal 17. Februar 2025 3 Engel für Charlie 20. Februar 2025 Das Urteil – Jeder ist käuflich 22. Februar 2025 Miss Italia darf nicht sterben 26. Februar 2025 Dokumentation Demon City 27. Februar 2025 In der richtigen Spur 27. Februar 2025 Bastion 36 28. Februar 2025 Aitana: Metamorphose 28. Februar 2025 Dokumentation Eine Kopenhagener Liebesgeschichte Februar 2025 Parasite Februar 2025 The Electric State 14. März 2025

Reality-Fans aufgepasst!

Und weil Reality-Formate immer beliebter werden, bedient Netflix natürlich auch diese Zielgruppe. Zwar ist die zweite Staffel von „Too Hot to Handly: Germany“ noch ohne genauen Starttermin, später im Februar soll es aber losgehen. Eine Gruppe neuer Singles wird auf die Probe gestellt. Wer wird der Versuchung widerstehen, eine echte Beziehung eingehen zu können und 200.000 Euro mit nach Hause zu nehmen? Ab dem 5. Februar startet zudem das britische Reality-Format „Bear Hunt – Die Promi-Jagd“. Eine Gruppe Promis wird im mittelamerikanischen Dschungel als Beute für einen furchtlosen Jäger ausgesetzt: Abenteurer Bear Grylls. Wer von Grylls gefangen wird, muss aus der Sendung ausscheiden. Mittendrin: Boris Becker. Na dann …