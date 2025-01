Als Netflix vor mehreren Jahren ankündigte, das Account-Sharing zu beenden, gingen Nutzer auf die Barrikaden. Sie drohten vielmals, ihre Abos zu kündigen. Geschehen ist dies jedoch nicht. Zumindest nicht langfristig. Stadtessen entpuppte sich die Taktik als ein großer finanzieller Erfolg. Zumal Netflix die Produktpalette anschließend um die sogenannte Zusatzmitgliedschaft ergänzte. Seither lassen sich für 4,99 Euro pro Monat Zusatzmitglieder hinzufügen. Diese erhalten ein eigenes Konto samt Passwort. Abgerechnet wird allerdings weiterhin ausschließlich über das Hauptkonto. Nun haben Interessierte seit Kurzem die Möglichkeit, noch günstiger an eine Zusatzmitgliedschaft zu kommen. Allerdings nicht ohne Haken.

Neues Abo zum günstigsten Preis

Es ist nicht lange her, dass Netflix seine preiswerten Basis-Abos durch eine Standard-Mitgliedschaft für monatlich 13,99 Euro und ein werbebasiertes Abo für 4,99 Euro pro Monat ersetzt hat. Zusätzlich ermöglicht es das Standard-Abo, ein Zusatzmitglied hinzuzufügen – beim Premium-Abo sind es bis zu zwei Zusatzmitglieder. Diese können sich jetzt für die zuvor erwähnte Zusatzmitgliedschaft für 4,99 Euro entscheiden, oder monatlich nur 3,99 Euro bezahlen und dafür Werbung angezeigt bekommen.

Wer sich für das neue Modell entscheidet, spart folglich genau 1 Euro pro Monat, muss sich dafür jedoch auf Werbeeinblendungen einstellen. Und auch die verfügbaren Inhalte dürften hier – genauso wie beim „normalen“ werbebasiertes Abo – nur einen Teil des gesamten Sortiments abdecken. Es ist also fraglich, ob das neue Angebot aus Nutzersicht wirklich lohnenswert ist. Netflix selbst scheint sich zumindest höhere Einnahmen von dem neuen Abonnement zu versprechen. Und damit liegt das Unternehmen mit Blick auf den großen Erfolg des werbebasierten Abos vermutlich nicht falsch.

Preiserhöhung steht an

Darüber hinaus scheint Netflix die Gewinne auch an anderer Stelle optimieren zu wollen. So zahlen Kunden in den USA seit Kurzem monatlich 7,99 anstelle von 6,99 US-Dollar für das normale Abo mit Werbung. Beim Standard-Abonnement wurde der Preis derweil von 15,49 auf 17,99 US-Dollar pro Monat angehoben. Ob der Streaming-Anbieter seine Preise zeitnah weltweit und folglich auch in Deutschland erhöhen wird, ist nicht bekannt.