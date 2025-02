Amazon startet TV-Sender: So empfängst du ihn

„Wir starten am 17. April unseren eigenen Sender“, sagte Christoph Schneider im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL. Schneider ist Deutschland-Chef für Amazon Prime Video. Doch wer jetzt hofft, einen neuen Free-TV-Sender mit Top-Inhalten per Kabel und Satellit zu bekommen, der dürfte schnell enttäuscht sein. Denn der Sender wird, so Schneider, nur im Live-Bereich von Prime Video zu finden sein. Er soll „Prime“ heißen und rund um die Uhr kuratierte Highlights aus dem Prime-Video-Angebot zeigen. „Wir bieten damit Lean Back Entertainment, mehr Orientierung und einen schnelleren Einstieg in die große Vielfalt, die wir zu bieten haben.“

Inhalte von Amazon Prime als linearer TV-Kanal

Amazon wolle mit dem neuen Prime-TV-Sender einen einfacheren Zugang zu den Inhalten bieten. „Die Hälfte der Deutschen nutzt Streamingdienste, die andere Hälfte aber noch nicht. Sie sind mit dem Medium TV vertraut, und das reicht ihnen – sagen sie zumindest.“, so Schneider. Man wolle nun diejenigen Nutzer ansprechen, die sich eher mit dem TV-Modell vertraut fühlen. „Wenn die nicht zu uns kommen, kommt Prime jetzt zu ihnen – in Form eines ihnen vertrauten, linearen Programms“, so Schneider. Man wolle es bestehenden Kunden leichter machen, „mehr von uns zu entdecken“. Besonderes Feature: Gefällt dir eine Sendung auf Prime und gibt es weitere Folgen, kannst du per Knopfdruck in den passenden On-Demand-Bereich wechseln und sie anschauen.

Prime soll am 17. April um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge der neuen „LOL“-Staffel starten. Auch das Live-Sport-Angebot – von Champions League bis Wimbledon – werde auch dort zu sehen sein. Der Kanal ist nur für Amazon-Mitglieder mit Prime-Abo verfügbar. Und: Es wird Werbeunterbrechungen geben – „aber relativ überschaubar im Vergleich zu den Werbepausen im Free-TV.“

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen linearen Senders wollte Schneider nicht gelten lassen. „Wir haben eine hohe Zahl an Nutzern, die über Prime Video Live-TV der Öffentlich-Rechtlichen bei uns gucken und wer in diesem Bereich unserer App zappt, bekommt dann künftig auch einen Sender mit unseren Inhalten.“

