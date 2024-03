Ab 11. April wird Sky sein Angebot an Filmsender stark zurückfahren. Drei der bisherigen Sender werden ersatzlos gestrichen und abgeschaltet. Im linearen Film-Bereich des Senders gibt es damit dann nur noch sechs Sender. Dabei handelt es sich um Sky Cinema Premiere HD, Sky Cinema Classics HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD und Sky Cinema Highlights HD. Die bisherigen Sender Sky Cinema Thriller, Sky Cinema Fun und Sky Cinema Premieren +24 werden hingegen wegfallen und nicht ersetzt.

Sky beobachtet verändertes Nutzungsverhalten

Sky-Manager Wolfram Wildhagen

Sky begründet das mit der Veränderungen Nutzung der Kunden. „Beim Nutzungsverhalten der Kunden ist eine Verschiebung zu beobachten: weg vom linearen Fernsehen und hin zu mehr On-Demand-Nutzung.“ Das sagt Wolfram Wildhagen im Gespräch mit inside digital. Wildhagen, der bei Sky die offizielle Bezeichnung Senior Vice President Sky Commercial & Consumer trägt, ist bei Sky unter anderem für die Verbreitungsstrategien des Senders zuständig. Man überprüfe aufgrund des veränderten Nutzungsverhalten das eigene Angebot und passe es dann entsprechend an. „Unser Angebot ist attraktiv, auch, weil wir immer wieder investieren. Und zwar dort, wo es unseren Kunden am meisten Wert bringt.“, so Wildhagen.

Wildhagen erläutert auch, warum man die Sky-Film-Sender umstrukturiert: „Die Konsolidierung unserer Film-Sender sehe ich auch als Plus für unsere Zuschauer – sie sorgt dafür, dass Sie als Zuschauer viel schneller und klarer wissen, was Sie auf den Sky-Sendern erwartet.“ Man habe im Sport-Bereich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. In dem Segment habe man den Sendern eindeutige Namen wie Sky Sport Tennis und Sky Sport Golf gegeben. Dadurch wüssten die Nutzer nun schneller, was sie auf den einzelnen Sendern erwartet und wo sie die Inhalte finden, die sie suchen.

Wichtig ist es Sky, zu betonen, dass keine Inhalte der Film-Sender verschwinden. Alle Inhalte der nun linear nicht mehr verbreiteten Sender stünden weiter On Demand zur Verfügung.

