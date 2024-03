„Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs ist sicherlich die größte Veränderung auf dem deutschen TV-Markt seit der Einführung des Kabelfernsehens.“ Das sagt Wolfram Wildhagen im Gespräch mit inside digital. Wildhagen, der bei Sky die offizielle Bezeichnung Senior Vice President Sky Commercial & Consumer trägt, ist bei Sky unter anderem für die Verbreitungsstrategien des Senders zuständig. Bis zu 12 Millionen Kunden betreffe die Abschaltung des Nebenkostenprivilegs. Sie müssen sich entscheiden, beim Kabel zu bleiben und einen eigenen Vertrag abzuschließen oder eine andere Art der TV-Versorgung zu wählen.

Sky TV: HD-Sender für 10 Euro im Monat

Viele Kunden werden dabei wohl auch zum Streaming wechseln. „Für uns ist das eine gute Möglichkeit, auf unser Angebot aufmerksam zu machen, weswegen wir speziell für diese Kunden nun mit Sky TV auch ein entsprechendes Angebot geschaffen haben“, so der Sky-Manager. Man sehe sich mit dem neuen Sky TV gut aufgestellt, „denn aus den Marktdaten geht hervor, dass wir das, was geschaut wird, mit dem Sky TV-Angebot gut abdecken.“ Sky TV ist – einfach ausgedrückt – ein Receiver für Sky – aber ohne ein Sky-Abo. Stattdessen bezahlst du Sky wie auch andere Dienstleister dafür, dass du per Internet die TV-Sender nach Hause bekommst. Die Kosten: 10 Euro pro Monat im ersten Jahr.

Sky-Manager Wolfram Wildhagen

Im Vergleich mit anderen Anbietern wie Magenta TV oder waipu.tv hat Sky TV weniger Sender im Angebot. „Wir bieten das, was Free-TV-Kunden wollen“, ist Wildhagen überzeugt. Sky TV biete die wichtigsten Free-TV-Sender und Mediatheken „zusammen mit Sky Sport News HD auf einem Gerät und ermöglicht dann auch den einfachen Einstieg in die Sky-Welt“. Denn Sky kannst du samt Netflix für 5 Euro mehr im ersten Vertragsjahr dazu bekommen. Man habe da „ein aus unserer Sicht starkes Angebot für diese Free-TV-Kunden. Sie bekommen dann nicht nur Zugang zu Netflix, sondern auch zu unseren Serien und HBO-Inhalten für einen sehr attraktiven Preis“, so Wildhagen. Man sehe Sky TV als ein sehr attraktives Einstiegsprodukt in die Sky-Welt.

Sky ohne Kabel: Wechsel zu Internet-Empfang für Bestandskunden möglich

Bestandskunden, die heute schon Sky per Kabel (oder Satellit sehen) können nicht zu Sky-TV wechseln. Dennoch können sie Sky ohne Kabel nutzen. Sie bekommen aber auch das Angebot, den Sky Q IPTV-Receiver zu nutzen. Hier sind dann ebenfalls die Free-TV-Sender freigeschaltet. So können sich bestehende Sky-Kunden vom Kabelempfang lossagen und bekommen Sky per Internet. „Wir führen an der Hotline regelmäßig Gespräche mit Kunden, die uns wegen des Wegfalls ihres Kabelanschlusses anrufen. Aktuell sind es aber nicht so viele Kunden, die uns deswegen kontaktieren.“

Wer aber die Empfangsart wechseln will, kann das binnen weniger Tage tun. Der Wechsel kann an der Hotline ausgelöst werden und kostet einmalig 29 Euro für den Tausch des Empfangsgerätes. Der Vertrag bleibt bestehen und auch die On-Demand-Inhalte sind mit dem Gerät verfügbar. Nur auf UHD musst du nach einem Wechsel verzichten.

Jetzt weiterlesen Kabel-Alternative: Sky bringt 10-Euro-Tarif