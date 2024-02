Wenn du keine Lust hast, weiterhin Kabel-TV zu nutzen, dennoch aber lineares Fernsehen schauen willst, hast du eine Vielzahl an Möglichkeiten. Neben Satellit und DVB-T2 per Antenne gibt es auch diverse Streaming-Anbieter, die dir teils mehrere hundert Sender in HD nach Hause bringen. Bisher teilten sich im Wesentlichen Zattoo, waipu.tv und Magenta TV der Telekom dieses Feld; nun kommt mit Sky ein weiterer großer Player dazu. Sky bringt ab sofort das neue Angebot Sky TV auf den Markt.

10 Euro für klassische Free-TV-Inhalte, Sky kostet extra

Mit Sky TV bekommst du für 10 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten Zugang „zu den wichtigsten Free-TV-Sendern“ in HD-Qualität ohne Zusatzkosten. Insgesamt sind es etwa 50 Sender. Außerdem siehst du Live-Sport-Berichterstattung mit Sky Sport News inklusive Bundesliga Highlights. Auch die Option auf ein Jahr Discovery+ ohne Zusatzkosten ist enthalten, der Zugriff auf weitere Apps und Mediatheken ohnehin. Nachteil: Nach einem Jahr steigen die Kosten von monatlich 10 Euro auf dann 15 Euro. Zum Vergleich: Die klassischen TV-Streaming-Dienste bewegen sich preislich je nach Umfang in einer Spanne zwischen 7 und 15 Euro.

Inhalte des Pay-TV-Senders jenseits von Sky Sport News sind jedoch noch nicht enthalten, diese kannst du aber dazubuchen. Du kannst Content-Pakete wie Bundesliga, Sport oder Cinema abonnieren. 5 Euro monatlich extra zahlst du beispielsweise für Entertainment Plus in Kombination mit dem neuen Angebot. Allerdings: Nach einem Jahr steigt der Preis von in Summe 15 Euro monatlich im ersten Jahr auf dann 27,50 Euro für Entertainment Plus mit Free-TV. Entertainment Plus enthält das Serien-Angebot von Sky sowie ein Netflix-Basis-Abo.

Weitere Angebote: Free-TV kombiniert mit Sport (ohne Fußball-Bundesliga) und dem Entertainment-Paket kostet ein Jahr lang 20 Euro monatlich, danach 28 Euro. Das komplette Sky-Angebot damit Free-TV bekommst du für 35 Euro monatlich. Nach einem Jahr steigt der Preis aber auf stolze 58 Euro.

In allen Fällen bekommst du eine Sky Q IPTV Box dazu. Mit ihr kannst du über deinen Internetanschluss – also per LAN oder WLAN – die linearen Sender schauen, ohne Kabel oder Satellit zu nutzen. Sky Go ist enthalten – allerdings nur in der 1-Steam-Variante. Ein zweiter Receiver kostet dich weitere 15 Euro monatlich sowie einmalig 39 Euro.

