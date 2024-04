Beliebte Fernseher erhalten kostenlose neue Sender

Ab dieser Woche dürfen sich Besitzer von LG TV über eine ganze Reihe an neuen Sendern freuen, die in das Sortiment der LG Channels aufgenommen worden sind. Dazu zählen neben Kanälen von Lionsgate und Sony Pictures auch zahlreiche Sportsender wie etwa FIFA+ und MTRSPT1. Die LG Channels haben sich in den vergangenen Jahren zu einer der fünf am häufigsten genutzten Apps auf den Smart-TVs von LG entwickelt. Grund genug für den Hersteller, das Angebot auszuweiten.

Zahlreiche kostenlose Sender in LG Channels

Das Angebot der LG Channels startete erstmals auf Fernsehgeräten aus dem Jahr 2016 und ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Mittlerweile kannst du mehr als 150 Channel- und On-Demand-Inhalte auf LG Channels völlig kostenlos ansehen. Sie finanzieren sich über Werbeunterstützung, weshalb du beim Anschauen der Sendungen Werbung angezeigt bekommst, wie man es vom klassischen Free-TV aus dem Fernsehen kennt. Der Vorteil liegt für dich als Smart-TV-Besitzer darin, dass du so auch ohne laufendes Streaming-Abonnement aus einer großen Auswahl an Sendungen und Kanälen wählen kannst. Seit dieser Woche finden Nutzer zahlreiche neue Channels im Angebot; unter anderem von Sony Pictures und Lionsgate. Dazu gehören auch spezielle Kanäle für beliebte Einzelformate. Folgende neuen Sender stehen dir ab sofort zur Verfügung:

Sony One Comedy

Sony One Thriller TV

Sony One Faves

Sony One Comedy HITS

Sony One Action HITS

Sony One Shark Tank

Sony One Dragons’ Den

Sony One Blacklist

FIFA+

MTRSPT1

Tennis Channel

LG 1

MovieSphere

Der neue Premium-Kanal LG 1 liefert dir exklusive Inhalte von Lionsgate, darunter gefeierte Dramen und Dokumentationen wie Wong & Winchester und Paul T. Goldman sowie die mit dem Critics Choice Television Award ausgezeichneten Serien Nashville und Boss. Zu weiteren von Sony Pictures und Lionsgate bereitgestellten Inhalten gehören die Formate Wicked Tuna, Are We There Yet, Anger Management, Ghost Hunters, Grace & Frankie, Seinfeld sowie Breaking Bad. Fans von Filmklassikern dürfen sich über District 9, Kerry Maguire, Bewitched sowie die Men in Black freuen. Mit den umfangreichen neuen Sendern dürften LG-Besitzer für einige Zeit ausreichend mit neuen, kostenlosen Inhalten versorgt sein.