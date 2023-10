Gratis-Filme von Sony für PS5- und PS4-Besitzer dank neuer App

Mit der neuen App Sony Pictures Core möchte Sony die Attraktivität seiner Videospielkonsolen sowie seines PS Plus Abos weiter steigern. Zahlreiche Sony Pictures Filme, zu denen auch bekannte Blockbuster wie Uncharted, Ghostbusters: Legacy, Spider-Man: Across the Spider-Verse sowie Spider-Man: No Way Home zählen, sind in der App verfügbar. Zusätzlich sollen viele Filme dabei in einem exklusiven Vorabzugriff über die App zu sehen sein. Für PS Plus Abonnenten sind viele der verfügbaren Filme sogar kostenlos.

100 Gratis-Filme für PS Plus Premium-Nutzer

Von der neuen Streaming-App auf den Videospielkonsolen werden sich nicht alle Nutzer gleichermaßen freuen. Wer PS Plus im teuersten Premium-Tarif besitzt, darf einige der Filmtitel komplett kostenlos ansehen. Laut der Mitteilung können diese Mitglieder dabei auf eine Bibliothek mit fast 100 Filmen zugreifen, die sie komplett ohne Werbung ansehen dürfen. Dazu zählen auch videospielorientierte Werke wie Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium oder Resident Evil Damnation, um einige der genannten Beispiele aufzulisten. In Zukunft soll das PS-Plus-Angebot regelmäßig mit zusätzlichen Filmen aktualisiert werden. Weitere Filmtitel stehen für Besitzer der Videospielkonsolen als Kauf- oder Leihoption zur Verfügung.

Künftig sollen Filme dort noch vor anderen Streaming-Services verfügbar sein. Zum Start der neuen Sony Picutres Core App ist somit die Verfilmung von Gran Turismo dort vor allen anderen Streaming-Diensten verfügbar. Insgesamt startet die Bibliothek der App mit 2.000 Filmen, die Sony Pictures in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat. Doch selbst für PS Plus Premium-Besitzer sind nicht alle von ihnen vollständig gratis verfügbar. Somit unterscheidet sich Sonys neuer Streaming-Dienst leider nicht von der Konkurrenz. Mit der Ausnahme, dass es einen Mehrwert für alle darstellt, die das Videospiel-Abonnement ohnehin besitzen. Die neue App findest du im Medien-Tab der PS5. Besitzer einer PS4 können die Sony Pictures Core Anwendung im Store herunterladen.

Gerüchte um Ausweitung des PS Plus Abos nehmen zu

Gerüchten zufolge plant Sony ebenso, den Anime-Streaming-Service Crunchyroll in sein PS Plus Abonnement zu integrieren. Crunchyroll LLC stellt eine Tochtergesellschaft von Sony dar. Es wäre somit einfach, den Vorstoß in den Streaming-Bereich mit weiteren Inhalten fortzusetzen. Crunchyroll würde dem PS Plus Abonnement einen zusätzlichen Mehrwert bieten, der einige der Mitglieder zurückgewinnen dürfte, die dank der höheren Gebühren ihr Abonnement gekündigt oder heruntergestuft hatten. Eine offizielle Ansage, ob der Service hinzugefügt wird und ab wann das geschehen soll, erfolgte von Sony bisher nicht. Da Sony jedoch weiterhin bestrebt bleibt, den PS Plus Service attraktiver als den Xbox Gaming-Pass zu gestalten, könnten die Vermutungen zutreffen. Alles, was das Unternehmen dafür leisten müsste, wäre, die Crunchyroll-App für die Benutzung auf der Playstation sowie weiteren Smart TVs zu optimieren. Ein Schritt, der sich laut einem Leak bereits in der Umsetzung befinden soll.