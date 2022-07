Dragon Ball statt Pokémon: Das erwartet dich im neuen Anime-Kinofilm

Für Dragon Ball-Fans gibt es gute Neuigkeiten: Knapp vier Jahre nach „Dragon Ball Super: Broly“ steht jetzt ein neuer Kinofilm dergleichen Reihe ins Haus. „Dragon Ball Super: Broly“ vermochte 2019 mit einem erfolgreichen Kinostart umgerechnet knapp 108 Millionen Euro in die Kinokassen spülen. Der Nachfolger „Dragon Ball Super: Super Hero“ kündigt sich in klassischer Dragon Ball Z-Manier an. Ob er an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Kinostart steht bereits fest

Fans des Fantasy-Action-Franchise müssen zudem nicht mehr lange auf den Kinostart des Dragon Ball-Films warten: Schon am 30. August soll es soweit sein. Das Datum ist weltweit gleich, mit Ausnahme von Japan. Wo „Dragon Ball Super: Super Hero“ bereits am 11. Juni erschien.

Besonders ist, dass der Start erstmals weltweit erfolgt und vom Streaming-Dienst Crunchyroll in Kooperation mit Toei Animation im Rahmen der Anime Night durchgeführt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Dragon Ball Super: Super Hero“: Darum gehts im Film

Die Geschichte in „Dragon Ball Super: Super Hero“ dreht sich dabei unter anderem um eine der populärsten Figuren des Anime: Piccolo. Und dieser muss gemeinsam mit Gohan gegen neue Superhelden kämpfen.

Superhelden ist allerdings zu viel gesagt. Die Red Ribbon-Armee wurde zwar einst von Son Goku vernichtet. Allerdings konnten Einzelpersonen überleben und ihren Geist weiterführen. Mit Gamma 1 und Gamma 2 gelang es ihnen, ultimative Androiden zu erschaffen, die sich selbst Superhelden nennen. Piccolo bemerkt die seltsamen Aktivitäten der neu erschaffenen Androiden und schleicht sich auf die Red Ribbon-Base, wo er eine mächtige Waffe entdeckt. Was für ein tödlicher Kampf steht der Erde bevor?