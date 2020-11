Die PlayStation 5 (PS5) ist da. Ab heute kannst du die neue Spielekonsole von Sony auch ganz offiziell kaufen. Und dann in die neue Welt des Gamings eintauchen. Für den japanischen Elektronikkonzern ist es „der Beginn einer neuen Generation“. Und den möchte man auch mit Blick auf die bereits angebotenen Spiele feiern. Als Mitglied des Premium-Dienstes PlayStation Plus (PS Plus) hat man ab heute aber nicht nur Zugriff auf ganz neue Spiele-Entwicklungen, sondern auch auf viele Spieleklassiker. Die sogenannte „PS Plus Collection“ macht es möglich.

PlayStation Plus Collection für PS5-Käufer

Wenn du also zu den ersten Käufern gehörst, die sich die PS5 in diesen Tagen schon ins Wohnzimmer stellen können, dann hast du als PS-Plus-Kunde die Möglichkeit, auf die neue PlayStation Plus Collection zuzugreifen. Viele Spiele, die auch schon auf der PS4 spielbar waren, kannst du dann auch auf der PS5 zocken. Sozusagen als kostenloser Zusatzbonus. Dazu zählen unter anderem „Batman Arkham Knight“, „Bloodbourne“, „Fallout 4“, oder „God of War“. Auch „Resident Evil 7 biohazard“ und „Final Fantasy XV Royal Edition“ sind mit von der Partie. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick, auf welche Spieletitel du dich im Rahmen der PS Plus Collection freuen kannst.

PlayStation Plus Collection Bloodborne

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Das sind die Spiele der neuen PlayStation Plus Collection. (Stand: November 2020)

Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection aktiviert wurde, ist es spielbar. Und zwar solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht. Wenn du eine PS5 nutzt, profitierst du bei den oben genannten PS4-Spielen von schnelleren Ladezeiten und stabileren Bildraten dank des sogenannten PS5 Game Boost. Vereinfacht ausgedrückt, erhalten die Spiele einen Grafik- oder Performance-Aufschlag. Zum Teil ist sogar für beides ein entsprechender Boost möglich.

PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Games im November

Wenn du als PS5-Nutzer ein PS-Plus-Abo abschließt, kannst du im November die folgenden Spiele gratis herunterladen und anschließend zocken: „Bugsnax“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight: Vooidheart Edition“.

Während es in „Bugsnax“ exklusiv für die PS5 mit eher kindgerechten Figuren darum geht, als Enthüllungsjournalist die Welt von Snaktooth Island zur erkunden, taucht man in „Mittelerde: Schatten des Krieges“ in eine eher düstere Welt ein. Fans werden sofort erkennen, dass es um JRR Tolkiens Welt voller Zauberer, Orks und Elfen aus „Der Herr der Ringe“ geht. Geschichtlich ist das Spiel genau zwischen „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ angesiedelt. Verdorbene Kreaturen musst du unterdessen in „Hollow Knight“ bekämpfen. Irgendwo in einem düsteren Untergrund; in einem insgesamt weniger aufwändig programmierten Jump-and-Run-Game.

Bugsnax kannst du im Rahmen deines PS-Plus-Abos bis Montag, 4. Januar kommenden Jahres, spielen. Die beiden anderen Spiele stehen nur noch bis Ende des laufenden Monats zur Verfügung. Übrigens auch für PlayStation-4-Nutzer.

Was kostet ein PS Plus Abo?

Das PS Plus Abo kannst du über die PlayStation-Homepage buchen. Mit nur einem Monat Laufzeit kostet es 8,99 Euro monatlich. Wenn du dich für drei Monate Laufzeit entscheidest, zahlst du 24,99 Euro (8,33 Euro pro Monat), die Freischaltung für ein ganzes Jahr ist für 59,99 Euro zu haben (5 Euro pro Monat).

Und solltest du noch keine PS5 besitzen: Bei Amazon kannst du die neue Konsole ab Donnerstagmittag (ab circa 13 Uhr) wieder kaufen. So zumindest der Plan. Unklar ist, wie viele Konsolen Amazon seinen deutschen Kunden anbieten kann. Schnell zu sein, könnte sich also lohnen. Andere Online-Shops, die die PlayStation 5 verkaufen, findest du im Laufe des Tages auch über einen passenden Preisvergleich bei unserem Partner guenstiger.de.

