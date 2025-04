Nur diese Woche: Grandioses Action-RPG geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du ein Spiel sichern, das den Spielspaß von letzter Woche bestens ergänzt und fortsetzt. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store: Cat Quest 2

Diese Woche kannst du dir im Epic Games Store die Fortsetzung des kostenlosen Spiels von letzter Woche sichern. Dabei handelt es sich um „Cat Quest 2„, ein weiteres RPG-Abenteuer, in dem du in eine Welt der Katzen tauchst. Dieses Mal dreht sich die Geschichte um zwei Königreiche, denen ein Krieg miteinander droht. Spiele als Katze oder als Hund und erledige Quests im bekannten Felingard, oder dem neuen Lupus-Reich, in dem die verrückten Hunde leben.

Cat Quest 2 hat im Epic Games Store sehr positive Bewertungen erhalten. Mit einer Wertung von 4,7 von 5 Sternen kann das Spiel durchaus überzeugen. Normalerweise kostet es etwa 13,50 Euro, ist jedoch nur diese Woche kostenlos verfügbar.

Cat Quest II ist ein niedliches Katzen-Abenteuer.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Idle Champions of the Forgotten Realms

„Idle Champions of the Forgotten Realms“ ist ein Strategie-Spiel, das Charaktere aus dem Dungeons & Dragons Universum unter einem Dach vereint. Rekrutiere zahlreiche Champions und erlebe grandiose Endlosabenteuer, die nie langweilig werden. Mit hunderten Abenteuern hat das Spiel wirklich einiges zu bieten.

Das Spiel ist bestens für Neueinsteiger geeignet und bietet dir eine vielfältige Auswahl an Charakteren. Idle Champions of the Forgotten Realms ist kostenlos, doch wenn du dich nächste Woche über den Epic Games Store anmeldest, dann erhältst du eine Vielzahl grandioser Boni, die es sonst nicht gäbe.

Dieses Spiel steckt voller einzigartiger Abenteuer.

River City Girls

Nächste Woche kannst du dir ein Spiel sichern, das nicht das ist, wonach es auf den ersten Blick aussieht. „River City Girls“ ist nicht etwa eine niedliche Highschool Geschichte. Stattdessen handelt es sich bei diesem Spiel um ein brutales Koop-Beat-‚em-Up. Die Freunde der zwei Protagonistinnen sind entführt worden und jetzt liegt es an dir, sie zu rächen. Prügel dich durch die Stadt und finde heraus, was mit ihnen passiert ist.

Normalerweise kostet dich River City Girls im Epic Games Store satte 27 Euro. Nächste Woche kannst du dir das Spiel allerdings kostenlos herunterladen.

Niedlich? Von wegen!

Arcageddon

Wenn du dich dazu entscheidest, nächste Woche in „Arcageddon“ zu starten, dann schenkt dir der Epic Games Store zum Start satte 5.000 ARCoins. Arcageddon ist ein Multiplayer-Shooter, der abwechslungsreich ist und voller Überraschungen steckt.