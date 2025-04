VW bringt Kult-Game zum Spielen ins Auto

Verfügbar ist das Game in der optionalen In-Car App AirConsole, die aus dem In-Car-Shop downloadbar ist. Und zwar, wenn die kompatiblen VW-Modelle geparkt sind. Dann ist es möglich, Pac-Man über das Infotainment-Display zu nutzen. Als Controller dient das mit dem Auto verbundene Smartphone. Besonders genial: Als erster Hersteller führt Volkswagen das neue Spiel dynamisch mit der Ambientebeleuchtung zusammen und in kompatiblen E-Autos der ID-Familie zusätzlich mit dem ID-Light. Dann reagiert die Innenraumbeleuchtung direkt auf die Spielinhalte und Eingaben der Spieler; für ein noch immersiveres Gaming-Erlebnis.

Pac-Man im VW spielen: Unterschiede zum Classic-Game

Aber was unterscheidet die Championship Edition von dem klassischen Pac-Man-Game aus den 80er Jahren? Die Antwort: smarte Details. Im Prinzip ist das Spielprinzip nämlich so, wie man es kennt. Pac-Man frisst in einem Labyrinth Punkte, während er sich gegen Gespenster behaupten muss. Sind alle Punkte gefressen, startet das nächste Level. Und doch gibt es nennenswerte und sofort offensichtliche Unterschiede, wenn das Spiel in einem VW-Auto gezockt wird.

Pac-Man im Auto spielen? Bei VW ist das jetzt möglich.

Die Icons für Zusatzpunkte und „Kraftpillen“ sind nämlich neu gestaltet. Für das Berühren von Silhouetten der ikonischen Volkswagen-Modelle Käfer, Bulli und Golf IV R32, Marken wie GTI, GTX oder R und Volkswagen-Felgen gibt es mehr Punkte. Und wer die Ghost-Gang bekämpfen möchte, sollte nach Kraftpillen in Form des Volkswagen-Markenlogos Ausschau halten.

So kannst du Pac-Man im Auto zocken

Die Spiele in der AirConsole richten sich an Gelegenheitsspieler jeden Alters, die zum Beispiel bei einer Pause auf dem Rastplatz oder an der Ladesäule in die Welt des Gamings abtauchen möchten. Die App ist in den E-Auto-Modellen ID.7, ID.5, ID.4 und ID.3 (jeweils ab ID-Software 4.0) sowie für die Modelle Passat, Tiguan, Tayron, Golf und Golf Variant ab Modelljahr 2025 in vielen europäischen Ländern erhältlich. Voraussetzungen zum Spielen während des Parkens sind ein Volkswagen ID Benutzerkonto, ein aktiver VW Connect Plus Vertrag und eine aktive Internetverbindung des Smartphones.