VW ID.1 offiziell vorgestellt: So sieht der Kleinwagen im Detail aus

Dieses E-Auto wird die Zukunft der E-Mobilität maßgeblich mitgestalten: Volkswagen (VW) hat den ID.1, einen sehnsüchtig erwarteten Kleinwagen mit vollelektrischem Antrieb, in einer Weltpremiere ganz offiziell vorgestellt. Zunächst zwar nur als Konzeptauto, aber endlich wird klar, wie der VW ID. Every1 (gesprochen: Everyone) im Detail aussieht. Das Elektroauto, das auf dem von VW neu konzipierten modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) mit Frontantrieb steht, soll den ausgelaufenen VW e-Up! ablösen und ab 2027 zu einem Grundpreis von rund 20.000 Euro auf den Markt kommen.

VW ID. Every1: Der ID.1 als Konzeptauto

„Der ID. Every1 ist das letzte Puzzleteil auf unserem Weg zur breitesten Modellauswahl im Volumensegment“, ist VW-Markenchef Thomas Schäfer überzeugt. „Wir bieten dann für jeden Kunden das passende Auto mit passendem Antrieb – inklusive bezahlbarer vollelektrischer Einstiegsmobilität.“ Beim ID. Every1 setzt Volkswagen zum ersten Mal eine grundlegend neue und besonders leistungsfähige Software-Architektur ein. Das erlaubt es, den Viertürer über seinen gesamten Lebenszyklus durch Updates mit neuen Funktionen auszustatten.

Frontansicht des VW ID. Every1. Heckansicht des VW ID. Every1.

Bei der Entwicklung des ID. Every1 war es das Ziel des Designteams, „etwas Mutiges und doch Zugängliches zu schaffen“, sagt Chefdesigner Andreas Mindt. Dazu tragen Details wie dynamisch „blickende“ Frontleuchten und ein „lächelndes“ Heck bei. Ein Hingucker im auf ein Minimum reduzierten Innenraum ist das Zweispeichen-Multifunktionslenkrad mit quadratischen Tastenfeldern. In die Mittelkonsole mit verschiebbarer Mittelarmlehne hat VW einen illuminierten und herausnehmbaren Bluetooth-Lautsprecher integriert. Das Center-Display ist als Touchscreen horizontal ausgerichtet, hinter dem Lenkrad liefert ein weiteres Display alle für den Fahrer wichtigen Informationen.

Modernes, aber einfaches Cockpit im VW ID. Every1.

Mit Blick auf die gebotene Leistung erreicht das jetzt vorgestellte Showcar 70 kW (95 PS) Leistung, fährt bis zu 130 km/h und schafft eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern auf WLTP-Basis. Damit unterstreicht Volkswagen, dass das Auto ganz klar für den Stadt- und Pendelverkehr entwickelt wurde. Auf der Autobahn fühlt sich der Kleinwagen hingegen weniger wohl. Denn hier dürfte die Reichweite auf unter 200 Kilometer zusammenschrumpfen. Details zur Ladeleistung des neuen Kleinwagens aus Wolfsburg gibt es bisher nicht. Sie dürfte aber aufgrund eines vergleichsweise kleinen Akkus eher niedrig ausfallen.

Länger als der Up, kürzer als der Polo

Im Vergleich zum ehemaligen E-up! ist der ID. Every1 etwas länger. Brachte es der Vorgänger auf 3,60 Meter, sind es beim für 2027 angekündigten E-Auto in der Länge nun 3,88 Meter. Der ID. 2all kommt auf 4,05 Meter, der VW Polo auf rund 4,07 Meter. Im Innenraum des 1,49 Meter hohen und 1,82 Meter breiten ID. Every1 finden vier Personen Platz, in der zweiten Sitzreihe geht es aber bauartbedingt recht eng zu. Dazu trägt auch ein schmaler Radstand von nur 2,54 Metern bei. Der Kofferraum erreicht ein Ladevolumen von 305 Litern. Es lässt sich durch Umlegen der Rücksitze aber spürbar erweitern. Das jetzt vorgestellte Showcar steht auf 19-Zoll-Felgen und ist mit recht weit ausgestellten Radhäusern ausgestattet. An der Front und am Heck sind kurze Überhänge auszumachen.

Klar als Kleinwagen zu identifizieren: der Volkswagen ID. Every1.

Ein Jahr vor dem möglicherweise in Portugal produzierten ID. Every1 wird Volkswagen übrigens noch ein weiteres mit Spannung erwartetes E-Auto auf den Markt bringen: den ID. 2all. Dieses Auto soll ab 2026 in der Preisklasse von rund 25.000 Euro für Aufsehen sorgen.