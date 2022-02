Volkswagen e-up endlich wieder verfügbar - Umweltbonus drückt den Preis

Schon im Januar hatte sich das Comeback des Kleinwagens e-up angekündigt, jetzt ist eine Bestellung wieder möglich. Über den Konfigurator auf der Homepage von Volkswagen kannst du das beliebte Einstiegsmodell für Elektromobilität nach deinen eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Ein hoher Auftragsbestand habe in den vergangenen Monaten abgearbeitet werden können, so Volkswagen in einer Konzernmitteilung.

Volkswagen e-up: Comeback nach 17 Monaten

Damit endet eine mehr als einjährige Auszeit. Im September 2020 musste Volkswagen bekannt geben, dass der e-up vorübergehend nicht mehr verfügbar ist. Die Nachfrage war deutlich größer, als der Konzern Fahrzeuge produzieren konnte. In der Folge stiegen die Lieferzeiten auf bis zu 16 Monate. Die vergangenen Monate hat Volkswagen nun genutzt, den Bestellbestand nach und nach abzuarbeiten. Zunächst steht der kleine Stromer nur in Deutschland wieder zur Verfügung, soll nach und nach aber auch in anderen europäischen Ländern wieder angeboten werden.

Gedacht ist der Volkswagen e-up in erster Linie für den Stadt- und Pendelverkehr. Denn der Viersitzer mit einer Leistung von 61 kW (83 PS) und einem Drehmoment von 210 Nm bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 258 Kilometern. Serienmäßig ist das jetzt verfügbare Modell e-up Style „Plus“ mit einer CCS-Ladedose ausgestattet, um auch öffentliche Schnellladesäulen ansteuern zu können. Allerdings ist die Ladeleistung nicht gerade hoch. Um die 32,2 kWh große Batterie mit neuer Energie versorgen zu können, müssen beim Schnellladen an Gleichstrom-Ladesäulen (DC) in der Spitze 40 kW reichen. Zum Vergleich: Der von uns kürzlich getestete Kia EV6 erreicht bei optimalen Wetterbedingungen bis zu 240 kW. Allerdings handelt es sich bei diesem Fahrzeug auch um ein ungleich teureres Mittelklasse-Modell.

Geringe Ladeleistung sorgt für langes Warten an Ladesäulen

Die geringe Ladeleistung hat beim e-up in der jetzt neu angebotenen Konfiguration zur Folge, dass du rund eine Stunde an der Ladesäule stehen musst, um den Akku auf 80 Prozent der maximal möglichen Kapazität aufzuladen. An AC-Ladesäulen vergehen mehr als vier Stunden. Denn hier ist eine Wiederaufladung maximal mit 7,2 kW möglich. Als Ladekabel ist übrigens nur ein Modell für das Aufladen an der Haushaltssteckdose inklusive. Wenn du den e-up an DC-Säulen laden möchtest, musst du das dafür notwendige Kabel extra kaufen – oder beim Kauf mit dem Volkswagen-Händler clever verhandeln, dass es dir eventuell als Bonus kostenlos mit zur Verfügung gestellt wird.

Zur weiteren Ausstattung des Style „Plus“ Modells gehören unter anderem eine Spurhalteassistent „Lane Assist“, eine Klimaanlage „Climatronic“, ein Multifunktionslenkrad in Leder und 15 Zoll große Leichtmetallräder. Auch eine Ambientebeleuchtung und abgedunkelte Scheiben hinten und am Heck sind ab Werk verbaut. Gleiches gilt für ein DAB+ Radio mit sechs Lautsprechern. Der Listenpreis inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 26.895 Euro. Davon kannst du aber noch 9.570 Euro Umweltbonus abziehen, sodass sich ein Einstiegspreis von 17.325 Euro ergibt.

So sieht der Volkswagen e-up Style „Plus“ von innen aus.

Volkswagen e-up in Deutschland extrem beliebt

Bisher wurde der Volkswagen e-up nach Angaben des Wolfsburger Automobilkonzerns mehr als 80.000 Mal verkauft. Im Jahr 2021 war das Fahrzeug das am zweithäufigsten in Deutschland neu zugelassene Elektroauto. Mehr als 30.800 e-up wurde im vergangenen Jahr die Betriebsgenehmigung für den deutschen Straßenverkehr erteilt.