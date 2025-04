Nur für kurze Zeit: Amazon verschenkt grandiosen 18+ Shooter

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im April kostenlos gibt. Dieses Mal verschenkt Prime Gaming gleich zwei Spiele, die dich in packende Action eintauchen lassen. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im April

Diesen Monat kannst du dir über Prime Gaming ein besonders brutales Spiel sichern. „Mafia III: Definitive Edition“ ist erst ab 18 Jahren freigegeben und das nicht ohne Grund. In diesem Spiel tauchst du in eine dunkle Unterwelt ab, in der sich alles um die Mafia und ihre kriminellen Machenschaften dreht. Doch du bist nicht Teil dieser Mafia. Stattdessen ist es dein Ziel, die italienische Mafia restlos auszulöschen. Wie du das anstellst, ist ganz dir überlassen.

Stehst du eher nicht so auf brutale Action, möchtest dich aber dennoch fürchten, dann ist „DreadOut 2“ wie für dich gemacht. Auch dieses Spiel gibt es diesen Monat bei Prime Gaming kostenlos. Wem auch dieses Spiel zu viel ist, der kann sich mit „Minecraft Legends“ zurücklehnen und eine spannende Story erleben.

Mafia III ist ein Abenteuer voller Action.

Alle kostenlosen Spiele im April

Jetzt verfügbar: „Mafia III: Definitive Edition“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Minecraft Legends“ (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

Jetzt verfügbar: „Gravity Circuit“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Paleo Pines“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Clouds & Sheep 2“ (Amazon Games App)

10. April: „DreadOut 2“ (Amazon Games App)

10. April: „ENDLESS Space – Definitive Edition“ (Amazon Games App)

10. April: „God’s Trigger“ (GOG Code)

10. April: „New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

10. April: „Projection: First Light“ (Amazon Games App)

10. April: „Faraway: Director’s Cut“ (Amazon Games App)

17. April: „Gloomhaven“ (Epic Games Store)

17. April: „The Last Spell“ (GOG Code)

17. April: „Fashion Police Squad“ (Epic Games Store)

17. April: „Genesis Noir“ (Amazon Games App)

17. April: „Blood Omen: Legacy of Kain“ (GOG Code)

17. April: „Berserk Boy“ (GOG Code)

17. April: „The Last Show of Mr. Chardish“ (Epic Games Store)

17. April: „Wild Country“ (GOG Code)

24. April: „Thief Gold“ (GOG Code)

24. April: „Troublemaker“ (Epic Games Store)

24. April: „Kraken Academy!!“ (Amazon Games App)

24. April: „Priest Simulator: Vampire Show“ (Epic Games Store)

Amazon Luna im April

Auch diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Im März sind folgende Spiele im Angebot:

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom

Hot Wheels Unleashed

Bee Simulator

Thymesia

The Jackbox Party Pack 6

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition