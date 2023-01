Kostenlos statt 30 Euro: Eines der besten Schleich- & Open-World-Spiele aller Zeiten

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Adios” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 02. Februar um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt. Und dieses zweite Spiel hat es wirklich in sich.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: “Adios”

“Adios” macht es dir möglich, in einen amerikanischen Mafia-Film einzutauchen. Du selbst spielst dabei die Rolle eines Schweinezüchters in Kansas, der es der Mafia erlaubt, ihre Leichen an seine Schweine zu verfüttern. Nun hast du jedoch beschlossen, dass du die Mafia nicht mehr unterstützen möchtest und ihnen deine Schweine nicht mehr zur Verfügung stellst. Als der nächste Mafioso auf deiner Farm auftaucht, nimmst du all deinen Mut zusammen und vertrittst deine Entscheidung. Was als Nächstes passiert, findest du in diesem spannenden Spiel heraus.

Das Spiel ist filmisch aufgebaut und führt dich in der Egoperspektive durch die Story. Du kannst also völlig in die Story versinken und die spannende Erzählung hautnah erleben. Das Spiel ist ab dem 26. Januar kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet dich „Adios“ 14 Euro.

In „Adios“ tauchst du in die amerkianische Mafia ein.

Bald kostenlos: “Dishonored: Der Tod des Outsiders”

Bei „Dishonored: Tod des Outsiders“ handelt es sich um eine Standalone-Erweiterung zu einem der besten Meuchelmörder- respektive Schleich-Spiele aller Zeiten: Dishonored 2. Den Plot des Hauptspiels muss man allerdings nicht kennen, um die Story der sechs bis acht Stunden langen Erweiterung nachvollziehen zu können. Und bereits an der Stundenzahl merkt man: Bei diesem Spiel handelt es sich um mehr als um ein einfaches DLC. Spieler erhalten eine komplett neue Storyline, neue übernatürliche Fähigkeiten, neue Aufgaben und eine neue, alte Protagonistin: Billie Lurk.

Inhaltlich sind die Ereignisse in Tod des Outsiders nach denen des Hauptspiels angesiedelt. Diese motivieren Lurk, sich der größten Herausforderung ihres Lebens zu stellen: Sie möchte den Outsider, eine gottähnliche Kreatur, töten. Doch wie tötet man einen Gott? Kratos könnte ihr da sicherlich einige Tipps geben, doch leider steht sie allein da. Und ist daher gezwungen, die Antworten in der Welt von Dishonored zu suchen. Und diese überzeugt abermals mit ihrem Steampunk-Charm und der Liebe zum Detail.

Für Freunde von Schleich-Spielen und atmosphärischer Open-World-Games ist „Dishonored: Der Tod des Outsiders“ ein absolutes Muss. Zumal die aktuell noch rund 30 Euro teure Erweiterung bereits ab nächster Woche völlig kostenlos angeboten wird. Und das Beste: Lädst du das Spiel in der Gratis-Woche herunter, steht es dir dauerhaft kostenlos zur Verfügung.

