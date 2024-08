Pokémon Go Community Days: Diese Tipps sollte jeder Spieler kennen

Der grundlegende Ablauf ist bei jedem Community Day gleich: Von 14 bis 17 Uhr lokaler Zeit erscheint fast ausschließlich das jeweilige Pokémon in der Wildnis. Neben einer deutlich erhöhten Shiny-Chance von circa 1 zu 25 kannst du beim Entwickeln eine besondere Attacke erlernen. Dies ist sogar noch zwei Stunden nach Ende des Events möglich, sodass du dich während der drei Stunden voll auf das Fangen konzentrieren kannst.

7 Tipps im Überblick: So holst du das meiste aus dem Community Day heraus

An einem Community Day halten Rauch und Lockmodule für drei Stunden. Zudem gibt es einen weiteren, besonderen Bonus. Hierbei handelt es sich entweder um doppelten Fang-Sternstaub, doppelte Fang-EP, doppelte Bonbons beim Fangen oder eine halbierte Brutdistanz. Wir zeigen dir die besten Tipps und Ticks für einen erfolgreichen Community Day.

1. Sorgfältig vorbereiten

Die richtige Vorbereitung ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Community Day. Hast du genug freien Platz in deiner Pokébox? Vorher aussortieren oder neuen Platz zu kaufen, spart während des Community Days selbst kostbare Zeit. Für den Item-Beutel gilt das Gegenteil: Versuche vor dem Pokémon Go Fest möglichst viele Bälle und Beeren zum Fangen zu sammeln. Einige Tränke und Beleber für Raidkämpfe können jedoch auch nicht schaden, wenn du mit deinen Freunden zusammen unterwegs bist.

2. Community Day Ort suchen

Grundsätzlich kannst du einen Community Day von überall spielen. Doch mit dem richtigen Ort ist die Suche nach vielen Shinys, Erfahrungspunkten oder Entwicklungsbonbons deutlich einfacherer.

Daher solltest du dir vorher einen geeigneten Ort zum Spielen überlegen. Besonders gut geeignet sind Parks und andere Orte ohne Autoverkehr und mit vielen Pokéstops. Bei schlechtem Wetter wäre ein Ort zum Unterstellen in der Nähe nicht schlecht. Alternativ kannst du bei schlechtem Wetter auch mit Bus oder Straßenbahn umherfahren und währenddessen spielen. Auch hier eignen sich Strecken mitten in der Stadt besser, wo Busse und Bahnen tendenziell langsamer unterwegs sind.

3. Die richtigen Gadgets einpacken

Wenn du die kompletten drei Stunden des Events ausreizen willst, solltest du dich und deine Technik darauf vorbereiten. Ein vollgeladenes Smartphone ist Pflicht. Je nachdem wie gut dein Akku durchhält, darf auch eine Powerbank im Gepäck nicht fehlen. Lass dein Smartphone nach Möglichkeit die ganze Zeit eingesteckt. So wird es weniger warm als beim normalen Aufladen. Zusatz-Hardware wie ein Pokémon Go Plus+ oder Pokéball Plus können dir beim Fangen helfen.

Denk bei der Vorbereitung aber auch an dich selbst und packe genügend Essen und Trinken sowie je nach Wetter Sonnencreme oder einen Regenschutz ein.

4. Rauch und Sternstücke nutzen

Erscheinen dir zu wenige Pokémon auf der Karte, solltest du einen Rauch aktivieren. Dieser hält während des Community Day stets für volle 3 Stunden. Jedoch funktioniert dieses Item nur, wenn du dich bewegst. Auch das ein oder andere Sternstück kann sich lohnen, um etwas zusätzlichen Sternstaub zu verdienen. Insbesondere, wenn es als Event-Bonus bereits doppelten Sternstaub gibt.

5. Gute Shinys in Quests finden

An einem Community Day steht für viele Spieler die Shiny-Jagd im Vordergrund. Doch oftmals haben die in der Wildnis gefangenen Pokémon keine besonders hohen IV. Möchtest du ein schillerndes Pokémon mit drei oder gar vier Sternen finden, helfen dir die Aufgaben an Pokéstops weiter. Während des Events lautet fast jede Quest „Fange drei Pokémon“ des jeweiligen Community Days. Für einige davon gibt es das Event-Pokémon als Belohnung. Und dies hat mindestens 67 Prozent IV. Gute Pokémon sind hier also deutlich wahrscheinlicher.

6. Community Day Angebote im Store nutzen

Zu jedem Community Day gibt es auch eine passende Spezialforschung. Diese kostet 99 Cent und kann bereits am Vortrag im Shop gekauft werden. In der Spezialforschung hast du die Möglichkeit ein paar der Event-Pokémon zu fangen und mehr über das jeweilige Pokémon herauszufinden. Wie bei den Pokémon aus Quests ist auch hier die Wahrscheinlichkeit ein gutes zu bekommen deutlich höher. Dennoch ist die Spezialforschung kein Muss – insbesondere, wenn du viele Pokéstops in der Nähe hast.

Auch im Heute-Tab gibt es oftmals eine kurze Aufgabe – kostenlos für jeden. Bei dieser kannst du dir ebenfalls ein paar Gegenstände wie Entwicklungs-Items erspielen.

7. Freunde einladen

Beim Pokémon Go Community Day geht es – wie der Name bereits verrät – um die Community. Und zusammen mit ein paar Freunden macht das Event gleich noch mehr Spaß. Vielleicht kannst du auch den ein oder anderen ehemaligen Spieler wieder zurück ins Spiel holen oder lernst beim Spielen an beliebten Hotspots neue Spieler kennen. So wurde das Event ursprünglich ins Leben gerufen, um Pokémon Go Spieler zusammenzubringen. Auch wenn keiner deiner Freunde Pokémon Go spielt, sind die Community Days eine tolle Möglichkeit, mit anderen Spielern ins Gespräch zu kommen. Gerade in größeren Städten ist es einfach andere Spieler zu treffen, mit ihnen zusammen auf die Shiny-Jagt zu gehen und vielleicht im Anschluss ein paar Pokémon zu tauschen.

