Gute Nachrichten für alle Pokémon Go Spieler: Dieser Corona-Bonus bleibt

Bei dem Feature handelt es sich um die erweiterte Interaktionsdistanz mit Pokéstops und Arenen. Diese bleibt bei den aktuellen 80 Metern. Somit wird es auch in Zukunft deutlich leichter sein, Arenen und Pokéstops in Pokémon Go zu erreichen.

Ende der Corona-Boni macht Pokémon Go Spieler sauer

Die Erweiterung auf 80 Meter hatte Niantic eingeführt, um den Spielern beim Raid mehr Abstand zu ermöglichen und Gruppenbildungen während der Coronapandemie zu vermeiden. Eigentlich sollte die erweiterte Interaktionsdistanz zusammen mit anderen Boni wie einem effektiveren Rauch und mehr Geschenken durch das Kumpel-Pokémon am 31. August 2021 enden.

Doch viele Pokémon Go Spieler waren stinksauer – hatten sie die erweitere Interaktionsdistanz doch liebgewonnen. Durch die maximale Entfernung von 80 Metern zum Pokéstop konnten deutlich mehr Spieler einen oder mehrere Stops oder Arenen von ihrem Zuhause erreichen. Außerdem war es für Spieler mit älteren Handys und schlechtem GPS-Signal leichter möglich, eine Arena für einen Raid zu erreichen.

Aufgrund der vielen Beschwerden kündigte Entwicker Niantic an, eine Taskforce zu gründen und eine Lösung für das Problem zu erarbeiten. Diese sollte Vorschläge erarbeiten, welche Corona-Boni in welcher Form dauerhaft in Pokémon Go erhalten bleiben. Die finale Entscheidung der Taskforce soll am 1. September 2021 verkündigt werden. Doch am Mittwoch gab es eine erste Entwarnung via Twitter. Die umstrittene Interaktionsdistanz bleibt bei den erweiterten 80 Metern:

Diese Corona-Boni gibt es aktuell im Spiel

Auf der Support-Seite von Pokémon Go informiert der Entwickler über die aktuell geltenden Corona-Boni. Diese sollen das Spielen im Lockdown und bei geltenden Kontaktbeschränkungen vereinfachen. Denn auch wenn wir als Geimpfte, Genesene oder Getestete Personen in Deutschland kaum noch Einschränkungen haben, sieht es in anderen Ländern auf der Welt ganz anders aus. Folgende Boni sind aktuell aktiv:

Man kann 20 Geschenke im Beutel aufbewahren (statt 10)

Man kann 30 Geschenke pro Tag öffnen (statt 20)

Rauch hält für eine volle Stunde (statt 30 Minuten)

Für den ersten Fang des Tages gibt es die dreifache Menge Sternenstaub und EP

Keine Gehanforderung für die GO-Kampfliga

Man kann jeden Trainer zu einem Fernkampf herausfordern (nicht erst ab einem gewissen Freundeslevel)

Wie es mit den anderen Boni weitergehen soll, will Niantic in der kommenden Woche verkünden.

