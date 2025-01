Pokémon Go: Dieses grandiose Update ändert das ganze Spiel

Pokémon-Go-Spieler im ländlichen Raum hatten es noch nie einfach. Seit der Veröffentlichung des Spiels hatten sie mit niedrigen Spawnraten und wenigen PokéStops zu kämpfen. Meist musste man in die nächste große Stadt fahren, um vernünftig an Events teilnehmen zu können. Und seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2016 hat sich daran wenig geändert. Doch jetzt hat Niantic eine Anpassung angekündigt, die alles auf den Kopf stellen könnte.

Erhöhte Spawnraten in Pokémon Go

Eines der größten jährlichen Events, die Pokémon Go Tour, steht vor der Tür. Diesmal dreht sich dabei alles um die Monster aus der Unova-Region. Um bei den Spielern für Vorfreude zu sorgen, wartet Niantic kurz vor großen Events oft mit besonders guten Updates auf. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert und seit Neuestem ist bekannt, worauf sich Spieler in der Woche vor der Tour freuen können.

Neben neuen Pokémon und spannenden Raids fällt eine Änderung dabei besonders ins Auge: Die Spawnrate in Pokémon Go soll sich in allen Regionen erhöhen. Das bedeutet, dass nicht nur in großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum bald mehr Pokémon auf deiner Karte erscheinen. So können nicht nur ländliche Spieler, sondern auch jene mit Mobilitätseinschränkungen endlich auch zu Hause vernünftig spielen.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Niantic hat noch nicht offiziell bekannt gegeben, ob es sich bei der erhöhten Spawnrate um eine permanente Änderung handelt. Es könnte also sein, dass die zusätzlichen Spawns mit dem Ende der Pokémon Go Tour wieder verschwinden. Spieler hoffen jedoch, dass die Änderung bei ausreichend positivem Feedback bleiben könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel einen Bug aufgrund des Feedbacks aus der Community zu einem Feature gemacht hat.

Der Pokédex bekommt ein Upgrade

Eine permanente Änderung, an der du dich auch nach der Pokémon Go Tour erfreuen kannst, stellt ein verbesserter Pokédex dar. Nach dem Update soll es für dich leichter sein, zu erkennen, welche Pokémon du bereits gefangen hast und welche dir noch fehlen. Wie genau der neue Pokédex aussehen soll, ist jedoch nicht bekannt.