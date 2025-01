Ab sofort: Es gibt wieder Pokémon-Karten bei McDonald's

McDonald’s wartet stets mit Aktionen auf, die Kunden in die Geschäfte locken sollen. Diverse Burger und Nuggets reichen da längst nicht mehr aus und gerade ein jüngeres Publikum soll schon lange mit Spielzeug gelockt werden. Heute geht jedoch eine Aktion an den Start, die nicht nur für Kinder von großem Interesse ist. Dabei geht es um exklusive Pokémon-Karten, die du ab sofort mit jedem Happy Meal erhältst. Die Aktion gibt es bereits seit 2011 und mittlerweile gehört sie zu den beliebtesten überhaupt.

Pokémon Karten bei McDonald’s

Kaufst du aktuell ein Happy Meal, dann erhältst du ein Mini-Booster Pack, das aus vier Sammelkarten besteht. Diese gehören zum Set „Dragon Discovery“. Wie der Name es bereits vermuten lässt, befinden sich in diesem kleinen Set besonders viele Pokémon des Drachen-Typs. Insgesamt gibt es 15 Karten, die du sammeln kannst. Unter ihnen befinden sich auch besondere holografische Karten. Jedes Mini-Booster Pack enthält drei normale und eine holografische Karte.

Wer darauf hofft, viel Geld mit den Sammelkarten zu verdienen, wird leider enttäuscht. Die Karten sind besonders für Sammler interessant und im Weiterverkauf meist nicht sonderlich viel wert. Dennoch könnte es für manche schwer werden, alle Karten zu bekommen. Es handelt sich nämlich um eine limitierte Aktion und die Nachfrage nach Pokémon-Karten ist momentan sehr hoch. Es könnte also sein, dass sogenannte „Scalper“ versuchen, möglichst viele der begehrten Karten aufzukaufen.

Diese Karten kannst du sammeln:

Glurak

Morlord

Pikachu

Miraidon

Brimova

Koraidon

Nachtara

Katapuldra

Trikephalo

Donnersichel

Pummeluff

Dragoran

Evoli

Rayquaza

Sen-Long

Offiziell startet die Aktion in Deutschland am heutigen 23. Januar 2025 und endet im Februar. Du erhältst allerdings nur Karten, solange der Vorrat reicht. Besonders beliebte Filialen könnten also früher die Karten ausgehen, als weniger stark besuchte. Ein Happy Meal kostet etwa 6 Euro und beinhaltet eine kleine Mahlzeit und die Karten.