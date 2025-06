Nur diese Woche: Preisgekröntes Videospiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, den du dir ebenfalls kostenlos erstellen kannst. Heute kannst du dir ein preisgekröntes Indie-Game sichern, das dich in die Welt des FDI eintauchen lässt. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store: The Operator

Das Spiel, das du dir diese Woche herunterladen kannst, steckt voller spannender Storys und Abenteuer. Es ist ein Schatz unter den Indie-Games, was auch die Wertung von 4,7 von 5 Sternen widerspiegelt. Normalerweise kostet dich The Operator satte 13,50 Euro.

„The Operator“ ist ein preisgekröntes Spiel, in dem du in die Welt des FDI eintauchst. Ermittle in spannenden Fällen und finde heraus, wer hinter den Straftaten steckt. Sei es Mord, eine Entführung oder ein Cyber-Angriff, dein Arbeitsalltag beim FDI wird nie langweilig. Hinter jedem Fall steckt eine packende Story, die es zu entwirren gilt. Bist du der Aufgabe gewachsen?

The Operator ist ein spannendes Rätsel-Spiel voller Action.

Nächste Woche kostenlos: Sable

Nächste Woche geht es direkt mit dem nächsten Indie-Hit weiter. Dieses Mal handelt es sich dabei um „Sable„, ein grandioses Abenteuer Open-World-Game. Begib dich auf eine unvergessliche Reise und erkunde mit deinem Hoverboard eine riesige Wüste, in der zahlreiche Geheimnisse begraben liegen. Erkunde gewaltige Ruinen, triff andere Nomaden und finde heraus, wer du wirklich bist.

Normalerweise kostet dich Sable etwa 25 Euro. Nächste Woche kannst du es dir jedoch kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Das Spiel besticht nicht nur mit seinem einzigartigen Stil, sondern auch mit einer grandiosen Story und Atmosphäre. Spieler haben Sable deswegen 4,5 von 5 Sternen verliehen.

In „Sable“ erkundest du eine Welt voller Geheimnisse.