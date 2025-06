60 Euro geschenkt: Preisgekröntes Action-Game jetzt kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir unter anderem ein preisgekröntes Game sichern, das dich normalerweise satte 60 Euro kostet. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

DEATHLOOP

Diese Woche schenkt dir der Epic Games Store ein wahres Highlight. Es handelt sich dabei um ein Spiel namens „DEATHLOOP„, welches dich normalerweise satte 60 Euro kostet. Das Spiel ist ein innovativer Next-Gen-FPS, der zahlreiche Preise gewonnen hat. Auch Spieler haben DEATHLOOP mit grandiosen 4,4 von 5 Sternen bewertet. Insbesondere die tolle Grafik sorgt bei vielen für Begeisterung.

Du schlüpfst in die Rolle von Colt, der in einer Zeitschlaufe gefangen ist. Dein Ziel ist es, aus dieser interdimensionalen Falle auszubrechen und zu entkommen. Mach dir keine Sorgen, wenn es dir die ersten Male nicht gelingt. Jeder Loop ist eine neue Möglichkeit, es besser zu machen als vorher. Schnapp dir dein Arsenal aus tödlichen Waffen und tritt deinen Gegnern mit Stil entgegen.

DEATHLOOP begeistert mit einzigartigem Style.

Ogu und der geheime Wald

Ist dir DEATHLOOP zu viel des Guten, dann kannst du diese Woche alternativ auch mit „Ogu und der geheime Wald“ entspannen. In der wunderbaren Welt von Baby Ogu gibt es für dich zahlreiche Rätsel, wunderschöne, handgezeichnete Grafiken und lustige Charaktere. Besiege ulkige Kreaturen, um das Geheimnis der bezaubernden Welt von Ogu zu lüften.

Das Spiel kostet dich normalerweise knapp über 22 Euro. Du kannst es dir jedoch eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store herunterladen und dann für immer kostenfrei spielen.

Süß und von Hand gezeichnet: Ogu ist einfach niedlich.

Nächste Woche im Epic Games Store: Two Point Hospital

Hast du früher Dr. House geschaut und schon immer davon geträumt, skurrile Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen? Nun ja, ganz so heroisch wie in der Serie wird das Ganze in „Two Point Hospital“ nicht aussehen, aber immerhin kannst du dir hier ein ganz eigenes Krankenhaus aufbauen und leiten. Ob es dir dabei um Komfort oder Effektivität geht, ist ganz dir überlassen.

Two Point Hospital bringt eine große Menge an Humor mit sich und sorgt ganz bestimmt für einige lustige Momente. Selbst wenn dich Blut anekelt, kannst du dieses Spiel problemlos installieren. Normalerweise kostet es dich 30 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du es dir allerdings eine Woche lang kostenlos herunterladen.

Auch ein Krankenhaus kann witzig sein!