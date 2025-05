4,8 von 5 Sternen: Grandioses Action-Game ist für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir gleich drei extrem hochwertige Games sichern, bei denen gerade Action-Fans auf ihre Kosten kommen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Deliver At All Costs

Hast du dich schon öfter darüber aufgeregt, dass deine Pakete nicht pünktlich ankommen, oder der Paketbote einfach weiterfährt, ohne überhaupt zu klingeln? In „Deliver At All Costs“ hast du die Chance, es besser zu machen. Schlüpfe in die Rolle eines hitzköpfigen Kuriers und liefere Pakete aus, koste es, was es wolle.

Dieses Actionspiel steckt voller Zerstörung, Absurdität und Intrigen. Wenn du dachtest, dass das Ausliefern von Paketen langweilig sei, dann wirst du hier vom Gegenteil überzeugt. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 30 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Von Spielern hat das Game 4,4 von 5 Sternen erhalten und ist somit definitiv eine Empfehlung.

Deliver At All Costs ist ein geniales Actionspiel.

Gigapocalypse

Bei „Gigapocalypse“ handelt es sich um ein rasantes Game, in dem du ein riesiges Monster wirst. Das Spiel wurde von Filmen wie King Kong und Godzilla inspiriert und lässt dich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Normalerweise kostet dich das Game 10 Euro, ist momentan jedoch kostenlos verfügbar.

Sifu

„Sifu“ ist ein wahrer Schatz unter den kostenlosen Spielen im Epic Games Store. Das Spiel hat 4,8 von 5 Sternen erhalten und das nicht umsonst. Bei diesem Kampfspiel handelt es sich um eine ganz besondere Herausforderung, die dich in kinoreife Kämpfe eintauchen lässt.

Du bist auf der Suche nach Rache und Vergeltung, denn deine Familie wurde ermordet. Nutze deine Fähigkeiten, um ihnen ein grausames Ende zu bereiten und ihnen klarzumachen, dass niemand sich mit dir anlegt. Sifu kostet dich normalerweise ganze 40 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Sifu ist ein episches Kampfspiel.

Nächste Woche im Epic Games Store

Nächste Woche wartet der Epic Games Store mit zwei weiteren mysteriösen Spielen auf. Was sich unter dem Geschenkpapier versteckt, ist noch nicht bekannt. Meistens handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen jedoch um besonders hochwertige Games, die du keinesfalls verpassen solltest. Wie immer halten wir dich bei inside digital auf dem Laufenden. Ob wohl wieder ein so qualitativ hochwertiges Spiel wie Sifu und Deliver At All Costs dabei ist?