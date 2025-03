Nach 10 Jahren: Legendäres Nintendo Spiel kehrt endlich zurück

Wer sich noch an die Zeiten des Nintendo 3DS erinnert, der weiß, dass die kleine Konsole damals so manches legendäres Spiel hervorgebracht hat. Mittlerweile sind die Spiele jedoch in die Jahre gekommen. Noch dazu besitzt kaum noch jemand einen funktionierenden Nintendo 3DS. Ein Spiel, das damals große Wellen im Internet geschlagen hat, kehrt nun völlig unerwartet zurück. Tomodachi Life: Living the Dream soll schon 2026 für die Nintendo Switch auf den Markt kommen.

Was ist Tomodachi Life?

Tomodachi Life ist eine verrückte Lebenssimulation, die aufgrund ihrer Prämisse für viel Aufsehen gesorgt hat. In diesem Spiel erstellst du nämlich dich selbst und eine Vielzahl anderer Miis, die dann gemeinsam auf eine verlassene Insel ziehen. Ob es sich bei den anderen Inselbewohnern um deine Freunde, Prominente, oder ausgedachte Gestalten handelt, ist ganz dir überlassen.

Auf der Insel führen die Bewohner komplexe Leben. Sie gründen Bands, verlieben sich und haben manchmal sogar Kinder. Als Spieler kannst du zu einem gewissen Grad beeinflussen, wie sich die Leben deiner Inselbewohner entwickeln. Manchmal musst du Dinge aber auch einfach dem Schicksal überlassen.

Der Spaßfaktor des Spiels liegt vor allem in den vielen verrückten und unvorhersehbaren Dingen, die sich auf deiner Insel ereignen. Sei es eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte, oder ein besonders absurder Streit zwischen zwei Bewohnern: Das Leben auf der Insel ist nie langweilig.

Tomodachi Life: Living the Dream

Über Tomodachi Life: Living the Dream ist noch nicht viel bekannt. Wir wissen allerdings, dass das Spiel bereits 2026 auf den Markt kommen soll. Im Trailer, den Nintendo bereits veröffentlichte, sehen wir eine völlig überarbeitete Insel. Schon jetzt lässt sich erkennen, dass das Spiel viel Neues bietet, aber seinen Wurzeln treu bleibt.

So sehen wir beispielsweise zwei Miis im Streit, die sich mit diversen Objekten bewerfen. Insgesamt wirkt die Spielwelt viel verbundener als sie es im Original war. Statt weniger Orte, die stark voneinander getrennt waren, spielt sich das Leben deiner Inselbewohner schon bald in einer viel greifbareren Welt ab. Bis wir weitere Informationen zum Spiel erhalten, müssen wir uns vermutlich noch eine Weile gedulden. Für Fans des Originals gibt es allerdings mächtig Grund zur Freude. Mehr als 10 Jahre ist es nämlich her, dass Tomodachi Life für den 3DS auf den Markt kam.