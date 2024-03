Die Nintendo Wii aus dem Jahr 2006 ist die meistverkaufte Konsole weltweit. Mittlerweile ist die Produktion jedoch eingestellt worden und wer sich im Jahr 2024 eine Wii kaufen möchte, der ist auf den Gebrauchtwarenmarkt angewiesen. Dafür sind die Konsolen jedoch aktuell recht günstig und gut erhältlich. Aus diesen Gründen und aufgrund meiner eigenen Kindheits-Nostalgie habe ich mir eine Wii gekauft.

Das ist beim Kauf zu beachten

Wer im Jahr 2024 eine Wii kauft, der muss auf einige Dinge achten. Dazu gehört erst einmal, dass die Konsolen nur noch gebraucht erhältlich sind. Du solltest also sicher gehen, dass du das Gerät auf einer vertrauenswürdigen Seite kaufst, die es vor dem Versand auf Funktionalität testet. Doch selbst dann kann es zu bösen Überraschungen kommen. So wurde meine Wii beispielsweise funktionsfähig, aber mit sehr starken Gebrauchsspuren geliefert. Glücklicherweise ließ sich die Konsole selbst leicht reinigen, doch beim Controller musste Ersatz her. Dafür war die Konsole allerdings preislich sehr günstig und selbst mit zwei neuen Controllern kostete sie mich weit weniger als eine aktuelle Nintendo Switch.

Mittlerweile kannst du Wii Controller von Drittanbietern beispielsweise bei Amazon kaufen. Sie sind günstiger als gebrauchte Originale und es handelt sich um neue Produkte, die keine Gebrauchsspuren aufweisen. Wer beim Kauf auf Bewertungen achtet, der kann hier gute Controller bekommen, die dem Original in nichts nachstehen. Ich selbst hatte Glück und die neuen Controller ließen sich problemlos mit der Konsole koppeln und funktionieren einwandfrei. Ein Unterschied lässt sich nur darin erkennen, dass die neuen Controller etwas leichter sind als das Original.

Die Unterschiede zwischen dem Original (Mitte) und den beiden neuen Controllern sind gering.

HDMI-Adapter

Zusätzlich musst du darauf achten, dass der Anschluss, über den du die Wii mit deinem Fernseher verbindest, heutzutage nicht mehr verbaut wird. Besitzt du also einen neueren Fernseher, dann musst du einen Adapter kaufen. Adapter gibt es allerdings für wenige Euro bei Amazon. Sie ermöglichen es dir, die Wii direkt per HDMI Kabel zu verbinden, das sowohl Bild als auch Sound überträgt.

Online-Funktionen und Spielkauf

Der Nintendo E-Shop für die Wii wurde von Nintendo längst eingestellt. Die einzige Möglichkeit, heute noch an neue Spiele zu kommen, ist also der Kauf von DVDs. Wie teuer die Spiele und wie gut sie erhältlich sind, variiert stark von Spiel zu Spiel. Games, die weit verbreitet waren, sind auch heute noch für unter 20 Euro zu haben und somit um einiges günstiger als aktuelle Titel. Andere Spiele lassen sich jedoch kaum finden und können bis zu 80 Euro kosten. Ähnlich sieht es auch beim Kauf von Zubehör aus, das mitunter sehr kostspielig sein kann.

Die Wii verfügt über ein DVD-Laufwerk.

Im Test: So gut ist die Wii 2024

Beim ersten Einschalten der Wii wird die Nostalgie schnell von Verwirrung verdrängt. Die Steuerung ist um einiges klobiger, als ich es in Erinnerung hatte. Nach einigem Herumprobieren und einer Eingewöhnungsphase komme ich jedoch mit der Steuerung klar und fange an, Ungenauigkeiten zu ignorieren. Dennoch ist es hin und wieder frustrierend, wie langsam und ungenau die Steuerung ist. Das ist vor allem bei Spielen wie New Super Mario Bros. ein Faktor, der für Frust sorgt. Nachdem ich allerdings in den ersten paar Leveln öfter gestorben bin als ich zugeben möchte, habe ich mich auch daran gewöhnt.

Die Wii: Eine Konsole für Freunde

Doch alleine Spielen war schon damals nicht das Highlight der Wii und ist es auch heute nicht. Die Wii ist eine Konsole, die gemeinsam mit Freunden am meisten Spaß macht. Zusammen vor einem Fernseher zu sitzen und gemeinsam zu spielen, ist heutzutage etwas Seltenes. Die meisten modernen Konsolen bieten neben lokalen Mehrspielermodi mittlerweile auch Online-Funktionen an. Zwar wird dadurch öfter zusammen gespielt, doch meistens über eine große Distanz hinweg.

Dabei ist es gerade das gemeinsame Spielen vor Ort, was die Wii auch im Jahr 2024 noch zu einer relevanten Konsole macht. Spiele wie Mario Party 8 mögen in ihrer Grafik veraltet sein, doch das Spielprinzip sorgt heute wie damals für stundenlangen Spielspaß. Die klobige Steuerung ist plötzlich eine zusätzliche Herausforderung, über die man sich zusammen aufregen kann. Doch man merkt auch, wie einfallsreich die Steuerung der Wii zu ihrer Zeit war. Die Wii Remote so schnell wie möglich auf und ab zu bewegen, um ein belangloses Minispiel zu gewinnen, macht trotz der Simplizität einfach Spaß, denn es bringt die Action in die reale Welt, wie es Knopfdrücke niemals konnten.

Fehler sind Teil des Charmes

Wer sich im Jahr 2024 eine Wii kauft, der sollte keine allzu hohen Erwartungen an die einzelnen Spiele haben. Die Grafik ist mittlerweile schrecklich veraltet und die Spiele sind im Vergleich zu modernen Games oftmals fast lächerlich simpel. Doch gerade darin liegt auch der Charme der Konsole. Die Spiele sind einfach zu verstehen und jeder kann direkt auf Anhieb mitspielen. Auch, wer noch nie zuvor eine Wii Remote in der Hand hatte, der ist in kürzester Zeit voll und ganz ins Spiel eingebunden.

Die Hardware der Wii ist im Vergleich zur Switch stark veraltet.

Fazit zur Wii im Jahr 2024

Die Wii ist eine Retro-Konsole, die sich auch im Jahr 2024 noch lohnt, jedoch nicht für jeden. Der Charme der Wii liegt im gemeinsamen Spiel, weswegen sie sich vorwiegend für jene empfiehlt, die gerne mit Freunden einen Abend auf der Couch verbringen. Doch auch Nostalgie-Suchende können an der Konsole noch Spaß finden. Die Anschaffungskosten der Konsole sind aktuell erstaunlich gering und auch Spiele sind noch für wenig Geld zu haben. Auch die große Verfügbarkeit von Drittanbieter-Controllern und Adaptern macht den Kauf im Jahr 2024 zu einer guten Entscheidung.

Pro

Kostengünstige Anschaffung

Spiele leicht erhältlich

Viel Spaß mit Freunden

Contra

Grafik und Performance veraltet

Steuerung weist Mängel auf

Vorsicht beim Kauf geboten

