Samsung hat sein kleines Foldable aktualisiert und an vielen Schrauben gedreht. Das Grundprinzip bleibt aber gleich. Das Galaxy Z Flip 6 wird in beim Falten in der Mitte halbiert, was es vorwiegend hosentaschentauglich macht. Ausgeklappt hat es die Maße eines herkömmlichen Smartphones. Wer stattdessen ein riesiges Display erwartet, muss sich also in der Fold-Reihe umschauen.

Design und Display des Galaxy Z Flip 6

Die neueste Version von Samsungs kleinem Foldable besitzt ein quadratischeres Design als der Vorgänger und fühlt sich in der Hand stabiler an. Außerdem ist es jetzt staubgeschützt und die Spitzenhelligkeit des Bildschirmes ist von 1.750 Nits im Jahr 2023 auf 2.600 Nits im Jahr 2024 gestiegen. Abgesehen von der IP48-Zertifizierung und den neuen Farboptionen hat sich am restlichen Aussehen des Flip nicht viel geändert.

Das eckige Design hat aber auch seine Nachteile: Es ist fast unmöglich, das Z Flip mit einer Hand zu öffnen. In dieser Hinsicht macht das Razr Plus 2024 einen besseren Job. Das Galaxy Z Flip 6 verfügt über ein 6,7 Zoll großes Hauptdisplay mit AMOLED-Technologie. Die Farben und die variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz machen es zu einem High-End-Panel. Zudem ist der Knick in der Falz viel dezenter und man spürt ihn fast gar nicht mehr.

Samsung Galaxy Z Flip 6: Kein Knick im Display.

Auf der Vorderseite gibt es immer noch dasselbe 3,4 Zoll große Super-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Samsung hat hier aber umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten mit Apps, Nachrichten und Spielen verbaut. Der alte Kritikpunkt bleibt: Es ist nicht so groß wie bei der Konkurrenz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 aufgestellt.

Software des Galaxy Z Flip 6

Das Galaxy Z Flip 6 läuft auf Android 14 mit Samsungs „One UI 6.1.1“-Overlay. Samsung verspricht sieben Jahre lang Software-Updates, was ein Spitzenwert am Markt ist.

Ein Vorteil des Flip-Phones ist das sogenannte FlexWindow, also das Außen-Display, das du im zugeklappten Zustand des Handys nutzen kannst. Momentan füllen den sekundären Bildschirm hauptsächlich Widgets und nicht Apps. Trotzdem kannst du Spiele zocken, YouTube-Videos ansehen, den Taschenrechner benutzen und auf Nachrichten antworten. Aber auch hier gibt es nichts wirklich Neues im Vergleich zum vergangenen Jahr, außer einer wirklich nützlichen Funktion: dem Dolmetscher. Er ist keine App, sondern eine Systemoption, die du im Menü der Schnelleinstellungen findest – intuitiv ist das Ganze aber nicht. Beim erstem Mal dauert es, bis die Option ins Auge fällt. Trotzdem funktioniert sie gut und ist einfach zu bedienen. An belebten Orten wie Bars vermischt der Dolmetscher aber die Gespräche anderer mit den eigenen. Trotzdem ist die Funktion großartig, weil sie Gespräche mit Fremdsprachlern in Echtzeit ermöglicht.

Außerdem bietet das Galaxy Z Flip 6 Funktionen wie KI-Zeichnen, mit denen du deine Fotos kreativ gestalten kannst. Samsung macht hier einen guten Job.

Samsung Galaxy Z Flip 6: Foto-Bearbeitung per KI

Unter der Haube wird das Galaxy Z Flip 6 vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy angetrieben. Gepaart mit 12 GB RAM und zwei Speicheroptionen – 256 GB und 512 GB – leistet es sich keinerlei Schwächen. Das neue Temperaturmanagement, das mit dem Z Flip 6 eingeführt wurde, leistet gute Arbeit bei der Wärmeableitung. Und das, obwohl die Last heftig sein kann: Neben den Software-Layern, dem Innendisplay und dem Außenbildschirm verarbeitet das Z Flip 6 gleichzeitig viele KI-Funktionen. Dazu muss der Chipsatz mit der Bildsensorverarbeitung (ISP), der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU), den Daten von zwei Kameras arbeiten.

Samsung Galaxy Z Flip 6 zugeklappt.

Die Benchmarks zeigen entsprechend nur in eine Richtung: nach oben. Im 3D Mark Wild Life Extrem erreicht das Galaxy Z Flip 6 4.892 Punkte und damit mehr als 1.500 Punkte mehr als beim Vorgänger. Das sind keine Überwerte, aber sehr ordentlich und im Alltag für praktisch jeden Anwender mehr als genug.

Die Kamera des Galaxy Z Flip 6

Die Kamera des Samsung Galaxy Z Flip 6 schießt Bilder mit gutem Kontrast und ordentlicher Tiefe. Allerdings hat sie ein paar Probleme mit dem Dynamikumfang, bewegten Motiven und gelegentlichen Verwacklern, was zu Unschärfen führt. Es kann also sein, dass du gelegentlich mehrere Anläufe für ein sauberes Foto benötigst.

Die sechste Generation des Flip besitzt eine Kamera, die der des Galaxy S24 (Test) ähnelt. Sie verfügt über einen 50-Megapixel-Sensor, der standardmäßig 12-MP-Bilder aufnimmt. Die Ultra-Weitwinkelkamera hat einen 12-Megapixel-Sensor, während die Frontkamera 10 Megapixel bietet – aufgrund des Flip-Designs ist es jedoch sinnvoll, eher die Hauptkamera für Selfies zu verwenden.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Kameratest: Innenraum

Gegenüber den letzten Generationen der Flip-Modelle hat Samsung die Kamera definitiv verbessert. Bei gutem Licht sind die Bilder meist scharf und lebendig, mit schönen Farben und Details. In der Dunkelheit hilft der neue Sensor, mehr Licht einzufangen. Samsungs Software verarbeitet die Bilder jedoch manchmal zu stark und übersättigt sie, sodass sie flach oder überbelichtet aussehen.

Der 50-Megapixel-Sensor unterstützt einen zweifachen optischen Zoom und die KI-gestützte Funktion ermöglicht einen bis zu zehnfachen Zoom. Er kommt aber bei Weitem nicht an den zweifachen Zoom heran, was die Qualität angeht. Eine dedizierte Telekamera fehlt beim Z Flip 6.

Ein Highlight der Kamera-App ist die neue Funktion Camcorder Grip. Diese Funktion macht die einhändige Bedienung einfacher und es kommt direkt ein Retro-Feeling auf. Die Videoqualität ist dabei gut. Du kannst mit dem Z Flip 6 mit bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Samsungs altes Problem: Akku und Laden

Das Z Flip 6 hat einen 4.000-mAh-Akku, der kabelgebundenes Laden mit 25 W und drahtloses Laden mit 15 W unterstützt. Das ist eine Steigerung der Akkukapazität um 300 mAh im Vergleich zur vorherigen Generation. Im Benchmark-Test zur Akkulaufzeit hielt das Samsung Galaxy Z Flip 6 allenfalls solide 14 Stunden und 18 Minuten durch, bevor es unter 20 Prozent Ladung fiel. In der Praxis hält das Foldable einen Tag durch. Viel mehr ist aber nicht drin.

Wie immer legt Samsung keinen 25-Watt-Ladeadapter in die Packung. Mit einem MacBook-61W-USB-C-Netzteil waren die Ladeleistungen jedoch enttäuschend. Im Durchschnitt dauert es etwa 2 Stunden, bis das Z Flip 6 von 0 auf 100 Prozent aufgeladen ist. Das langsame Laden ist jedoch kein Galaxy-Z-Flip-6-Problem. Samsung hat sich weiterhin nicht durchgerungen, echtes Schnellladen zu ermöglichen. Andere Hersteller sind teils doppelt so schnell wie Samsungs Smartphone-Portfolio. Eines davon ist das schon 2022 auf den Markt gekommene Motorola Edge 30 Ultra, das wir für dich ebenfalls getestet haben.

Preis & Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Flip 6 ist gegenüber dem Vorjahres-Modell nicht teurer geworden. Trotz Hardware-Upgrade und der Galaxy AI-Integration hat Samsung den Preis für sein Flip-Phone also bei 1.099 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher beibehalten. Wie so oft bei Samsung gibt es das Galaxy Z Flip 6 im Samsung-Store in drei exklusiven Farben: Crafted Black, White oder Peach. Dort wird der Preis aber nicht, wie im freien Markt, mit der Zeit fallen. Die ersten Angebote gibt es aber schon jetzt.

Fazit zum Samsung Galaxy Z Flip 6

Die sechste Generation des Galaxy Z Flip ist gegenüber dem Vorgänger verbessert worden, jedoch gibt es immer noch Bereiche, die Samsung verbessern kann. Darunter sind die Weiterentwicklung der Software für das Frontdisplay und die Verringerung der Abhängigkeit von der Nachbearbeitung der Kamera zu nennen. Aber auch die Ladezeiten könnten gut und gerne noch einen Schub vertragen.

Das Z Flip 6 verfügt jedoch über einen schnelleren Prozessor für die Verarbeitung von KI, eine größere Akkukapazität und eine höher auflösende Kamera. Doch es bleibt auch in der sechsten Generation teuer. Dennoch ist das Flip 6 für Flip-Phone-Fans eine der besten Optionen, die es derzeit gibt.

Das spricht für das Galaxy Flip 6

Langlebiges Design mit IP48 Staubschutz

Sieben Jahre Software-Updates

Ausgezeichnete Leistung mit Snapdragon 8 Gen 3

Verbesserte 50-MP-Hauptkamera

Ganztägige Akkulaufzeit

Hier kann Samsung noch nachlegen