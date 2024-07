Kurz nach Release: Galaxy Z Flip6 bereits über 400 Euro günstiger – ohne Vertrag

Die Samsung-Neuheiten Galaxy Z Flip6 und Z Fold6 sind erst wenige Tage offiziell erhältlich und kosten zum Marktstart eigentlich über 1.000 Euro. Wer Interesse an den neuen Smartphones hat, kommt aber bereits jetzt deutlich günstiger an die Foldables. So verkauft ein eBay-Händler das Galaxy Z Flip6 schon kurz nach Release über 400 Euro billiger! Doch wie seriös ist das Angebot und was musst du beachten? Wir schauen genauer hin.

Zertifizierter Shop reduziert Samsung Galaxy Z Flip6 um über 400 Euro

Der Online-Shop phonescom (als gewerblich zertifiziert; mit mehr als 20.000 positive Bewertungen) verkauft das neue Samsung Galaxy Z Flip 6 zum aktuellen Zeitpunkt für 779,90 Euro. Damit liegt der Händler um satte 400 Euro unterhalb des frischen UVP von Samsung selbst.

Untermauert wird der Deal dadurch, dass der Händler das Gerät in allen Farben – Silber, Blau, Gelb, Mint – anbietet und auch die größere Speicherversion (dann mit 512 GB) für 100 Euro Aufpreis im virtuellen Regal stehen hat.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Die Stückzahl lässt sich nicht genau einsehen. Der eBay-Counter gibt für alle Varianten aber noch „Mehr als 10 verfügbar“ an, was für eBay-Verhältnisse das höchste der Gefühle ist.

Bestpreis bei eBay

Natürlich handelt es sich hier um den absoluten Bestpreis für das Foldable. Auch andere Online-Plattformen bieten das Flip 6 mittlerweile deutlich unter der UVP an, allerdings handelt es sich hier auch (fast) immer um Drittanbieter. Vermutlich wird das Angebot nicht ewig Bestand haben und du solltest dich beeilen, wenn du tatsächliches Interesse hast.

Hier sind die verschiedenen Angebote aufgelistet:

Galaxy Z Flip6 bei eBay für 779,90 Euro im Angebot

Der eBay-Käuferschutz und sonstige Rückversicherungen und Gewährleistungen der Marktplatz-Plattform greifen hier. Auch die Herstellergarantie von 2 Jahren bleibt laut Angaben bestehen. Zusätzlich berechnet phonescom keine extra Versandkosten. Explizit weist der Händler noch darauf hin, dass es sich um ein Simlock- und Netlock-freies Smartphone handelt, dass du mit jeder SIM – natürlich auch eSIM – betreiben kannst.

Nicht klar ist unterdessen, ob du hier auch von Samsungs weiterhin laufenden Vorbesteller-Aktionen profitieren kannst. Möglich ist also, dass du den Trade-In-Bonus fürs Altgerät und das Gratis-Case hier nicht bekommen kannst.