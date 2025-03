Es liegt nicht am Wetter: Warum sich Amazons meistverkauftes Balkonkraftwerk diese Woche lohnt

Bevor in Richtung Frühling und Sommer die Preise für privat nutzbare Solaranlagen nachfragebedingt wieder in die Höhe schießen könnten, bieten sich jetzt noch einige gute Gelegenheiten für Früh-Planer. Wer dieses Jahr einen Teil seines Hausstroms selbst auf dem Balkon produzieren will, kann dies seit einer Gesetzesänderung im Oktober ’24 auch ohne Vermieter-Genehmigung tun. Eine generelle Absprache ist immer sinnvoll, aber rechtlich stehen selbst Mietern mittlerweile viele Wege zum Balkonkraftwerk offen.

Das ist das meistverkaufte Balkonkraftwerk bei Amazon

Amazon gibt mittlerweile recht bereitwillig an, welche Produkte je nach Kategorie besonders gefragt werden. Die Bestseller-Listen werden mit ungefähren Verkaufszahlen („X+ mal verkauft im letzten Monat“) untermauert.

Im Bereich der Balkonkraftwerke, die unter „monokristalline Solarmodule“ einkategorisiert sind, ist ein Modell aktuell ganz vorne. Das Solakon Balkonkraftwerk mit 1.000 Watt Ertragsleistung, einem Wechselrichter von Growatt für die privat erlaubten 800 Watt Einspeisung, bifazialer (beidseitiger) Stromgewinnung der JA Solar Panele und – je nach Bedarf – mit Halterungen für den Balkon ist der aktuelle Bestseller. Im Vergleich zu teilweise auch günstigeren Modellen in der Bestseller-Liste ist das Modell vor allem durch sein Effizienzversprechen, die beidseitige Stromerzeugung und der in Deutschland entwickelten App so beliebt. Growatt ist einer der etabliertesten Hersteller von Wechselrichtern.

Einstellbarer Wikel beim Solakon-Balkonkraftwerk

Das Solakon-Solarkraftwerk ist ein sogenanntes steckerfertiges System, das per SchuKo-Stecker ins Hausstrom-Netz einspeist und keinen großen Installationsbedarf hat. Wichtig ist, dass du das System im Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmeldest, wenn du es in Betrieb nimmst. Mehr Bürokratie ist mittlerweile nicht mehr nötig.

Diese Woche noch stark reduziert – welche Variante sich besonders lohnt

Kommen wir nun dazu, warum sich das Solakon-Kraftwerk gerade diese Woche noch besonders lohnt – und es ist wie gesagt nicht nur das frühlingshafte Wetter, das in weiten Teilen angekündigt ist.

Bei Amazon ist auf der Seite des Balkonkraftwerks noch ein kleines Häkchen aufgetaucht. Das erwirkt einen Extra-Rabatt auf das Balkonkraftwerk und gilt laut noch kleinerem Hinweis nur bis 7. März – also noch so gerade bis zum Wochenende. Die günstigste Variante (ohne Halterung, mit 5 Meter Kabel) rutscht damit von 430 auf 350 Euro.

Coupon-Rabatt auf Balkonkraftwerk bei Amazon – aber nur bis 7. März.

Möchtest du das System im Sinne des Wortes als Balkonkraftwerk nutzen, solltest du die Halterungen im Set mit dazunehmen. Je nachdem, wie du die Kabel legen musst oder willst, lohnt es sich eventuell auch auf 10 statt 5 Meter Kabel zu gehen. In diesem Set fällt der Preis dank 100-Euro-Coupon zum Anklicken dann von 549,99 Euro auf 449,99 Euro – und macht das Solakon-Kraftwerk zum echten Deal.

Bei den Preisangaben haben wir die Coupon-Rabatte von 80 bzw. 100 Euro schon berücksichtigt. Laut Angaben auf der Amazon-Produktseite gilt der Coupon nur noch bis 7. März.

