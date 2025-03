Um die Extra-Preise für Ambilight-Fernseher zu bekommen, bedient sich MediaMarkt als Händler eines Tricks. Die richtig guten Schnäppchen bekommen nur die Kunden, die eingeloggte Kunden des Loyalty-Programms „myMediaMarkt“ sind. Die Anmeldung ist zwar – anders als etwa Amazon Prime – kostenlos. Aber hier eben obligatorisch. Dafür gibt’s dann jetzt 15 Prozent zusätzlichen Rabatt auf fast alle Philips-Fernseher – insbesondere jene mit Ambilight.

Ambilight schon unter 300 Euro

Ist diese Hürde genommen, gibt’s in der aktuellen Ambilight-Aktion des Elektro-Händlers richtig starke Schnäppchen. Der günstigste Ambilight-Fernseher ist dabei allerdings zwiespältig zu betrachten.

Das Licht-Feature ist mit dabei, die Größe ist mit 32 Zoll aber arg knapp – vielleicht eher was fürs Schlafzimmer – und entsprechend liegt die Auflösung mit FullHD statt 4K eher noch im vergangenen Jahrzehnt. Dafür will MediaMarkt für den TV jetzt nur noch 267,75 – was unter den Umständen ein echter Kracher-Preis ist.

→ 32 Zoll: Ambilight-TV für unter 300 Euro

Wer kein myMediaMarkt-Kunde ist, zahlt übrigens knapp 50 Euro mehr.

Die Sonder-Aktion „15 Prozent auf Ambilight“ bei MediaMarkt ist zwar erst am 5. März gestartet. Trotzdem sind die wohl begehrtesten Fernseher (auch ein 4K-Fernseher mit Ambilight und 43 Zoll war kurz für deutlich unter 300 Euro verfügbar) direkt ausverkauft. Immerhin: Bei Cyberport bekommst du den 4K-Ambilight-Fernseher in 43-Zoll-Größe noch für 299 Euro.

Warum sich 200 Euro Aufpreis lohnen können

Unser Tipp der Aktion ist dadurch der 50 Zoll (126 cm) große Philips 50PUS8309/12 LED-TV. Der bietet 4K-Auflösung, HDR, hat eine ansprechende Wohnzimmergröße, ohne gleich den Raum zu erschlagen und bietet 3-seitiges Ambilight – nebst aktuelleren Fernseher-Tech-Features. Der Kostenpunkt (für eingeloggte Loyalty-Kunden) liegt während der Aktion bei 483,65 Euro.

Willst du auf 55 Zoll (139 cm) upgraden, erhältst du mit dem Philips 55PUS8309/12 ebenfalls ein Modell mit 4K-LED-Bildschirm und HDR für unter 500 Euro.

Unter 500 Euro für Original-Ambilight-Fernseher

Durch den Zusatz-Rabatt rutschen einige der interessantesten Philips-TV-Geräte mit Ambilight-Feature auf attraktive Preispunkte – insbesondere jetzt in den unter-500-Euro-Bereich. Natürlich ist bei den Geräten und Preisen nach oben auch weiterhin kaum eine Grenze gesetzt. Riesen-TVs mit OLED-Technik, vierseitigem Ambilight und großem technischen Bild/Ton-Optimierungspaket kosten selbst mit dem Rabatt noch bis zu 4.000 Euro. Hier nochmal die Top-Empfehlungen unter 500 Euro in der Übersicht:

Die Aktion bei MediaMarkt dauert laut Kleingedrucktem noch bis zum 14. März. Cool: Kombiniert mit der noch bis 10.3. laufenden „Lieferluxus“-Aktion sparst du dir bei vielen Modellen außerdem noch die Versandkosten. Im Falle von kleinen Geräten – etwa dem 32-Zöller unter 300 Euro – kannst du dir den Fernseher sogar per Uber innerhalb von 90 Minuten liefern lassen – aktuell ebenfalls ohne Aufpreis. Immer dran denken.

Jetzt weiterlesen Wundersame MediaMarkt-Angebote: Erst Stirnrunzeln, dann Preis-Trick

Top-Deals direkt in deine Inbox! Jetzt kostenlos zum Schnäppchen-Newsletter registrieren inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.