All-in-Saugroboter jetzt 400 Euro günstiger: Ein Feature macht dieses Modell fast einzigartig

Die Form ist ungewöhnlich, aber genau das macht dieses Saugroboter-Modell aus. Statt eines runden Saugroboters finden wir hier nämlich eine D-Form vor. Das nutzt unter anderem auch Vorwerk bei seinem Testsieger-Roboter gewinnbringend, da durch die zwei rechten Winkel ein Saugen in Ecken und an Kanten entlang gründlicher gelingt. Aber um Vorwerk geht’s hier nicht. Denn das Modell, das jetzt im Preisrutsch deutlich günstiger wird, hat dem deutschen Fabrikat an anderer Stelle einiges voraus.

Saugen und Wischen in einem

Einer der globalen Premium-Hersteller auf dem Gebiet ist Ecovacs. Die Deebot-Reihe des Unternehmens setzt Maßstäbe, insbesondere bei Kombi-Geräten, die Saugen und Wischen zugleich erledigen und per Basisstation Wischwasser und Saugerinhalt selbstständig entleeren. Als Nutzer musst du idealerweise nur alle paar Wochen ran und die Station pflegen.

Das Modell Deebot X5 Omni (hier direkt zum Amazon-Angebot) ist wortwörtlich mit allen Wassern gewaschen und eines der Top-Modelle des Herstellers. Bei Erscheinen bot der Saugroboter mit 12.800 Pascal die stärkste Saugkraft auf dem Markt (und wurde erst durch seinen Nachfolger überboten).

Dazu ist hier natürlich eine auch eine All-In-One-Dockingstation im Lieferumfang enthalten. Hier kann sich der Robo nicht nur entleeren, sondern erhält auch eine Heißwasser-Reinigung der Wischmopps. Leider fehlt eine automatische Putzmittelzufuhr – aber gut, es kann ja nicht alles sein.

Im Test bei nextpit.de konnte der Saugroboter auf ziemlich ganzer Linie überzeugen und gilt als Top-Tipp insbesondere auf Teppichen – also da, wo viele Konkurrenten noch Probleme haben.

Ecovacs Deebot X5 OMNI Datenblatt UVP 1.099,00 € Verfügbarkeit ja Marktstart Juni 2024 Saugen ✓ Wischen ✓ App-Steuerung ✓ Hindernis-Erkennung ✓ Karten-Funktion ✓

Normalerweise kosten solche Roboter deutlich über 1.000 Euro

Auch der Deebot X5 Omni von Ecovacs kostet eigentlich mehr als 1.000 Euro. Aktuell reduziert Amazon den multifunktionalen und ziemlich saugstarken Roboter aber heftig. 400 Euro streicht der Händler – und so fliegt der Ecovacs-Tipp für 699 Euro aus den Lagern.

Wie gut das Angebot dann am Ende wirklich ist, zeigt ein Blick auf den Gesamtmarkt. Die nächstbesten Anbieter liegen hier bei rund 760 Euro – einzelne eBay- und Marketplace-Händler ausgenommen (hier ist die Stückzahl aber schlecht kalkulierbar).

Bei Amazon gibt’s zudem den Vorteil der freien Farbwahl. Der Ecovacs Deebot X5 Omni samt All-in-One-Station ist hier sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

